每年捐款數千萬不間斷！曾罹大腸癌三期、走過鬼門關 俠女柯珀汝點燈台灣

從企業經營到鬼門關前走一遭，柯珀汝重新掂量金錢與生命的重量。她以事業有成的底氣，「想讓一件事情完整」的慈悲，在社會各角落點亮溫暖光輝。

辦媒體需要錢，要辦一個非營利網路媒體，更需要錢。自從何榮幸的身分從單純的記者轉變為《報導者》創辦人之後，他必須學會厚起臉皮募款，供養那群如他正奔走的記者們。

何榮幸長年是紙風車劇團志工，他記得，有次在紙風車活動上遇到一名女子，名叫柯珀汝，他並不相熟，但早聽過此人樂善好施。

非典型俠女出手相助

心懷江湖 贊助媒體、偏鄉醫療車…

「我跟她那時候沒什麼交情。」但辦了媒體後，他還是鼓起勇氣向她募款，「我已經做好被拒絕的心理準備了。」

當下，柯珀汝只笑笑，什麼也沒說，但2020年1月，一筆10萬元帳款，突然就匯入《報導者》帳戶，捐款人，正是柯珀汝。

「我趕緊打給她，跟她說，『柯姊！謝謝你。』」柯珀汝只是不慌不忙地回話：「榮幸，你看清楚，我是定期定額。」從那時至今，柯珀汝每月10萬元捐款從未停歇，是《報導者》最大筆定期定額的捐助者。

去年，《報導者》一位長年捐款支持的捐款者抽手，董事會為此編列了一千萬元赤字預算。柯珀汝知道後，默默在上、下半年又各多掏了100萬元。

「俠女⋯⋯。」何榮幸歪頭說，「但她不是清苦度日，整天關心江湖的古典俠女。」

柯珀汝日子過得很滋潤，「她總是享受生活。」但只要見人落難，她從不吝惜伸手相助，「不是俠女不做這樣的事。」何榮幸說。

「或許⋯⋯，她曾到鬼門關走一輪。」他又有感而發，「所以比任何人都珍惜當下。」

柯珀汝的名字，不只在媒體圈，在其他各領域也都暗自響亮，她不只是贊助《報導者》，在藝文界、公益界、醫療界，一提到「Paula姊」（柯珀汝英文名），名號幾乎像星星般發亮、無人不曉。

在藝文圈，柯珀汝曾是紙風車劇團的重要贊助人，現在則是吳念真成立的「綠光創藝」公司董事，她還是高雄衛武營許多活動長期資助者。

在醫療領域，阿里山達邦部落，一輛載著部落長輩看病、社交的「法蒂瑪聖母號」車子，是她解囊捐贈，「法蒂瑪」則是她信天主教婆婆的聖名。再往南走，台灣尾的恆春基督教醫院，前些日子醫療大樓要蓋遮雨棚，苦苦募不到錢，她二話不說直接「包」下，還有一輛嶄新的搜救犬車，也是出自她手；協助病童家庭的麥當勞叔叔之家，更是她長年捐款的對象。

每年，柯珀汝捐出的款項，少說超過3000、5000萬元，日日年年澆灌著公益、藝文、醫療領域有需要的人們。

隆冬清早，我們和柯珀汝約在大稻埕一間小咖啡廳。

眼前的柯珀汝，肩膀窄窄地，身子很瘦，雖然年過半百，她眼神和髮型，卻流露出電影《艾蜜莉的異想世界》女主角那樣的魅力；那是一種，對世界充滿好奇與善意的獨特神情。

能大方行善來自事業資產

從小展現生意腦 公司年營業額破億美元

她不是那種滿口「公益」大道理的人，「我做這些事，打從內心沒想得到福報，我會做，是因為做了這些事，讓我開心，我賺到的是開心！」她笑說，「我們有氣力就出出力，有錢就出錢，這只是要或是不要而已，就像陳樹菊在市場賣菜，卻依然行善那樣。」

不過縱然柯珀汝謙稱「人生不是只有錢。」她今天能大方行善，還是來自長期積累資產的事業人生。

柯珀汝出身高雄，從小家境就不錯，外公家開鐵工廠，替虹牌油漆做油漆罐。老爸早年是南亞塑膠經銷商，後來開了一家地板建材工廠。「暑假，我們就會在外公的鐵工廠打工。」他們把鐵片箍成一個圓，上下加底和蓋子，做成油漆罐，「一天10元，我很會存錢！我媽媽去上班，我們也去。」她邊比著黏鐵片的動作邊笑說。

她遺傳母親精明的生意頭腦，國一時，老媽異想天開，買了茶葉，晚餐後煮一大桶紅茶，「睡覺前，我們把茶放進3到5公升加侖桶，裝到冰箱冷凍。」隔天上學她一肩背書包，一肩扛紅茶，帶上塑膠袋、紅綁繩、吸管，在學校中午時賣起飲料，「一杯3塊錢，最後整層樓學生都來找我買，如果賣1000元，扣掉成本200元，我跟媽媽就能各分400元。」

