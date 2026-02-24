6633法則 替小孩無痛存下240萬！專家：12歲前每月只需3000元

快訊

面對少子化與高教育成本的現實，愈來愈多家庭開始思考：教育基金該怎麼準備。示意圖／ingimage
撰文‧周靖璞

面對少子化與高教育成本的現實，愈來愈多家庭開始思考：教育基金該怎麼準備，才能不在關鍵時刻承受過大壓力？兒童財商教育平台創辦人馬哈指出，教育基金的核心不在一次性投入，而在於「及早開始、紀律累積。她以實務經驗分享一套可執行的 6633 法則，從孩子出生一路規劃到成年，結合長期投資與財商教育，讓家庭理財與孩子成長同步進行。

一出生就理財

陪伴成長的財商教育

馬哈表示，孩子一出生就開始理財規劃是最佳時間點。多數孩子出生後會收到紅包或金飾，就是第一筆專屬於孩子的資金。她建議家長儘早替孩子開立帳戶，讓父母自然進入長期規劃的節奏，而且臺幣帳戶、外幣帳戶與證券戶一次到位同時開立，避免未來重複耗時。

「開立帳戶，選擇自己最熟悉的銀行就好。」馬哈強調，像薪轉戶銀行，使用者熟悉的 APP 與流程，能降低管理門檻，讓家長更容易長期執行。外幣帳戶則是為未來做準備，不論是海外留學、旅遊或投資美元、日圓計價商品，都能派上用場。

依據PISA（The OECD Programme for International Student Assessment，國際學生能力評量計畫）所提出的《2022學生評量計畫書》提到，15 歲的孩子理應具備三項核心能力：妥善管理金錢、認識不同金融商品，以及理解這些工具在不同人生階段所扮演的財務角色。

「這大概等於台灣大學生等級財商素養。」馬哈認為，要讓孩子提早具備良好財商知識，必須隨年齡調整深度，透過寒暑假的陪伴讓孩子累積觀念。小學階段的重點不在投資，而是建立金錢紀律，學會分辨「需要」與「想要」；進入國中後，則可逐步認識金融機構的運作，以及認識基本金融商品，理解風險與報酬的差異。讓孩子了解未來進入大學、成家立業甚至退休，每一個階段都需要不同的財務準備。

6633 法則

打造教育基金骨架

孩子從出生到出社會，各教育階段不同開銷常成為家長肩上無形負擔，馬哈表示，越早開始壓力越小，她提出「6633法則」將孩子成長歷程切成四個階段，分段累積本金，讓教育基金的累積成為可量化、可執行的步驟。

第一個 6（0–6 歲）：每年存 5 萬元，累積第一個30萬。

第二個 6（7–12 歲）：每年存 5 萬元，累積第二個30萬。

第一個 3（國中 3 年）：每年存 10 萬元，累積第三個30萬。

第二個 3（高中 3 年）：每年存 10 萬元，累積第四個30萬。

單看金額似乎不小，但拆解後其實相當可控。馬哈指出，扣除每年過年孩子拿到的紅包約1萬至1萬5千元，12歲前父母僅需每月定期定額存下 3,000 元；12歲至18歲時，隨著家庭收入成長，每個月提高至 8,000 元即可達成。單純存款狀態下，孩子上大學時即可累積約 120 萬元本金。

「真正關鍵在於投資。」馬哈以 72 法則說明，只要長期年化報酬率約 6%，本金每 12 年就有機會翻倍。6歲時投入第一筆本金30萬，在孩子18歲時就會增值為60萬，剛好可支應孩子大學學費。同理，12歲時投入第二筆本金30萬，也會在孩子大學畢業後的24歲翻倍成長為60萬；第三筆本金30萬，會在孩子27歲時翻倍，可作為成家基金。

馬哈指出，6%的年化報酬率並不難達到，「以0050(元大台灣卓越50)為例，平均的年化報酬就有9%。」按照這一套方法存教育基金，能在孩子人生不同階段，轉化為多次「及時雨」。利用時間複利減輕父母經濟壓力。

80%核心+20%衛星配置

6%年化報酬及格標準

在投資配置上，馬哈建議教育基金以「核心資產」為主，占比80%以上，追求長期穩定；其餘才配置為「衛星資產」，用於策略性或波段調整。以ETF、投等債搭配黃金，並且布局全球是最穩健方法，若資金有限，標的數量不宜過多，集中較易管理。

馬哈建議，若選擇長期投資0050，可用「TISA帳戶」購買0050連結基金，享有低門檻、低費率的優勢。同時應該設定一個以5-10年為週期的檢視績效原則，若總報酬無法達到 30–50%，代表年化未達 6%，就應果斷調整。

她也分享，與孩子一起檢視投資成果，是最好的財商教育。當投資帶來正向回饋時，帶孩子用「成果」換取生活體驗，能讓孩子理解投資的意義，而不只是帳面數字。

馬哈在節目中分享更多自身布局教育基金的詳細配置，歡迎收聽本集的《毛利小姐變有錢》聽更多 https://lihi.cc/rUPnb

本文授權自今周刊，原文見此

