2026年房市怎看？顏炳立：投資客「謝謝再聯絡」自住客理想物件跌價可買 但記得「七個字」

戴德梁行董事總經理顏炳立表示，他看淡2026年台灣房地產市場，但還不至於崩盤的程度，且目前看不出有投資客及投機客進場的空間，預期今年全台房市還是以自住的剛性需求為主。 對於想要買房子的自住族，他建議若看上的物件價格有小幅回跌，且確定自己付得起，就勇敢下手，但一定要記得「地段、環境、可及性」這七個字。 （原文刊載於2/15 2300，更新時間為2/17 1000)

「這麼沒有量的市場，你買下來怎麼出貨？」

顏炳立在周日（2/15）播出的數字台灣節目，接受主持人謝金河訪談時表示，他認為2026年度國內房地產市場不太有投資客的空間，「你說這個市場要不要投資，我只有五個字，『謝謝再聯絡』」。

他說明，「這麼沒有量的市場，你買下來（房子）怎麼出貨？何況政府對這個房市已經鋪下天羅地網」，若兩年內買進後賣出的房地合一稅率是45%、兩年到五年是35%，五年也有20%。

顏炳立也以今年1月的六都建物買賣移轉棟數估算，2026年全台灣大約25~26萬棟，與2025年相去不遠，遠低於2024年的35萬棟，「這個量已經告訴你，投資客跟投機客不會介入了，怎麼還會說這個市場會吸引投資跟投機客進來」。

不熟悉的海外房地產市場，建議不要碰

顏炳立對於投資海外房地產的態度也偏向保守，因為不論是杜拜、馬來西亞或日本，他覺得不要碰自己不熟悉的市場，尤其是海外投資還牽涉到稅率跟匯率變化。

但即使如此，他也建議可以多看看台灣本地的投資選項，例如股市或黃金。

顏炳立：小心部分建商以低總價掩蓋每坪高單價

對於想要買房子的自住族，顏炳立認為可以有條件出手。

「你看你口袋的錢、能力夠不夠，能力夠的話很簡單，只要你想買產品的房價能下來一點，你付得起就買，但記得七個字，『地段、環境、可及性』」。

他以台北市的蛋黃區為例，提醒大家不要被部分建商「以低總價掩蓋每坪高單價」的手法誤導，並建議可以用同樣總價去買蛋黃區裡面的舊房子。「地段是一樣的、環境是一樣的，但是單價不一樣，還有面積不一樣。」

他認為，想要買房子自住的人，可以目前利率低檔的時候去買。

2026年房市不會崩盤也不會泡沫

顏炳立今年1月初曾表示，2024年房價見頂量增，2025年房價緩修量縮，2026年房價也是緩修量穩，「價要先降，只要能降價，不管是3%或5%，對剛性自用者來說會非常舒服，當然不會買蛋殼區」。

對於2026年房價格下修空間，他指出，「蛋白區大於蛋黃區，大坪數大於小坪數；房市不會崩盤也不會泡沫，房價也不會跌，沒有壓力怎麼跌？會緩修，但修的幅度不會大。」

「成屋市場，蛋白區會冷過蛋黃區，價格沒有降，要買的人有，以剛性需求為主；現在是蛋殼區炒到蛋白的價格，不降會就不會買，所以房市會冷，除非你（屋主）降價賣。」

