兒子140元買台積 為一台滑板車220元賣掉…從小學到大學的財商教育怎麼教？

理財永遠不嫌早！許多人直到讀完書、出社會後才學會記帳與儲蓄，卻發現被現實面的經濟重擔壓得喘不過氣。兒童財商教育平台創辦人馬哈認為，財商教育最昂貴的機會成本就是「時間」，透過「零用錢」這個日常工具、或是年節「領紅包」這筆收入，有助讓小孩從學齡前開始就逐步建立金錢觀，同時也能透過時間複利，幫助大人降低育兒過程階段可能出現的財務壓力。

小學開始零用錢制度

從每日花費設定金額界線

幾歲開始給零用錢最適合？馬哈表示，最適當的時間點在小學一年級，孩子開始進入群體生活，會觀察同儕、比較行為，也會首次萌生「我能不能有一筆自己的錢」的想法。不過馬哈也分享，時下有非常多的「電子保母」，小孩接觸新知時間更早，「朋友遇到：3歲女兒開口要零用錢」孩子雖然說不出要買什麼，卻知道「要把錢存進存錢筒」。因此父母親也不應被框架侷限，只要孩子已經對「錢」產生好奇，本質上就是一場金錢對話的開始。

馬哈分享，父母詢問小孩想要多少零用錢時，孩子普遍會以一天或一星期為單位要求。例如：一天10元、一周50元...。她建議小學階段，可設定每月約 200 元左右，國中、高中同儕社交聚會增加，可調升到每月 1000 元至 3000 元。

不干預零用錢運用

「父母銀行」教育利息觀念

馬哈表示，零用錢要與餐費、交通費等生活「需要」費用切割，讓孩子自由運用零用錢在「想要」的消費上，父母在給出後也不應過度干預他們使用方式。在孩子對支出還沒有概念情況下，初始很容易把錢花光，當孩子有了「想買卻沒錢」的感受，才會真正思考分配與預算。父母可透過共同購物、列清單、事後回顧花費方式，引導孩子自然接觸記帳與預算，而非用制式表格增加學習壓力。「孩子對身邊的人的行為容易耳濡目染，帶他一起做就是最好的身教。」

在討論零用錢額度時，孩子可能會提出更高需求，父母可在這時反問孩子資金用途，並說明家庭預算概念，讓孩子理解金錢並非無中生有憑空而來。她提醒，若長期給予孩子超額零用錢，可能會開始用金錢換取人際關係，甚至形成錯誤價值觀。

「如果孩子不清楚想怎麼花費，也是教育『存錢』好機會。」馬哈提出「父母銀行」概念，家長可跟孩子表示如果沒有消費目標，可將部分零用錢存放在父母手中，並在下次給予零用錢時獲得額外資金。用簡單方式讓孩子理解銀行與利息的基本概念，讓孩子感受到「等待會帶來回報」。

紅包「比例共管」

同時學習花費與投資

在孩子學齡前，家中會收到不少親戚朋友的紅包，這筆高額零用錢，馬哈建議可投入股市長期累積複利，作為孩子未來教育基金。當孩子開始有「自己管理錢」的慾望時，可主動拿出提早為孩子準備的投資帳戶，讓他理解父母並沒有剝奪他的錢，反而幫他「變」出了更多錢。隨著孩子長大，可採取漸進式「比例共管」，讓孩子在可控範圍內練習選擇與運用，其餘則由父母協助繼續規劃長期用途。

馬哈認為，財商教育從來不是教孩子不要花錢，反而應適度放手，在可承受範圍內學會選擇、承擔與調整。零用錢制度若能結合對話和示範，不但能成為孩子一生受用的能力，也有助做好孩子面對未來人生各階段的財務準備。

