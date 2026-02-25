中鋼員工餐廳年銷百萬顆月餅、自助餐75元夾到飽…「虧錢也要賣」的美味秘密

撰文‧曹悅華

每天中午11點30分，中鋼高雄小港廠區彷彿被按下同一個開關，產線上的員工陸續收拾工具，從四面八方魚貫而出，朝著員工餐廳前進，這是他們飽食一頓、中場休息的時刻。

「福利餐廳」門口很快排起人龍，湯鍋裡白煙升騰，鮮魚米粉的香氣在空氣中瀰漫。這道每周三限定的招牌餐點，選用新鮮鱸魚熬煮，湯頭清甜濃郁，開賣不到20分鐘，便被搶購一空。另一頭，廚房阿姨們雙手不停，熟練地舀餡、摺皮、排盤，水餃依序盛滿，即使每天包上5、6千顆，仍經常供不應求。

這樣的畫面是中鋼廠區與總部員工餐飲的日常一隅。中鋼三處員工餐廳——福利餐廳、明邦廳與集團會館餐廳，每天合計要端出上百種餐點，從中式自助餐、家常熱炒、各式便當，到西式自助餐、牛排，一應俱全，照顧著員工的五臟六腑。

「我們不為盈利，而是以福利為目的！」說這句話的，是服務近30年、現為中鋼總務處處長的杜俊演。他透露，像鮮魚米粉這類講究食材的菜色肯定是虧錢賣；即使食材、人力上漲，也不會馬上反映在餐點價格，員工餐廳就是盡量做到「物美價廉」。

員工福利為主 供應實惠麵食、自助餐

回顧多年來的員工餐飲制度，杜俊演說，中鋼對員工飲食的照顧，從第一天上班就開始。新進同仁報到時，公司會發一副鋼筷與鐵湯匙，這不只是環保考量，更像是一張進入員工餐廳的「通行證」，象徵著成為中鋼大家庭的一員。

接著，他介紹起小港廠區的福利餐廳，這是中鋼規模最大、服務人數最多的餐廳，550坪的空間設置300個座位，每日應付超過500人次。

福利餐廳的供餐方式分為兩種：一是每日推出的固定套餐，其中鮮魚米粉、牛肉麵等都是備受歡迎的菜色。「當初開發麵食，是因為有同仁回饋，天天吃自助餐有點單調。」總務處福利組組長許柏彥在一旁補充，福委會每月彙整員工意見，讓菜單持續貼近實際需求。

福利餐廳也提供自助餐形式，主食一次給付，配菜開放10道菜色自由夾取、吃到飽，價格長年維持在75元。

走出福利餐廳右轉，很快就抵達明邦廳。相較於福利餐廳的大量供餐風格，明邦廳多了一分從容與細緻，肩負中鋼員工日常用餐之外，也兼具接待賓客的功能。

水餃、蔥油餅、XO醬 內行美味三寶

餐廳內部分為中餐部與西餐部兩個區塊，杜俊演說明，中餐部主要於中午時段開放，供應中式定食與自助夾菜。其中，周一及周四，是不少中鋼人默默在行事曆上畫記的日子：水餃日。白胖飽滿的水餃起鍋後香氣四溢，是陪伴中鋼人數十年的經典滋味。其餘平日則輪流推出排骨飯、香腸飯等定食。

明邦廳西餐部中午則提供另一種風景。自助餐檯上擺滿7道以上熱菜，搭配沙拉、水果、甜點、咖啡與湯品，形式與一般餐廳無異；另可加點牛排、羊排等排餐。

到了傍晚，明邦廳的氣氛隨之轉換。中餐部主打熱炒與焗烤料理，菜單上近40道家常菜輪番上陣，從糖醋排骨、宮保雞丁、蔥爆牛肉，到炒飯、炒麵與焗烤餐點，一道菜便搭配一碗白飯，分量實在。一名中鋼員工大力推薦蛋包飯，不同於一般將白飯包入蛋皮的作法，明邦廳的蛋包飯先以番茄醬拌炒，再以厚實蛋皮完整包覆，口感扎實、層次分明，既可內用，也能外帶，成為低調卻長紅的人氣品項。

至於位於高雄前鎮區總部大樓旁的集團會館餐廳，餐廳空間約400坪，設有約200個座位，主打以量計價的自助餐模式，每日提供約10道菜色，同時也供應水餃、大滷麵等餐點。

若說三大員工餐廳構成中鋼日常餐飲的骨架，那麼被同仁譽為「中鋼三寶」的水餃、蔥油餅與XO醬，則是撐起這套體系的人氣靈魂。

水餃以新鮮豬後腿肉、高麗菜及韭菜等餡料，堅持手工包製而成。水餃經典歷史來自中鋼創辦人趙耀東的構思。原來，趙耀東考量中鋼成立初期，社會物資較為缺乏，請廚房開發皮薄餡多的水餃，沒想到一炮而紅，不但滿足同仁的口腹之欲，也能外帶買回家。

節日推限定糕點 麻糬酥、月餅高人氣

說到蔥油餅，杜俊演臉上露出一抹自豪的笑容，「這在平常菜單看不到，要行家才知道要點！」他透露，這款蔥油餅是明邦廳麵點師傅所研發，手工餅皮先刷上豬油，再撒上獨家香料配方及新鮮蔥花，做出外酥內軟、層次分明的江浙口味。一開始蔥油餅並沒有對外販售，只在董事長及總經理宴客時才會出現，後來為了讓夜班同仁加班時有麵食填飽肚子，才開始對外販售。

至於XO醬，則是明邦廳前香港籍領班帶來的家鄉味，用金華火腿、蝦米、干貝加上辣椒和蒜頭熬製而成，香氣濃郁，微辣開胃，不論拌水餃還是配蔥油餅，都讓人回味無窮。

令人驚豔的還不只「中鋼三寶」，每逢中秋節前夕，福利餐廳與明邦廳應景推出的月餅，更是搶手。

「我們去年總共賣出了114萬顆月餅，刷新近五年新高！」杜俊演驕傲地說。其中以招牌綠豆椪、蛋黃酥最熱門，員工每人只能限購兩盒。

老味道迷人外，去年中秋節，中鋼推出月餅新口味「芋上紅運麻糬酥」。芋頭甜香與麻糬Q彈口感融合，再搭配天然紅麴製成的大理石花紋餅皮，味道獨特，外觀也吸睛，成了節日新寵。

不過，麻糬酥製作繁複，超乎想像。許柏彥描述，在烤箱高溫下麻糬容易因水分急速膨脹，導致結構破裂而糊化，而芋泥餡的發熱點較低，配方必須反覆調整，尤其油脂比例過高會影響包製與成型，過少則影響口感與風味，甜度與奶油比例更是反覆試作與修正，前後耗費三個月調整，終於在中秋節前研發成功。一推出就大受歡迎，躍升為中鋼月餅的常駐商品。

不論是一碗鮮魚米粉、一張蔥油餅，還是一顆綠豆椪、麻糬酥，這些菜色與甜點，都是員工餐廳桌上的熟悉滋味，對中鋼人而言，這裡不僅僅是填飽肚子的地方，也交織著彼此共同的記憶，及企業守護員工的細膩心思。

