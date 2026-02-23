比特幣今年來慘跌逾22% 川普關稅被判違法為何沒大跌？市場怎麼看待反映？

撰文‧數位內容部整理

比特幣（BTC）自 2026 年初以來的跌幅約22.4%，不過在川普關稅被判違法之際，交易價格挺在67800美元附近，整體加密貨幣市場保持穩定謹慎，而非恐懼氣氛。 根據 CoinMarketCap 數據顯示，最新比特幣交易價接近 67,800 美元，以太幣價格維持在 1,960 美元左右。 加密貨幣市場整體狀況保持穩定，數位資產總市值徘徊在 2.33 兆美元左右，市場情緒指標繼續反映謹慎而非恐慌。 歷史上，關稅往往會擾亂包括股票和數位貨幣在內的風險資產市場，因為貿易爭端通常會收緊流動性預期，並使經濟預測蒙上陰影。 然而，這一次，加密貨幣交易員似乎採取了更謹慎的態度。比特幣日內波動幅度很小，以太坊在24小時內小幅上漲，而瑞波幣（XRP）和幣安幣（BNB）等主流代幣的走勢也較為溫和。

川普全球加徵10%關稅，加密貨幣波動幅度小

川普在法院裁決後，援引新的法律授權，下令對全球商品徵收 10% 的關稅。川普在新聞發布會上嚴厲批評了法院的裁決，稱其荒謬，並表示他的政府將援引其他法律授權繼續推進此事。

他表示：「即日起…我將簽署一項命令，根據《國際緊急經濟權力法》第 122 條，在現有正常關稅的基礎上，對全球商品徵收 10% 的關稅。」他還補充說，根據第 232 條和第 301 條徵收的國家安全關稅將繼續有效。

此前，最高法院裁定，白宮在和平時期無權依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收關稅。

法院在判決書中強調，憲法賦予國會而非行政部門徵收關稅和稅款的權力，並指出此前沒有任何一屆政府曾援引憲法制定過如此大規模的關稅。

cryptonews指出，歷史上，關稅往往會擾亂包括股票和數位貨幣在內的風險資產市場，因為貿易爭端通常會收緊流動性預期，並使經濟預測蒙上陰影。

然而，這一次，加密貨幣交易員似乎採取了更謹慎的態度。比特幣日內波動幅度很小，以太坊在24小時內小幅上漲，而瑞波幣（XRP）和幣安幣（BNB）等主流代幣的走勢也較為溫和。

此前，川普以國家安全和貿易逆差為由，對來自加拿大和墨西哥的部分進口商品加徵25%的關稅，對中國商品加徵10%的關稅。

法院根據緊急狀態法駁回了這些理由，但川普政府的新行政命令依據的是長期有效的貿易法，包括1962年的《貿易擴展法》和​​1974年的《貿易法》。

美放寬監管市場卻不如預期，百萬美元持幣地址數一年減少16%

據cryptonews報導，自川普重返白宮以來，持有比特幣的百萬美元富翁地址數量，在過去一年中減少了約2.5萬個，儘管美國的政策轉向了對加密貨幣更友好的立場。

區塊鏈數據顯示，持有價值至少100萬美元比特幣的地址數量，較去年同期下降約16%，顯示監管樂觀情緒並未轉化為鏈上財富的持續成長。

大額持有者的跌幅較小。持有超過1000萬美元比特幣的地址數量下降約12.5%，顯示頂級投資者更能抵禦價格波動，而接近百萬美元富翁門檻的錢包則更容易受到市場波動的影響。

比特幣百萬美元富翁地址數量的大幅增長主要發生在川普上任之前，這主要得益於2024年底的一波上漲行情，而這波行情又受到與選舉相關的樂觀情緒以及對放鬆監管預期的推動。

本文授權自今周刊，原文見此。

