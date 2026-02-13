高市大勝數據揭世代差異？自媒體經營是關鍵 謝金河：得年輕人得天下

【文．謝金河】

得年輕人得天下！日本給台灣的啓發。吳杰把他觀看日本媒體的大選結果數據傳給我，這份資料非常珍貴，我也提供出來供大家參考！

這次日本國會大選，高市領導的自民黨獲得戰後以來難以想像的大勝，除了中道聯盟的兩個領導人野田佳彥、齊藤鐵夫辭職，有人更形容是「中道崩俎」，很多核心成員都輸得莫名其妙。連過去自民黨核心的前首相岸田文雄、石破茂都快速邊緣化。日本老世代的政治人物正逐漸走向歷史的盡頭⋯⋯。

從這次出口民調到選舉結果，我們來看幾個重要數據：一是支持高市早苗及其內閣的，愈年輕支持度愈高，高市的民調在30歲以下的年齡層支持度逾九成，支持中道聯盟的出現在50歲以上，在70歲以上的這個年齡層，自民黨39%、中道28%，結果票投出來，中道慘敗！

二，各個年齡層投票參考的媒體，在49歲以下的都是來自社群媒體，50到69歲這一層是看電視，70歲以上是看報紙。這份資料非常珍貴！報紙的中道崩潰了，台灣看報紙的人也愈來愈少。我發現坐高鐵商務車廂還有提供閱報服務，但拿報紙的已經愈來愈少了！

最近很多家電視台都準備減少晚上八點檔的政論談話節目，原因是收視率一直下滑。我形容傳統媒體都是在退潮的泳池游泳，一定愈來愈辛苦！而脫穎而出的是各種平台自媒體，這個現象各行各業都一樣。像是在臉書，經常會跳出很有見解的好文章。

在投資界如記憶體專家沈萬鈞，他待過台積電，也待過復華投信，在這一波記憶體大浪中，他經常可以一言九鼎。統一投信的廖婉婷在PCB領域一戰成名。這是自媒體的時代，優秀的人很容易拔尖。

這次在選戰中，高市、進次郎、小野田紀美等他們也是拔尖的人物，其實他們的自媒體經營都很用心，像高市也對台灣101登頂發表致賀，她的短影音追蹤的人一下子破億人。小野田紀美被人問到自民黨獲勝，戰爭機率升高，她氣定神閒說：我們準備好，永遠不會戰爭！這個話聽進日本人心坎！

國民黨在台灣常常拿戰爭來嚇唬台灣人，但民進黨的人能把理念講清楚的不多。還有台灣的政治人物社群經營用心不多，很多透過小編，這種行禮如儀的官宣一定無法感動人心。

更值得關注的是，這次高市在不分區的比例代表安排很多年輕人，有人形容這是「高市小孩」，這個名單上有66個人，像北海道有一個沒有人聽過名字的21歲小女孩，在各個選區，自民黨也出現好多位年輕貌美的刺客，她們都獲勝。

這當中有一個很重要的核心是史觀的改變！1945年日本戰敗後，日本的教科書傳遞的是贖罪，愧疚的自殘式史觀。這次年輕世代在教科書上的認知是日本要成為正常國家，他們期待一個強大富裕的日本，這個新世界觀正在改變日本的未來！

這個現象告訴台灣的各國政黨，得年輕人才能得到未來，媒體生態巨變，政治人物要懂得經營自媒體，在這個巨變的大時代，誰起？誰落？都不用太驚訝！被時代巨輪拋出去的人會愈來愈多！

