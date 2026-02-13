亞昕去年營收180億創新高 總裁姚連地：第3季房市會熱絡...二代接班要永續思考

【文．彭蕙珍】

「長期以來建築業被污名化，要申冤，長期被說賺太多了，我們覺很無奈，6年賺12%，真的好賺嗎？」 亞昕（5213）集團總裁姚連地說明，亞昕2025年營收180幾億，創歷史新高，但只賺20幾億，稅後利潤12％，「一個案子買地、設計到交屋，平均5~6年才能入帳，一年才2%。」 他認為，台灣現在有一種「台灣病」，「台灣的錢都被晶片吸走，要論配息，營建業會是好的。」不過，他看好今年房市，在第3季會再熱絡起來，成交比例會再增加。

姚連地在房地產30多年，經歷多次景氣更迭。他指出，政府打房不只7波，而是十幾波，經歷每一波打房，消費者會觀望一年多，最重要的是看政策。

「現在央行態度總量管制沒那麼嚴，銀行放款也比較積極，房市會恢復正常。」

今年推案大爆發 有4案完工入帳

2025年是亞昕成立以來營收最亮眼的一年。因全台多案同步完工入帳，全年累計營收衝上180億元，年增率大幅成長107%，刷新集團創立以來新高紀錄。

今年亞昕將有「亞昕敦南」、「昕銀座」、「亞昕一緻」與「森中央」等4大建案陸續完工入帳。姚連地預估，營收為150~160億。

此外，集團手中還有1000多億土地庫存量。

房子造價逾3倍高 房價是堆疊上去

對於房價，姚連地指出，現在房子造價較過去高好幾倍。以台中來說，1988年他在台中蓋房子，一坪造價8萬，現在要18~20萬，若是超高樓層要22萬。

「二稅合一之後，稅收調高，以年輕人買1千萬房子最少要負擔50萬的稅，這筆錢開發商不會吸收，房價都是堆疊上去的。」

至於最近的土方之亂，他認為這是「不應該發生而發生」，「我在30年前挖一立方米300元，現在要3千元；土方運到台北港要收450元，規費要1050元。」

姚連地指出，亞昕去年有5~6個案子動工，土方剛好挖完，因此不受土方之亂影響，「2026年準備開工的案子怎麼辦？現在同業向政府反應，看中央和地方要不要出來整合。」

此外，土地成本也居高不下。他說：「地方政府要在好的時間標售土地，地主也跟進；中央要打房，土地漲，房價怎麼會不漲？在六都內的土地成本都幾乎占4成以上，北市要6成，新北5成，土地不下來，房價怎麼下來？」

台中有2萬坪土地庫存 今年推3案

亞昕近年積極進軍台中。亞昕台中土地顧問張維珍表示，亞昕採取「精準選址、價值創造」策略，目前在台中已儲備約2萬坪土地庫存，涵蓋水湳、西屯及豐原等熱點。

其中，去年取得的草悟道商圈土地稀有性不可多得。

姚連地指出，台中具備強勁的人口紅利與產業基礎，因此，今年推案量鎖定中台灣。目前有3個建案，推案規模達 250 億。

1.水湳經貿園區的文商36，總銷破120億。該案坐擁園區最精華地段，直指國際級頂級豪宅客層，是亞昕展現品牌高度與建築工藝的旗艦代表作。

2.「大里區大仁段新案」總銷約55 億。是亞昕集團首度跨出蛋黃區，針對蛋白區精華地段進行的重點佈局。

3. 科博館與草悟道案，總銷約70億。主打日系精工美學住宅，位於蛋黃區，地段絕佳。

二代已接班 要做百年企業

展望未來，姚連地指出，集團已步入穩健成長的收割期，未來3至5年將持續維持高水位的營收表現，並以穩定的獲利能力與優渥的股利政策回饋股東。

目前，集團已交給二代—姚政岳接班。他說自己在教導兒子時，要他以企業如何永續經營為主。

「我要他把亞昕做成百年企業去思考，當你要這麼做時，不要看太短的利潤，而是要看未來10年、20年、30年會變成怎麼樣的公司，這才是重點。」

他說明，亞昕在新莊正在興建總部，高達5萬多坪樓地板面積，一年約可以收2億多租金，「2024年初曾有人出價76億要買走，馬上賺20幾億，若是賣掉，當年度的EPS會很漂亮，不賣每年都有2億多的租金。」

他要兒子以永續方式思考，「若是企業有5棟這樣的大樓，一年就有10億租金收入，每年不推案都有1元多的EPS入帳。」

他強調：「地點好的一定要留下來，創造長期、好的EPS。」

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

父母姊姊全失智，78歲失智權威劉秀枝：不想失智，中年就要開始「存腦本」！退休19年「靠2招防退化」

換新鈔銀行倒數！ATM怕領舊鈔、一招湊齊「5色鈔」…哪裡可以換新鈔先查換鈔地圖，銀行郵局提領限制？

鴻海抽10個1000萬，4人不在場重抽、同事狂call來不及…所有員工都能抽？網傳籤筒名單得有一條件

星巴克買一送一「限時2天」！草莓抹茶那堤、草莓星冰樂、濃萃義式厚那堤、焦糖瑪奇朵都有？飲品一次看

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】