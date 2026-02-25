快訊

史上最長國情咨文！川普啟動展銷模式高喊「贏太多」：好戲還在後頭

用數據看俄烏戰爭4周年：死傷多慘重？俄羅斯佔領多少烏克蘭領土？

非洲豬瘟案遭起訴 87歲豬農喊冤「已被羈押3個月」：是要關到死喔？

放假要把欠的睡眠補回來？醫：小心「社交時差」恐愈睡愈胖 3招補眠不傷身

聯合新聞網／ 今周刊
過年連假很多人不是選擇出遊，而是在家「睡個夠」。不過醫師提醒，這樣的補眠方式，反而可能「越睡越累」。 示意圖／ingimage
過年連假很多人不是選擇出遊，而是在家「睡個夠」。不過醫師提醒，這樣的補眠方式，反而可能「越睡越累」。 示意圖／ingimage

文．胡肇芳 整理

過年連假很多人不是選擇出遊，而是在家熬夜追劇，天天睡到中午才起床一次「睡個夠」。不過，醫師提醒，這樣的補眠方式，反而可能「越睡越累」。研究顯示，只要平日與週末的睡眠時間「中點」位移逾1.5小時，即使睡眠時數增加，也會讓腸道「壞菌變多」，而且更想喝含糖飲料、吃垃圾食物，加劇身體的慢性發炎反應，其中男性又比女性影響更為顯著。

初日診所兒童內分泌暨減重專科醫師王律婷指出，《European Journal of Nutrition》上的一項研究，把平日與週末「睡眠中點（Mid-sleep point）」位移達 1.5 小時以上定義為「社交時差」。

睡眠中點偏移，腸道細菌就出現改變

舉例來說，平日晚上12點睡、早上7點起床，睡眠中點約為凌晨3點半；但假日變成凌晨2點才睡，中午12點才醒，睡眠中點就會往後移至早上7點半，社交時差達3.5小時。

研究發現，在健康且睡眠時數充足的成人中，只要睡眠中點偏移達到1.5小時，就有多達17種腸道細菌出現改變，其中3種被明確歸類為不利健康菌種，另外還有3種菌種也接近不良狀態。同時，全身性發炎指標糖蛋白乙醯化（GlycA）與發炎細胞激素白介素-6（IL-6），也都高於非社交時差組。

王律婷表示，社交時差會干擾中樞神經系統，讓大腦負責快樂感受的獎賞機制變得遲鈍，進而出現補償性的獎賞尋求行為，也就是需要更高糖、更高油脂的食物，才能產生滿足感。

兒童與青少年，社交時差影響更敏感

而原本應該依照作息準時運作的「飢餓素」訊號也會被打亂，讓人在深夜或生理節律錯位的時段，對高熱量食物產生強烈衝動，宵夜因此變得更加難以抗拒。研究推測，男性相對缺乏荷爾蒙調節的緩衝機制，因此更容易轉化為全身性的慢性發炎反應。

不僅如此，相關研究也顯示，兒童與青少年對社交時差的影響更為敏感，只要長期睡眠中點位移超過1小時，就可能干擾代謝節律，啟動肥胖機制。特別是進入青春期的女生，生理節律本就伴隨荷爾蒙劇烈變化，若再疊加作息不規律，脂肪堆積的風險會進一步放大。

3個不傷身的補眠原則

連假期間就是想放鬆睡飽？王律婷醫師提供3個不傷身的補眠原則：

1、睡眠中點控制在1.5小時內

例如平日晚上12點睡、早上7點起床，連假可調整為凌晨1點睡、早上9點起床，睡眠中點從凌晨3點半移至凌晨5點，仍在可接受範圍內。避免一路睡到中午，讓作息出現時差感。

2、補眠改成短暫小憩

白天安排20至30分鐘的午休，有助身體修復，也能避免生理時鐘被大幅打亂。

3、收假前2至3天逐步調整作息

若連假已經晚睡晚起，收假前2到3天開始，每天將起床時間提早20至30分鐘，同步略微提早入睡，並增加白天日照與活動量，讓睡眠中點慢慢往前移，收假後也較不易出現頭昏、疲累等收假症候群。