想起往事，柯珀汝話匣子一開，老故事就被講得活靈活現。

五專畢業後，柯珀汝1987年進父親公司工作，「我記得，第一個月薪水只有2萬元出頭。」錢不多，但當年她就開始力行無論賺多少，都存一半的「比例原則」，「我有決心，日復一日地做。」

2003年，她決定展開一場冒險，和公司上游的合夥人成立「晉和國際實業」，向父親借了4000萬元左右，大膽殺到上海，做起地板建材事業。

初期，公司從接其他廠做不完的單做起，合夥人管業務，她管錢，幾年後，工廠就因品質穩定，成為歐美品牌代工首選。2007年，她還掉向老爸借來的錢，公司也開始分紅，現在，公司年營業額維持在1億到2.5億美元之間，更南進越南擴廠，經營十分穩定。

然而拚搏事業的柯珀汝賺到了錢，身體卻搞壞，「身體就是抗議了。」她輕笑。

「破病⋯⋯。」她不避諱地談起何榮幸說的那道「鬼門關」。

鬼門關前走一遭

罹患大腸癌 重新省思貧富貴賤

「2008年，我腸胃突然不舒服。」當時，柯珀汝緊急到醫院就診，才發現竟是罹患大腸癌第三期，同時併發急性腹膜炎，緊急治療後，醒來已過了多日。她從加護病房轉到普通病房，又再住了20幾天，接下來的日子，她繼續面對一系列化療療程，直到2009年底、2010年初，療程才結束。

直到現在，「我身上都還有造口。」2009年，她丈夫李泰宗也罹患三期上頜竇癌。

但她談起那場幾乎奪命的重病，顯得很豁達，「我想，上帝留下我這條命，就是希望我能做更多的事情，破病讓我知道，不管貧賤富貴，病床上都只是個病人。」她睜著一雙大眼睛，沒有任何猶疑。

生病前，柯珀汝就已關注偏鄉醫療、藝文議題，也進行各種小額捐款，但重生後，她更是不遺餘力地投入各種公益贊助。

當她一得知紙風車劇團，在台灣四處奔走，以「368鄉鎮市區兒童藝術工程」，募款免費演出給孩子們看，一個行政區只要募得40萬元，就免費演出。她一次就捐200萬元，讓「包含我的家鄉高雄三民區及其他四個區」的孩子能看到表演。

當時，除了紙風車創辦人李永豐，吳念真、柯一正也是368工程的推手。柯珀汝邊笑邊講悄悄話似地說，「我從小就是電視兒童，長大後，也一直有在看吳念真的《台灣念真情》。」她匿名捐錢引得吳念真、李永豐公開尋人，日後也與吳念真等人成為超級好朋友。

過去，她捐錢匿名，但慢慢地，她也認為，「這是拋磚引玉，而且，在一些場合中，我希望提出一些建議⋯⋯，沒人認識妳，誰理妳啊？」

「其實，」柯珀汝又說一次，「做這些不求什麼，就是為了快樂！也為了朋友。」如她所說，做這些沒什麼大道理，也不只是追求藝文的美，最動人的反而是人情與日常。

別人把她當貴人，她卻說，「我在生命每個階段，遇到好多貴人！」她和丈夫過去求子未成，「我們把別人，當成我們的小孩！」

重生後生活更自在

學大提琴、上瑜伽 享受相聚的感動

病癒之後，她活得更自在，除了公益贊助讓她心靈快樂，她學了4年多的大提琴，每周2次瑜伽，揪好友閒時吃飯喝酒，都讓日子多采多姿。

跟她認識20多年的Peter是Tiffany高級珠寶銷售主管，Peter說了一件連柯珀汝自己可能也忘記的故事。

那時，Peter只是小業務，「我一個台北的同事癌末，住在安寧病房，同事們希望為他募款。」一支止痛針要價15萬元，「我們竟然連一支針也募不到⋯⋯」

「柯姊知道後就決定幫忙。」Peter說，「我以為她會幫忙15、20萬元，想不到，她轉了200萬元⋯⋯。」Peter的同事人生走到最後，寧可忍痛，希望把這200萬元留給家人，想不到，「柯姊竟默默又匯了200萬元給他家人。」

「她告訴我，她想讓一件事完整！她說：『至少不要因為痛讓他掉眼淚。』」Peter邊說，邊擤了鼻子，「想不到，我隔了那麼久才說出來。」

時至中午，大稻埕的老街被陽光照得更明亮了，柯珀汝愉快地說起當綠光《人間條件》臨演的經歷，「謝幕時，完全看不見台下，我們彎腰謝幕。」

台下掌聲響起，她牽著旁邊夥伴的手，被感動至深。那時，演員、導演、她和台下的觀眾，都像星星，各自閃耀，卻緊密相連。

她歪頭想著那刻：「這就是我最喜歡的，很多人在一起的氛圍！」陽光照在她臉上，這畫面，彷彿正傳達著：活著真好。

