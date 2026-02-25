鄭伊健主演《百萬人推理》掀話題！為何Netflix台劇變多了？「網飛效應」揭秘

撰文・徐采薇

你注意到了嗎？這兩年Netflix上的台劇愈來愈多了，透過充沛經費與人才培訓計畫，Netflix正在積極加速台灣內容與國際接軌。

眼尖的觀眾或許會發現，近來，在台灣市占逾83％的龍頭串流平台網飛（Netflix）上，台劇愈來愈多了，從3年前一年僅約4部，到今年初網飛內容發布會上，不僅一口氣公布即將上線的5部新台劇，今年更將以10部台劇為目標。

網飛願意加碼，與台劇端出的好成績單呈正相關，去年，《回魂計》在台灣、香港、泰國、馬來西亞、新加坡與越南等多個國家的排行榜穩坐前十名，劇集《影后》更入選釜山國際電影節，成功吸引不同文化背景的觀眾。

這些良性轉變背後，網飛華語內容總監黃怡玫（Maya Huang）功不可沒，《今周刊》獨家專訪這位關鍵推手，一探背後緣由與策略。

資金挹注讓創作發揮更自由

「其實3年前在台北設立內容辦公室，就是希望不只是採購內容，還可以跟台灣的創作生態更好地合作。」黃怡玫從2023年說起，當時，網飛就看好台灣在華語市場裡「創作最自由」的優勢，決定加碼投資。

他們盤算，之於台灣，網飛的添柴加火，有機會把台灣內容推向國際；之於平台，優質的華語內容則能幫他們深耕華語市場，對彼此來說都是雙贏。

網飛的加碼，最直觀就體現在經費支持。「過去，台灣想拍警匪飛車追逐、奇幻特效等大場面，都因經費窒礙難行，導致編劇在創作時綁手綁腳。」編劇出身、曾創作出《孤味》的黃怡玫，比誰都清楚業內難處。

而如今，有了充沛的製作預算，編劇敢寫了，卡司敢請了，台灣創作團隊也開始勇於挑戰一些過去較少嘗試的類型。

改編自同名小說的奇幻影集《乩身》導演管偉傑直言，「以前會怕某些場景拍不出來，但現在會更有野心把作品交到觀眾手上。」該劇開拍時就傳出六集預計斥資1.8億元的消息，號稱台劇史上最高的製作預算。

《百萬人推理》監製吳孟謙也說，「國際平台加入後，讓我們對製作、演員的想像更多元了，以前絕對不會想到可以請鄭伊健來主演！」這更是港星鄭伊健首次出演台劇。

但黃怡玫也清楚，砸錢不等於保證拍出好作品，若要穩定產出優質台劇，甚至要能與日、韓等亞洲內容一較高下，就必須深耕產業根基：人才。

因此，自2025年起，網飛攜手壹壹影業與台灣影視製片協會啟動「未來人才培訓計畫」，包括「影集劇本開發實作培訓」與「影視製作練習生計畫」，徵集編劇、製片人、美術、梳化、道具等各方面的人才，讓他們參與到這些大製作的影集裡，用實戰累積經驗。

積極培育人才 推明日之星

「《乩身》和《驅魔》都有相關人才加入，這種高強度的製作會讓台灣現有的工作人員直接 level up（升級）。」黃怡玫坦言，人才無法速成，通常得花費十年才能獨當一面，但透過一次次大製作鍛鍊，有利於加速養成。

不只幕後， 網飛對於幕前的造星也有一手。「你有聽過Netflix Effect（網飛效應）嗎？」黃怡玫笑問，她舉《怪奇物語》的米莉·芭比·布朗（Millie Bobby Brown）說明，網飛在190個國家與地區播放的全球影響力，足以讓原先默默無聞的明星一炮而紅。

在台灣亦是如此，如去年《影后》裡的新生代演員林廷憶、演出《愛愛內含光》的詹子萱等，均已陸續嶄露頭角；黃怡玫也分享，在今年將上映的《百萬人推理》、《黑白清道夫》中，均有歌手婁峻碩的身影，在大前輩鄭伊健和李銘順「以老帶新」的加持下，也讓他有望成為下一個崛起的演員新秀。

隨著經費與人才的投資顯而易見地加持，網飛這2、3年為台灣催生出愈來愈多好劇，包括《人選之人——造浪者》、《童話故事下集》等，為台劇開闢一條可進攻的出海路徑。

儘管市場上仍有聲音擔憂，網飛一家獨大將會排擠掉其他非平台的影視劇，但瀚草影視董事長湯昇榮仍樂觀看待網飛對台灣整體影視產業帶來的質變，「市場本來就需要不同類型。」

他觀察，網飛會促使台灣影視產業分出不同等級的梯隊，有民視、三立等電視台製作的八點檔，還有如今最夯的短影音，而網飛則專注瞄準能朝國際發展的類型，分眾趨勢將日趨明顯。

訪談間，黃怡玫更反覆強調，要帶台灣內容走向國際，讓網飛成為「華語內容的首選平台」，這也意味著，網飛瞄準的絕不僅是小小的台灣市場，更是馬來西亞、泰國、香港乃至美國華人等廣大的華語觀眾。而台劇能否搭上網飛這班順風車找回昔日榮光，令人期待。

