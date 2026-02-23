快訊

烏克蘭無人機入俄 大批陸客滯留莫斯科機場10小時

台積電噴1333億元成交值竟收最低 量價榜曝外資「棄權值」轉愛這些股

民進黨布局地方選舉！與會人士曝北市長「這2人」列入討論 未提及賈永婕

486先生曾願捐3億助海鯤號潛艦遭凍預算 王定宇證實：台灣問題不是錢是親中政黨

聯合新聞網／ 今周刊
海鯤號。圖/聯合報系資料照片
海鯤號。圖/聯合報系資料照片

撰文‧鄭鴻達

對於在野黨凍結國造潛艦預算，電商網紅「486先生」陳延昶周四（2/19）表示，他當時曾找民進黨立委王定宇，表達他願支付3億元，王則安撫會想辦法來解套，要他別急。

對此，王定宇向媒體證實確有此事，並感謝陳延昶的愛國心。他強調台灣真正面對的不是錢的問題，而是親中的政黨在立法院阻撓預算編列，或處處唱衰自己的國家。

國造潛艦海鯤號預算曾遭凍　486先生曝2年前想捐3億元協助

國造潛艦海鯤號進度持續推展中，但從計劃伊始就不斷受到在野黨各種質疑與挑戰。陳延昶（486先生）周四在臉書發文回顧，兩年前首艘國造潛艦預算遭凍結一事，他表示當時確實曾萌生個人出資3億元協助潛艦建造的念頭。

陳延昶表示，兩年多前國民黨立委馬文君凍結我國第一艘潛艦3億元預算，令國人憂心不已。他指出，潛艦威嚇力與攻擊力極為可觀，中國最強055型飛彈驅逐艦滿載排水量約1.3萬噸，擁有112個垂直發射單元，火力看似凶猛，但若遭我國潛艦的美製Mk-48重型魚雷擊中一發，基本上必定殘廢。

陳延昶強調，若我國能擁有8艘潛艦，將可極大化封鎖中共艦艇，因此首艘自製潛艦的重要性不言而喻，真的是在與時間賽跑。

陳延昶指出，當他得知預算遭凍結的消息後，他心急如焚，認為3億元雖是鉅款，但自己負擔得起，若能由他出資，潛艦製造時程便不會遭到延誤。

486先生向王定宇表達捐款意願　諷網友難相信有人會為國拿出真金白銀

陳延昶透露，他當時主動找上好友、立委王定宇，表達願意支付這3億元的意願，王則安撫他說會設法解套，請他勿急。他接著說，所幸過了一段時間後，預算確實如王所說順利解套，雖延遲幾個月，但製造過程得以繼續推進。

對於部分網友嘲笑此事，陳延昶表示「這些人」月薪或許僅三兩萬元，難以想像有人會擁有3億元這樣的鉅額資產，更難以相信有人會為了國家拿出真金白銀。

陳延昶強調，被凍結的3億元既然由王定宇設法解套，他自然無須也不會捐款，這邏輯並不複雜。他呼籲各界為台灣加油，並向國軍及其眷屬致意，表示若被中國共產黨併吞，再多的家產也只是隨時可能遭沒收的紙張。

王定宇證實確有此事　嘆台灣問題不是錢而是親中政黨

對此，王定宇周四透過媒體群組證實此事表示，他看到新聞報導486先生曾提出希望捐出3億元協助國造潛艦一事，可以見證確實有這件事，時間大約在一年前。他回顧當時國民黨提案凍結潛艦預算一半，後續建造預算也持續遭到刁難，國人普遍擔憂海鯤潛艦後續艦若無法續造，將淪為沒艦隊戰力的孤兒潛艦。

王定宇表示，在藍白聯手於立法院阻撓潛艦國造、持續唱衰海鯤軍艦的背景下，486先生願意捐出個人財產中的3億元挹注潛艦國造計畫，令他非常感動。

王定宇強調，他當時向陳延昶表達感謝其愛國心，「但是我們國家不是沒有錢」，從蔡英文政府到賴清德政府，總體經濟表現非常亮眼，經濟規模擴大近一倍，稅收足以支應基礎建設、提升老幼福利，同時發展軍工業。

