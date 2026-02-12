進擊的小泉進次郎！任防衛大臣、拜會美防長、掃77%選票大勝 謝金河：高市後的潛力人物

撰文：謝金河

進擊的巨人：小泉進次郎的躍升。 這次日本大選，大家都把目光放到高市的身上，其實小泉進次郎的卓越表現也令人刮目相看！這次高市在她的選區只有一個共產黨員陪她選，而麻生爺爺頂著85高齡仍然中氣十足，站在講台上滔滔不絕，告訴日本選民要勇敢面對外面勢力的威脅，他是福岡王，也是完勝對手。

而小泉進次郎在他的選區也以77%對11%輕鬆完封對手。他在競選期間談笑用兵，態度親民讓選民印象深刻。他在選前催票說不可以太過自信，上次選首相，以為勝券在握，最後卻輸了。

他在競選中說了一段很有智慧的話：我們沒有打算拍胸脯保證說，自民黨一定是100%的完美政黨，唯一一點我可以很肯定的說，自民黨是最不爛的那個選擇！這個話令人聽得窩心。

在跑行程途中，他和選民融合在一起，抱起小孩更是得心應手！在當選的選舉之夜，他拿著一幅遺照，原來是他和他的父親小泉純一郎的兩代秘書鍋倉先生去世了，他在勝選後第一個感謝照顧他們家兩代的秘書。

上次首相的競爭，進次郎民調領先高市，但高市登上相位，但高市任命進次郎出任國防大臣，已經有準接班人的架勢。元月進次郎去美國五角大廈，和美國國防部長赫格塞斯一起做伏地挺身，他的英挺帥氣，深受日本民眾歡迎。

進次郎今年才44歲，他的父親小泉純一郎不想進次郎那麼早當首相，現在是歴練的時候，進次郎年輕就是本錢，他會是高市之後的潛力人物！

