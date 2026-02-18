劉揚偉變最強帶貨員 鴻海這款「黑色鋪棉外套」股東會熱賣！鴻海小物起源曝光

撰文‧林佳楠

從谷歌、微軟到OpenAI，美國科技公司常透過經營企業商店，讓日常用品成為企業文化最佳展示。

近年，這股風潮延伸至台灣，光寶、鴻海、台積電等科技大廠，都開始結合自身文化與定位，依循不同發展脈絡，推出獨具特色的企業小物。

2025年5月的台北國際電腦展（Computex）上，向來西裝革履的鴻海集團董事長劉揚偉，身穿一件黑色菱格紋鋪棉外套，提出AI工廠大計。九天後的股東會場邊，鴻海首次開放股東購買集團自製的周邊小物，劉揚偉親自「代言」的鋪棉外套，成了現場最熱銷的暴紅款。

鴻海新媒體部視覺設計技術副理蔡錫奇回憶，當天許多人都指定要「董事長穿的同款外套」，顯示董事長帶貨能力很強！同時，這件在左胸繡有FOXCONN白色字樣的外套，不少員工也人手一件，成為鴻海重要的企業識別。

打造企業識別系統（CIS），本就是鴻海企業溝通團隊的工作重點之一。這家年營收已突破新台幣8兆元的電子代工服務龍頭，近來正透過一系列設計小物，為集團的「外交關係」增添更多人情味。

鴻海小物至今累積約30項，除了因劉揚偉暴紅的外套，還有設計款絲巾、領帶、電動巴士造型收納盒、50周年限定款悠遊卡、鈦輕水瓶、帆布袋、網紗袋、棒球帽等。這些小物除了限時販售，也是鴻海員工平時對外交流的禮贈品。

科技日活動贈禮 設計藏團隊巧思

談到鴻海小物的起源，公關部小物專案負責人黃慧滋表示，每年鴻海科技日都會新增幾樣活動伴手禮，團隊會透過問卷蒐集科技日來賓的回饋，加上平時同仁來自第一線的需求，做為新品開發的參考依據；隨著科技日已連續舉辦6年，小物數量也不斷成長，2025年第一次在股東會場邊開賣，每件單價數百至數千元，創造了10多萬元的銷售額。

10多萬元進帳，在集團總營收當中簡直是滄海一粟；但對團隊來說，卻是個階段性里程碑，因為每一件小物背後，都藏有不少巧思，例如，呈現旭日東昇、大海奔騰意象的女用絲巾，就是出自自家員工的手筆。

蔡錫奇透露，圖案設計原本想要外包，但看到外部廠商設計稿後，團隊不太滿意，最後是他自己透過軟體繪圖設計完成。包裝上也相當講究，例如送給國外賓客的禮品，會加上英語介紹小卡。

此外，團隊也特意找台灣本土廠商製造，不會為了壓低成本放棄品質。黃慧滋分享，不同小物會尋求不同專業的廠商，有一款帆布包就是找台南品牌「廣富號」合作；鈦輕瓶則是出自以純鈦工藝聞名的「鈦萬德」。團隊也會透過禮品小卡及網路社群貼文，為合作廠商宣傳。

「有些廠商就像鴻海一樣，是以代工起家。」她說，堅持小物的設計與製造都要Made in Taiwan，是希望台灣優質廠商可以被來自世界各地的賓客看見。鴻海發言人巫俊毅指出，企業小物除了表現質感，也希望對本土經濟有幫助。在委託製造時，會盡量尋找規模較小的廠商，讓他們有機會搭著鴻海小物的舞台對外亮相，「我們希望雪中送炭，而不是錦上添花。」

強調開放交流 合作在地廠商、設計師

目前小物設計多由內部負責，巫俊毅希望下一步可固定向外開案，尋求設計人才，再委託製造廠商承作，形成扶植台灣廠商的正向循環。或許有朝一日，鴻海可像谷歌一樣，成立吸引遊客的紀念品專賣店。

企業小物的精神放大來看，其實就是鴻海科技日的精神。巫俊毅回顧，鴻海當初會舉辦年度科技日，就是因為劉揚偉看到，許多國外軟硬體業者每年定期舉辦發表會，台灣廠商則少有這類活動，因此希望透過科技日分享鴻海的技術進展，也開放大眾參與。

科技日的與會人數逐年成長，合作廠商的規模也隨之擴大。多次承辦科技日活動的榮樂文創，知名度水漲船高。2025年鴻海更找來中華航空合作，首次推出專屬貴賓室及聯名旅用盥洗包，令人耳目一新。

從小物團隊成員的背景，也可看出鴻海人才愈趨多元的現象。專案負責人黃慧滋，畢業於外文系，對文字及人性的感受特別敏銳；設計絲巾圖騰的蔡錫奇，原本念的是材料工程，因為不想擔任工程師，轉而自學設計軟體專業，也有多位成員是新聞系畢業。

在鴻海服務超過12年的蔡錫奇，也分享了對於集團風氣轉變的觀察。「以前開會都不知道什麼時候會結束，現在則是效率至上，也有滿多創新的機會。」

成立超過50年的鴻海，目前在超過20個國家設有據點，員工人數在季節高峰期達到近100萬人。在這個超大集團中，有一支默默耕耘的團隊，正透過別出心裁的小物，為冰冷的高科技注入藝術設計的溫度。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1521-1522期)

延伸閱讀》

2026初五開工拜拜指南！馬年「這3天」是大吉日...開工日沒上班怎麼拜？哪些生肖相沖？問神達人：這樣做旺一整年

2026馬年刮刮樂怎麼挑？台灣彩券中獎機率、期望值曝光：這張1000元刮刮樂中獎率有7成

領隊帶團「整團都法師」，每住一間旅館都說「不乾淨」...晚上升壇作法、瑞士山上燒紙錢，結局超展開

網購永續消費新模式！momo攜手配客嘉導入循環袋，可減碳30%還能支持林地復育