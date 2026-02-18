秀泰影城董座廖偉銘 從航海王悟出人生哲學、貫徹「魯夫精神」：沒有員工都是夥伴

撰文‧徐采薇

成功的背後，往往藏著不為人知的驅動力，台北101董事長賈永婕、環境部長彭啓明、秀泰影城董事長廖偉銘，分別擁有各自鍾情的偶像與信仰。他們將對偶像的崇拜轉為人生的養分，化作在商場、政壇與影視界突圍的引擎！

秀泰影城董事長：要將「魯夫精神」貫徹到團隊上

廖偉銘 從漫畫悟出人生哲學

日本經典漫畫《七龍珠》裡，賽亞人要經過不斷特訓、升級，才能戰勝敵人。主角悟空曾對長子悟飯說，在你變成第一級的超級賽亞人後，不要太興奮，而是要保持平靜和自然，才能悟到第二級的賽亞人。

當廖偉銘在2010年左右，從父親手中接下秀泰影城的重任後，方漸漸明白了悟空這段話的真諦：專注把自己做好，成功才會伴隨來。現在的他，就好似正在升級的悟飯，必須保持日復一日的鍛鍊，才能帶領公司攀升。

藉漫畫悟出人生，這是有著30多年追漫資歷的廖偉銘，源源不絕的養分泉源。

說起接觸漫畫的起始，他的思緒慢慢飄回那個還沒有手機和電腦的童年時代，當時，他能接觸的資訊來源雖沒如今的孩子多，卻也稱得上豐富。

小學時每天放學回家，少年的他會趕緊打開電視搜尋老三台（台視、中視、華視）上播放的卡通，如霹靂貓、變形金剛；每到禮拜一，他則會衝到樓下的柑仔店，用零用錢買漫畫周刊，追最新的連載。

再加上家裡開電影院，他能接觸到的影視資訊更廣了，電影院有什麼新奇的，他都能第一個去看，「你知道哥吉拉以前叫大恐龍嗎？還有一部電影叫《大恐龍vs人心怪樹》，」兒時在影院遊樂的一幕幕，彷彿還印在他的腦海裡。

長大一點，同輩開始追星，他還是那個追漫少年，喜歡漫畫、動畫、電影裡那些帥氣的故事，那時，他還會模仿《聖鬥士星矢》裡的台詞，「我們是為了愛與和平而戰的雅典娜的聖鬥士！」也會跟同學討論《灌籃高手》裡，比較喜歡櫻木花道還是流川楓。

年少赴美求學 班上「輪流傳閱」超難忘

在他13歲赴美求學後，這些故事，陪伴他一路飄洋過海，成為他求學生涯中的精神寄託。

當年還在連載的《灌籃高手》，到了美國只買得到香港版的舶來品《男兒當入樽》，還得先跟世界書局訂購，一周後才收得到，「當時班上同學都輪流傳閱，我們還說好不能在廁所看。」他笑說，漫畫無疑成了男孩們最快樂的娛樂消遣。

甚至在他失戀時，也是漫畫陪伴他度過最難熬的時刻，「當時朋友拿了一整個行李、大概50本的《航海王》給我。」廖偉銘翻開第一本，瞬間掉進了海賊熱血的尋寶故事中，頓時便忘卻失戀的苦。

開始工作後，他也收藏不少作品的周邊玩具，尤其是男孩手裡都要擺弄上一兩尊的機動戰士鋼彈系列，更是他的心頭好；迄今只要有書展，他還會去現場掃貨，買下一整套的漫畫書。

這些東西就好像信仰一樣，成為他生活中的一部分，一直到他接下影城後，他與這些作品也更加密不可分了。

有人說，當興趣變成工作，就會失去樂趣，但對廖偉銘而言，樂趣卻絲毫未減，他依然熱愛接觸新的漫畫和動畫作品，也依然會為這些故事深深著迷。

而且，現在的他更能用閱覽無數作品所積累的品味，快速判斷作品的走紅潛力，「我的口味還滿大眾的啦！」他自我打趣地說，像是《葬送的芙莉蓮》、《我獨自升級》、《鏈鋸人》等，他一看完就知道，這會紅。

最愛王道漫 與夥伴打拚、以小搏大

在這麼多故事裡，他偏好熱血、友情的「王道漫畫」，因為故事主人公總能透過跟夥伴一起打拚、冒險，最終以小搏大，打敗壞人，這股精神也不知不覺化為廖偉銘現實生活中的處事原則。

像《航海王》主角魯夫曾說過，「在我船裡沒有手下，都是夥伴。」廖偉銘強調，這是「魯夫精神」，也是他帶領公司團結的態度，「我從來不會稱呼員工，都是稱作夥伴。」

他也試圖把這股熱愛變成他與兒子間的共同興趣，現在小孩喜歡看Youtube，他卻堅持拉著兒子一起看《異世界的美食家》、《動物方城市》、《鬼滅之刃》等作品，期望讓孩子也能有個充滿想像力的童年。

一路上，美國求學，又搬回台灣，加上幾次搬家，即使再不捨，他還是清理掉一些陳年舊物，發黃的漫畫丟掉了，缺零件的玩具丟掉了，唯獨對這些舊物的回憶是丟不掉的。

這一個個美好的故事，就是他內心無可取代的「大祕寶」，帶他暢遊每個神祕世界，「對我來說這些故事永遠看不膩，它們有著截然不同的世界觀。」每當廖偉銘如數家珍地說著回憶中的經典，他因工作一天而昏濁的雙眼，頓時又有了神采。