王定宇直言「台灣不是錢的問題」，是在立法院裡面，親中政黨阻撓預算編列，或者處處唱衰自己的國家、刁難所有的潛艦國造的計劃。他直言台灣真正面對的問題不是錢，是「政治環境」。

海鯤號將深航淺航測試　王定宇籲朝野正常審查預算

王定宇表示，海鯤號經過一年來從港側HAT到航側SAT的服航測試，目前連潛航50米左右深度的測試都已完成，接下來將進行深航潛航測試，一步一步走得非常踏實，令國人感動。

王定宇再度喊話立法院不論黨籍朝野立委，應聽見人民重視國家安全的聲音，國防安全的提升是超越黨派的需求，他希望藍白聯手阻撓國防預算的情況能夠改變，讓相關預算回歸正常審查軌道。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

農村缺工嚴重「沒有他們不行」卻陷灰色兩難...謝金河走訪濁水溪見偷倒成堆，嘆故鄉淡淡的憂愁

太誇張！車子拋錨從烏來拖吊到新店「不到10公里」竟被開價10萬，車主氣炸…警方先罰業者這件事

星巴克買一送一限時2天！草莓抹茶那堤、濃萃義式厚那堤、焦糖瑪奇朵都有？4大超商、路易莎開工優惠

00878配息0.42元，除息日發息日出爐！過往21次完全填息，22.8元能買？達人算底氣：能配18季

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

每年捐款數千萬不間斷！曾罹大腸癌三期、走過鬼門關 俠女柯珀汝點燈台灣

從企業經營到鬼門關前走一遭，柯珀汝重新掂量金錢與生命的重量。她以事業有成的底氣，「想讓一件事情完整」的慈悲，在社會各角落點亮溫暖光輝。

劉揚偉變最強帶貨員 鴻海這款「黑色鋪棉外套」股東會熱賣！鴻海小物起源曝光

從谷歌、微軟到OpenAI，美國科技公司常透過經營企業商店，讓日常用品成為企業文化最佳展示。 近年，這股風潮延伸至台灣，光寶、鴻海、台積電等科技大廠，都開始結合自身文化與定位，依循不同發展脈絡，推出獨具特色的企業小物。

聯發科搶下谷歌TPU訂單！蔡力行坦言手機產業艱難年 為何投顧看好股價2千元？

全球智慧型手機晶片龍頭聯發科，發展客製化晶片（ASIC）的漫長征途，正逐漸開花結果。

資產6成重壓台積電！曾被警衛冷眼 台股大戶「從人性看透股性」...如何從底層翻身？

在台股投資圈，大戶級投資名家劉友威的名號早已如雷貫耳。他被上世紀八○年代四大主力之一、人稱「阿不拉」的游淮銀重用，隨後轉往法人機構屢建戰功，即使退休，憑其大戶實力及精準眼光，仍活躍於市場，意見與觀點也深受市場重視。

高市勝選！微信、微博全噤聲…川普加速世界重新選邊站 謝金河：這些人會有大考驗

高市大獲全勝，今天微信、微博、抖音幾乎全面噤聲，只剩胡錫進仍在喃喃自語，川普在他的Truth Social發文恭喜高市全面贏得勝利，除了邀請高市3月訪美，並且邀請日本共同開發稀土！高市全勝為美日同盟奠定基石，也讓川普加速世界重新選邊站加足馬力！

愈早買房 愈早取得資產增值門票？政大教授：留意台偏鄉變日「萎縮城市」

買房是許多人一生中最大交易，面對高房價及難辨真偽的大量資訊，現在是進場好時機？從學生時代就開始研究房產近四十年、政大財管系教授陳明吉在《毛利小姐變有錢》節目中分析，以房市走勢觀察，「房子越早買越好！」陳明吉認為買房是累積資本重要途徑。面對近期台灣房產進入修正期，新青安2.0即將上路，預期以延續過去房貸政策為主，他建議考量自身需求及收入狀況進行評估進場與否，勿因新政策影響買房決策。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。