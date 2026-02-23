486先生曾願捐3億助海鯤號潛艦遭凍預算 王定宇證實：台灣問題不是錢是親中政黨

撰文‧鄭鴻達

對於在野黨凍結國造潛艦預算，電商網紅「486先生」陳延昶周四（2/19）表示，他當時曾找民進黨立委王定宇，表達他願支付3億元，王則安撫會想辦法來解套，要他別急。 對此，王定宇向媒體證實確有此事，並感謝陳延昶的愛國心。他強調台灣真正面對的不是錢的問題，而是親中的政黨在立法院阻撓預算編列，或處處唱衰自己的國家。

國造潛艦海鯤號預算曾遭凍 486先生曝2年前想捐3億元協助

國造潛艦海鯤號進度持續推展中，但從計劃伊始就不斷受到在野黨各種質疑與挑戰。陳延昶（486先生）周四在臉書發文回顧，兩年前首艘國造潛艦預算遭凍結一事，他表示當時確實曾萌生個人出資3億元協助潛艦建造的念頭。

陳延昶表示，兩年多前國民黨立委馬文君凍結我國第一艘潛艦3億元預算，令國人憂心不已。他指出，潛艦威嚇力與攻擊力極為可觀，中國最強055型飛彈驅逐艦滿載排水量約1.3萬噸，擁有112個垂直發射單元，火力看似凶猛，但若遭我國潛艦的美製Mk-48重型魚雷擊中一發，基本上必定殘廢。

陳延昶強調，若我國能擁有8艘潛艦，將可極大化封鎖中共艦艇，因此首艘自製潛艦的重要性不言而喻，真的是在與時間賽跑。

陳延昶指出，當他得知預算遭凍結的消息後，他心急如焚，認為3億元雖是鉅款，但自己負擔得起，若能由他出資，潛艦製造時程便不會遭到延誤。

486先生向王定宇表達捐款意願 諷網友難相信有人會為國拿出真金白銀

陳延昶透露，他當時主動找上好友、立委王定宇，表達願意支付這3億元的意願，王則安撫他說會設法解套，請他勿急。他接著說，所幸過了一段時間後，預算確實如王所說順利解套，雖延遲幾個月，但製造過程得以繼續推進。

對於部分網友嘲笑此事，陳延昶表示「這些人」月薪或許僅三兩萬元，難以想像有人會擁有3億元這樣的鉅額資產，更難以相信有人會為了國家拿出真金白銀。

陳延昶強調，被凍結的3億元既然由王定宇設法解套，他自然無須也不會捐款，這邏輯並不複雜。他呼籲各界為台灣加油，並向國軍及其眷屬致意，表示若被中國共產黨併吞，再多的家產也只是隨時可能遭沒收的紙張。

王定宇證實確有此事 嘆台灣問題不是錢而是親中政黨

對此，王定宇周四透過媒體群組證實此事表示，他看到新聞報導486先生曾提出希望捐出3億元協助國造潛艦一事，可以見證確實有這件事，時間大約在一年前。他回顧當時國民黨提案凍結潛艦預算一半，後續建造預算也持續遭到刁難，國人普遍擔憂海鯤潛艦後續艦若無法續造，將淪為沒艦隊戰力的孤兒潛艦。

王定宇表示，在藍白聯手於立法院阻撓潛艦國造、持續唱衰海鯤軍艦的背景下，486先生願意捐出個人財產中的3億元挹注潛艦國造計畫，令他非常感動。

王定宇強調，他當時向陳延昶表達感謝其愛國心，「但是我們國家不是沒有錢」，從蔡英文政府到賴清德政府，總體經濟表現非常亮眼，經濟規模擴大近一倍，稅收足以支應基礎建設、提升老幼福利，同時發展軍工業。

王定宇直言「台灣不是錢的問題」，是在立法院裡面，親中政黨阻撓預算編列，或者處處唱衰自己的國家、刁難所有的潛艦國造的計劃。他直言台灣真正面對的問題不是錢，是「政治環境」。

海鯤號將深航淺航測試 王定宇籲朝野正常審查預算

王定宇表示，海鯤號經過一年來從港側HAT到航側SAT的服航測試，目前連潛航50米左右深度的測試都已完成，接下來將進行深航潛航測試，一步一步走得非常踏實，令國人感動。

王定宇再度喊話立法院不論黨籍朝野立委，應聽見人民重視國家安全的聲音，國防安全的提升是超越黨派的需求，他希望藍白聯手阻撓國防預算的情況能夠改變，讓相關預算回歸正常審查軌道。

