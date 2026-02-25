高市早苗能讓日再進化？曾在奈良公園「對鹿演講」練功...她如何點年輕世代鬥志

撰文．鄭閔聲、林怡妏 研究員．朱偉銓

「不勇於挑戰的國家，沒有未來可言。」2月20日在國會施政方針演說的收尾階段，日本首相高市早苗再次重申幾個月來已反覆強調的願景：建立一個「讓年輕人能為生於日本感到自豪」，並能自信說出「未來是光明的」國家。

在2月8日舉行的日本眾議院選舉，由高市領軍、將「解散國會改選」定義為「打造屬於我們未來的選舉」的自民黨，取得歷史性的大勝，席次由選前未過半的198席，暴增至單獨跨越三分之二修憲門檻的316席；再加上與自民黨簽署聯合執政協議的維新會，高市在合計465席的日本眾議院中，一共擁有逾四分之三的絕對多數支持。

一位非典型的政治人物，之所以能獲得選民近乎狂熱的情感認同，除了自身的魅力之外，也反映出日本社會的集體焦慮，亟須找到一個象徵改變的出口。

「日本經濟多年來都非常疲弱，雖然穩定，但缺乏活力；而過去4年，物價更是高得讓人民難以承受，日本社會充滿焦慮。」慶應義塾大學教授白井早由里對《今周刊》分析，在日本人普遍對未來感到擔憂的情況下，高市的說話方式與決斷力，讓人認為她和其他政治家不同，會大幅改變政策、減輕社會保障和稅務負擔，並關注食物成本。

因為經濟停滯、日圓疲軟導致通膨與實質薪資萎縮，日本社會正瀰漫著一股「不能繼續墨守成規」的氛圍，向來被日本人視為理所當然的「論資排輩」與「終身僱傭制」、名校畢業生要努力擠進商社或公務體系窄門，甚至投資創業應該「謀定而後動」的規則，都逐一被打破。

對於渴望掙脫結構性束縛的日本人來說，比起承襲父祖輩政治勢力的男性政治精英，來自平凡家庭、全靠個人努力出頭的高市身上，擁有太多值得仿效投射的人格特質。

高市的父親是豐田集團旗下公司的設備銷售業務，母親則在奈良縣警局工作，在雙薪家庭成長的她，從父母身上學到用心投入工作的可貴；而她從小就必須為父母分擔家務，即使隔天要考試也不例外。

「我的優勢正是因為非世襲（政治），一直認真工作、繳稅，在父母會抱怨生活的普通環境下長大，所以我擁有自己的視角，能說出普通家庭的心聲。」高市2025年宣布第三度參選自民黨總裁時這麼說。

高市從就任國會議員那天，就以當上總理大臣為目標，初出茅廬無人聞問時，曾在奈良公園「對鹿演講」練功；這樣的企圖心，放進1993年的時空環境，似乎天真可笑，但「只要勇敢承擔風險，就有機會達成看似不可能的目標」，正是她希望感染年輕世代的信念。

曾有人問高市，會給20多歲的女性什麼建議？

高市的回答是：「當有人提供一個『以我現在的實力可能有點困難』的職位給妳時，請千萬不要拒絕。」

她舉自己陸續當上自民黨政務調查會長、內閣大臣為例解釋，每一個位置的責任，都超乎想像地重大，但在這些職務上看到的景色，完全不同。當你全力以赴工作，自己的能力會一點一滴地慢慢跟上，知識、人脈也會隨之擴展，「所以，即使覺得太勉強了，也請不要拒絕、務必去挑戰看看，然後茁壯成長。這是我這個歐巴桑的懇求。」

勇於挑戰既定框架的高市，給了無數對前途迷茫的日本人希望，自己也站上了景色與過去截然不同的政壇巔峰，貫徹她醞釀已久的治國方略。

儘管日本選民與經濟專家對於高市的積極財政政策與成長戰略，多給予正面評價，但日本的勞動力不足、人口老化、企業投資保守等結構性挑戰，仍可能成為隱憂。

根據日銀數據，2025年日本實質經濟成長率僅0.9％，2026年預估成長1％；國際貨幣基金組織（IMF）更預測日本2026年GDP增長僅0.6％，可見日本經濟展望，遠稱不上強勁。另一個現實問題，則是選民強力支持，代表極高期待，一旦執政表現不如預期，隨時可能遭到民意反噬。

無論能否如願帶領日本邁向光明的未來，勇於挑戰的高市，已經為日本帶來改變的希望。

