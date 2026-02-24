高市早苗內閣2.0就任 陸又崩潰！日因自民黨陷戰爭危機？回顧防衛、經濟安保大臣打臉流言

撰文‧黃靖文

日本首相高市早苗無懸念當選日本第105任首相，2.0內閣陣容同步亮相，基本上全員留任。隨高市獲得日本多數選民認可，這也代表未來「日本有事，台灣有事」的論調並不會變，強化日本防衛能力、修憲也可望持續推進。 只是，這讓中國更加跳腳，中國聯合國大使傅聰就在高市就任這天，在聯合國會議向日本嗆聲「干預台海，必迎頭痛擊」。 而回顧日本眾議院選戰與選後，日本網路上一直有人以「反對戰爭」為由，反對自民黨與高市政權。對此，日本防衛大臣小泉進次郎、經濟安保大臣小野田紀美，神打臉網路留言與記者惡意提問。

高市早苗18日毫無懸念當選日本第105任首相，高市2.0的內閣同步亮相，與去年10月維持原班人馬。內閣成員一字排開，最顯眼的正是最年輕閣員，日本經濟安保大臣小野田紀美；以及前首相小泉純一郎之子，防衛大臣小泉進次郎。

讓台灣人印象深刻的不是他們年輕、亮麗的外型，而是當中日兩國因高市早苗「台灣有事」論調，陷入緊張局面時，2名閣員面對記者的質疑，表現得不卑不亢。

自民黨會害日本陷入戰火？

此次日本眾議院選舉中，自民黨最常被抨擊的政策，即是國防與修憲。修憲將「自衛隊」明列入日本憲法中，以及高市早苗延續安倍「台灣有事，日本有事」論調，成了對手攻擊的目標。

回顧日本眾院選舉這天，「反對戰爭」成了日本X社群的熱門趨勢關鍵詞。當時，四處助選的小野田直言：「這是理所當然，我們絕對不想打仗。」

中國崩潰跳腳 再告誡「勿干涉台海」

其實，高市早苗接續日本前首相安倍晉三「台灣有事，日本有事」論調後，甚至主張台海若爆發戰爭，日本可能進入「存立危機事態」。這也代表，日本雖然未講明，很可能因此行使「集團自衛權」。

對此，中國近月一直處於跳腳狀態，不斷透過外交管道，要求高市早苗公開收回言論。只是，目前高市早苗並無正面會回應。

中國常駐聯合國代表傅聰就在高市2月18日當選首相這天，於聯合國會議中發聲警告，日本無論以任何藉口行使所謂「集體自衛權」，介入台灣問題，都將構成對中國的侵略，中方必將迎頭痛擊。

防衛大臣小泉進次郎：和平不是靠喊就能維持

小泉進次郎在自民黨勝選後，面對記者質疑當高市政權穩固，中方態度恐愈加強硬，摩擦跟著加劇，自民黨該如何應對。

對此，小泉進次郎神回復稱，不是光靠把和平放嘴邊，和平就能持續維持，「如果有人如此認為，那太脫離現實」。更質疑，為何記者認為政權穩固，會對日本安保產生憂慮，讓記者一時語塞。

小泉表示，作為民主國家，在提出強化安全保障、改善自衛官待遇等政策，獲得如此高的支持度，決不會變成一種「疑慮」。因此日本反而應該強力推動受選民認可的政策。

小泉也點出，正由於日本安保環境極為嚴峻，因此為了解決疑慮，才必須整備自主防衛能力。考量日本周邊情勢，和平不能光靠嘴巴喊，否則太脫離現實。因此，自民黨會回應選民的信賴。

如何避戰？ 小野田：得先有防衛能力

小野田在助選期間就點出，仔細看社群文章，會發現有人正刻意鼓吹，只要自民黨執政就會修憲，接著就會發生戰爭，甚至開始徵兵。她說：「這根本都是不可能的事，我們絕對不想發動戰爭。」

小野田表示，倘若戰爭，自衛官為了保衛家園，生命也會陷入危險，這些事情絕對無法接受。過去擔任防衛大臣政務官，與自衛官交流，就愈覺得他們是日本的寶藏，愈希望一輩子只是訓練，不必走上戰爭。

小野田指出，正是為了提高嚇阻力，日本才要徹底強化防衛能力，當敵我處於實力相當，就比較不容易發生戰爭，因為雙方都會承受相當的傷害。相反地，倘若敵人認為可毫髮無傷獲勝，戰事反而會爆發。

「為了不發生戰爭，為了不讓別人起壞念頭，必須強化防衛力。」小野田說，若光提出空話、理想論，就能保護國家的話，自民黨當然也會去做。

