大學畢業 送孩300萬當禮物！ 換房、退休、教育金...人生重要的錢這樣存

【文．周靖璞】

許多人想透過記帳來釐清財務狀況，卻因名目複雜、帳戶過多等原因，讓記帳變成「流水帳」，對資產狀態陷入一種模糊的認知，錢好像有進來，卻不知道為什麼留不下來。 定方財務顧問洪哲茗與邱茂恒指出，許多財務焦慮來源往往不是錢，而是缺乏安全感，改善的起點必須從盤點「收入」、「支出」、「資產」、「負債」4大報表開始，搭配5種指標檢視，讓自己以後不再憑感覺做決策。

4大報表檢視財務

記帳釐清消費價值觀

談到資產盤點，多數人直覺只會想到「收入減支出」，但兩位顧問一致認為，真正完整的盤點要包含四張表：收入、支出、負債與資產，而記帳主要目的就是檢視平時收入與支出的結構。

以支出表為例，邱茂恒表示，可以將支出分為每月固定型（如：飲食、交通）與年度型（如：旅遊、紅包、稅金），個人就能掌握「一年實際會花多少錢」，並進一步反推出每個月應該預留的金額。洪哲茗也建議，無論年度支出或每月固定支出，都建議用一個獨立帳戶進行存錢和扣款，比較不會與平時生活的開支搞混，同時因為賦予了該帳戶意義，在「心理帳戶」的作用下，反而能幫助自己不要隨意動用該帳戶裡的錢。

當所有項目被完整列出後，下一步不是檢討，而是回頭理解自己的消費價值觀——哪些花費讓你有感，哪些其實可有可無。當預算建立後，只要守住那個數字，其餘的就不用每天糾結。「存下來的錢還是要拿來花。」洪哲茗提醒，若能把存錢視為「未來自己要用的支出」，剝奪感自然會降低，也不會讓記帳產生「逼迫自己省錢」的相對剝奪感。

負債：盡早整合不良債務

資產：保單也是緊急預備金

對於「良性負債」與「惡性負債」的區分，洪哲茗認為關鍵在於事前是否就有明確規劃用途、評估還款能力與風險。像是為了成家經過完整評估的房貸，一定會考量是否要用寬限期、每個月還款額度能否負擔，讓房貸成為可控風險的「良性負債」；但缺乏計畫、動輒高利率的信貸，或是拿來享樂信用卡循環利息，可能就會成為「惡性負債」。

處理不良債務大致分為四個層級：

債務整合：「借新還舊」，以較好條件借新的款項一次整合多筆債務，較好管理

債務協商：在還款壓力過大時與債權人談判

更生：由法院協助制定長期還款計畫，並且限制生活花費

清算：俗稱破產。除限制花費，也會嚴格控管工作類型(例如金融相關行業)

邱茂恒補充，若進行過債務協商、更生或清算，都會被銀行的聯徵註記，未來在註記到期前都無法辦理任何貸款或是信用卡。「如果真的發現自己惡性負債的比例很高，盡早透過不會傷及信用狀況的債務整合來處理比較好。」

至於盤點資產，洪哲茗表示，一般民眾對資產的定義大多為不動產、股票或基金，容易忽略保單也是資產的一環。有些繳納多年的儲蓄險保單或是終身險，裡面已累積「保單價值準備金」，若有資金用途，可視情況解約或減額繳清，若已經繳納滿期，也可以使用保單貸款作為緊急預備金的現金儲備，進而釋放原本放在低效率定存中的現金，拿去做更有效益的使用。

5大指標財務比例健檢

當收入、支出、資產、負債四張財務表攤開後，許多民眾會產生「現在算不算財務健康？」的疑問，邱茂恒提供了5組簡化但實用的觀察指標：

負債比(總負債／總資產*100%)：負債占總資產是否超過 40%

貸款負擔比(每月貸款支出／每月常態收入*100%)：每月還款是否超過月收入 30%

預備金倍數(存款／平均月支出)：3-6倍為較保險的區間，表示是否具備約 3–6 個月支出的緊急預備金

支出收入比(年度常態支出／年度常態收入*100%)：年度支出是否超過收入的 60%

淨資產收入倍數(淨資產／年度常態收入)：倍數越高表示財務狀況越理想，能有效累積資產

「財務規劃不是為了讓你變得更節省，而是更自由。」邱茂恒說明，這些比例就像健檢紅字，雖然生活可能不會馬上出問題，但能提前意識到風險，在擬定未來財務規劃時能夠更具體衡量不同的機會成本，而不會陷入焦慮中。

本文授權自今周刊，原文見此。