王律婷醫師強調，睡眠作息影響的不只是精神狀態，還會連動代謝、體重與發炎反應。若長期出現作息混亂、補眠後仍感到疲累，或伴隨體重上升、食慾失控等情況，建議及早由專業醫師進行整體代謝評估，從作息、飲食到身體調節機制同步介入，降低生理時鐘長期錯位對健康造成的影響。

延伸閱讀：

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

115學測成績公布／學測五標、級分換算表！台成清交、醫學系、中字輩門檻？成績查詢網站何時開放？

同樣買0050，1招比存股族多賺10倍！他38歲提早退休「18年後財富越滾越大」：高檔要捨得賣股，操作心法曝光

0050、009816、006208…20歲40歲60歲怎麼買「獲利極大化」？拆解3款市值型ETF靈魂哪不同

2026 WBC賽程、WBC轉播！經典賽直播哪裡看？台日大戰3/6開打…台灣隊賽程、先發名單、戶外直播資訊

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

他酒後上路12次 嚴刑峻法也沒用...逾1成累犯罰不怕！杜絕酒駕 戒癮治療為何推不動？

酒駕防制走過十餘年修法重罰，成效逐步浮現，但累犯問題未解，持續成為道安未爆彈。儘管現行「禁戒」制度可在祭出刑罰同時，強制被告戒酒，但因缺乏明確指引，讓戒癮治療陷入停滯。

中鋼員工餐廳年銷百萬顆月餅、自助餐75元夾到飽…「虧錢也要賣」的美味秘密

每天中午11點30分，中鋼高雄小港廠區彷彿被按下同一個開關，產線上的員工陸續收拾工具，從四面八方魚貫而出，朝著員工餐廳前進，這是他們飽食一頓、中場休息的時刻。

高市早苗能讓日再進化？曾在奈良公園「對鹿演講」練功...她如何點年輕世代鬥志

「不勇於挑戰的國家，沒有未來可言。」2月20日在國會施政方針演說的收尾階段，日本首相高市早苗再次重申幾個月來已反覆強調的願景：建立一個「讓年輕人能為生於日本感到自豪」，並能自信說出「未來是光明的」國家。

6633法則 替小孩無痛存下240萬！專家：12歲前每月只需3000元

面對少子化與高教育成本的現實，愈來愈多家庭開始思考：教育基金該怎麼準備，才能不在關鍵時刻承受過大壓力？兒童財商教育平台創辦人馬哈指出，教育基金的核心不在一次性投入，而在於「及早開始、紀律累積。她以實務經驗分享一套可執行的 6633 法則，從孩子出生一路規劃到成年，結合長期投資與財商教育，讓家庭理財與孩子成長同步進行。

高市早苗內閣2.0就任 陸又崩潰！日因自民黨陷戰爭危機？回顧防衛、經濟安保大臣打臉流言

日本首相高市早苗無懸念當選日本第105任首相，2.0內閣陣容同步亮相，基本上全員留任。隨高市獲得日本多數選民認可，這也代表未來「日本有事，台灣有事」的論調並不會變，強化日本防衛能力、修憲也可望持續推進。 只是，這讓中國更加跳腳，中國聯合國大使傅聰就在高市就任這天，在聯合國會議向日本嗆聲「干預台海，必迎頭痛擊」。 而回顧日本眾議院選戰與選後，日本網路上一直有人以「反對戰爭」為由，反對自民黨與高市政權。對此，日本防衛大臣小泉進次郎、經濟安保大臣小野田紀美，神打臉網路留言與記者惡意提問。

每年捐款數千萬不間斷！曾罹大腸癌三期、走過鬼門關 俠女柯珀汝點燈台灣

從企業經營到鬼門關前走一遭，柯珀汝重新掂量金錢與生命的重量。她以事業有成的底氣，「想讓一件事情完整」的慈悲，在社會各角落點亮溫暖光輝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。