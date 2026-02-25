2026年房市怎看？顏炳立：投資客「謝謝再聯絡」自住客理想物件跌價可買 但記得「七個字」

快訊

聯合新聞網／ 今周刊
顏炳立表示自住客若理想物件跌價可買。 房市示意圖／記者游智文
顏炳立表示自住客若理想物件跌價可買。 房市示意圖／記者游智文

文．劉煥彥

戴德梁行董事總經理顏炳立表示，他看淡2026年台灣房地產市場，但還不至於崩盤的程度，且目前看不出有投資客及投機客進場的空間，預期今年全台房市還是以自住的剛性需求為主。

對於想要買房子的自住族，他建議若看上的物件價格有小幅回跌，且確定自己付得起，就勇敢下手，但一定要記得「地段、環境、可及性」這七個字。

（原文刊載於2/15 2300，更新時間為2/17 1000)

「這麼沒有量的市場，你買下來怎麼出貨？」

顏炳立在周日（2/15）播出的數字台灣節目，接受主持人謝金河訪談時表示，他認為2026年度國內房地產市場不太有投資客的空間，「你說這個市場要不要投資，我只有五個字，『謝謝再聯絡』」。

他說明，「這麼沒有量的市場，你買下來（房子）怎麼出貨？何況政府對這個房市已經鋪下天羅地網」，若兩年內買進後賣出的房地合一稅率是45%、兩年到五年是35%，五年也有20%。

顏炳立也以今年1月的六都建物買賣移轉棟數估算，2026年全台灣大約25~26萬棟，與2025年相去不遠，遠低於2024年的35萬棟，「這個量已經告訴你，投資客跟投機客不會介入了，怎麼還會說這個市場會吸引投資跟投機客進來」。

不熟悉的海外房地產市場，建議不要碰

顏炳立對於投資海外房地產的態度也偏向保守，因為不論是杜拜、馬來西亞或日本，他覺得不要碰自己不熟悉的市場，尤其是海外投資還牽涉到稅率跟匯率變化。

但即使如此，他也建議可以多看看台灣本地的投資選項，例如股市或黃金。

顏炳立：小心部分建商以低總價掩蓋每坪高單價

對於想要買房子的自住族，顏炳立認為可以有條件出手。

「你看你口袋的錢、能力夠不夠，能力夠的話很簡單，只要你想買產品的房價能下來一點，你付得起就買，但記得七個字，『地段、環境、可及性』」。

他以台北市的蛋黃區為例，提醒大家不要被部分建商「以低總價掩蓋每坪高單價」的手法誤導，並建議可以用同樣總價去買蛋黃區裡面的舊房子。「地段是一樣的、環境是一樣的，但是單價不一樣，還有面積不一樣。」

他認為，想要買房子自住的人，可以目前利率低檔的時候去買。

2026年房市不會崩盤也不會泡沫

顏炳立今年1月初曾表示，2024年房價見頂量增，2025年房價緩修量縮，2026年房價也是緩修量穩，「價要先降，只要能降價，不管是3%或5%，對剛性自用者來說會非常舒服，當然不會買蛋殼區」。

對於2026年房價格下修空間，他指出，「蛋白區大於蛋黃區，大坪數大於小坪數；房市不會崩盤也不會泡沫，房價也不會跌，沒有壓力怎麼跌？會緩修，但修的幅度不會大。」

「成屋市場，蛋白區會冷過蛋黃區，價格沒有降，要買的人有，以剛性需求為主；現在是蛋殼區炒到蛋白的價格，不降會就不會買，所以房市會冷，除非你（屋主）降價賣。」

本文授權自今周刊

他酒後上路12次 嚴刑峻法也沒用...逾1成累犯罰不怕！杜絕酒駕 戒癮治療為何推不動？

酒駕防制走過十餘年修法重罰，成效逐步浮現，但累犯問題未解，持續成為道安未爆彈。儘管現行「禁戒」制度可在祭出刑罰同時，強制被告戒酒，但因缺乏明確指引，讓戒癮治療陷入停滯。

中鋼員工餐廳年銷百萬顆月餅、自助餐75元夾到飽…「虧錢也要賣」的美味秘密

每天中午11點30分，中鋼高雄小港廠區彷彿被按下同一個開關，產線上的員工陸續收拾工具，從四面八方魚貫而出，朝著員工餐廳前進，這是他們飽食一頓、中場休息的時刻。

高市早苗能讓日再進化？曾在奈良公園「對鹿演講」練功...她如何點年輕世代鬥志

「不勇於挑戰的國家，沒有未來可言。」2月20日在國會施政方針演說的收尾階段，日本首相高市早苗再次重申幾個月來已反覆強調的願景：建立一個「讓年輕人能為生於日本感到自豪」，並能自信說出「未來是光明的」國家。

6633法則 替小孩無痛存下240萬！專家：12歲前每月只需3000元

面對少子化與高教育成本的現實，愈來愈多家庭開始思考：教育基金該怎麼準備，才能不在關鍵時刻承受過大壓力？兒童財商教育平台創辦人馬哈指出，教育基金的核心不在一次性投入，而在於「及早開始、紀律累積。她以實務經驗分享一套可執行的 6633 法則，從孩子出生一路規劃到成年，結合長期投資與財商教育，讓家庭理財與孩子成長同步進行。

高市早苗內閣2.0就任 陸又崩潰！日因自民黨陷戰爭危機？回顧防衛、經濟安保大臣打臉流言

日本首相高市早苗無懸念當選日本第105任首相，2.0內閣陣容同步亮相，基本上全員留任。隨高市獲得日本多數選民認可，這也代表未來「日本有事，台灣有事」的論調並不會變，強化日本防衛能力、修憲也可望持續推進。 只是，這讓中國更加跳腳，中國聯合國大使傅聰就在高市就任這天，在聯合國會議向日本嗆聲「干預台海，必迎頭痛擊」。 而回顧日本眾議院選戰與選後，日本網路上一直有人以「反對戰爭」為由，反對自民黨與高市政權。對此，日本防衛大臣小泉進次郎、經濟安保大臣小野田紀美，神打臉網路留言與記者惡意提問。

每年捐款數千萬不間斷！曾罹大腸癌三期、走過鬼門關 俠女柯珀汝點燈台灣

從企業經營到鬼門關前走一遭，柯珀汝重新掂量金錢與生命的重量。她以事業有成的底氣，「想讓一件事情完整」的慈悲，在社會各角落點亮溫暖光輝。

