微軟股價跌3成、甲骨文砍6成…軟體股的殺戮戰場怎因應？謝金河：趨勢是不可逆的

聯合新聞網／ 今周刊
股價跌得最慘的都是軟體股，其中超級巨星微軟從555.45跌到392.32美元，股價掉30%。（美聯社）
【文．謝金河】

Ai正在吞噬軟體！新的殺戮戰場？這個禮拜，精誠資訊的董事群組都在熱烈討論美國軟體股連續暴跌，我們應該如何因應？

2026年以來，股價跌得最慘的都是軟體股

如果不是2月6日的反彈，進入2026年以來，股價跌得最慘的都是軟體股，其中超級巨星微軟從555.45跌到392.32美元，股價掉30%，市值蒸發1.21兆美元。9月很風光的甲骨文，股價一度漲到345.72美元，現在剩下135.25美元，市值蒸發5341億美元。Salesforce也幾乎腰斬。

更慘的如Adobe，股價從699.54掉到264.04美元，股價跌62%。最可怕的是Chegg這家公司，這是在加州的課程及課業輔導的軟體公司，股價最高到115.21美元，最近一度跌到剩下0.44美元⋯。

騰訊、金山軟件、金蝶軟件大跌原因曝光

軟體股的慘跌源起於Anthropic旗下專門提供法律諮詢的軟體服務Claude Cowork提供的Ai服務取代過去的收費機制，瞬間市場相信Ai將全面取代軟體服務的恐慌在市場全面發酵，造成股價全面下跌。

在雲端時代的軟體即服務SaaS(Software as a Service)，訂閱制成為市場最熱門的焦點，中國在香港上市的微盟集團股價一度漲到33.5港元，現在跌至1.36港元。提供金融數據軟體服務的移卡，股價從122.7跌到6.36港元。最近騰訊，金山軟件，金蝶軟件等大跌都跟這個有關。

Ai Agents滲透力愈來愈強大，很多軟體公司都被替代

高盛集團最近出具報告，把軟體股比擬為「報紙」，認為這是SaaS末日，看起來很殘酷，但很可能是挽不回的趨勢。隨著Ai的軍備競賽愈來愈火熱，投資金額動不動就是天文數字，Ai Agents滲透力愈來愈強大，很多軟體公司都被替代。如果大家仔細看Cheng(CHGG)的股價，大家會發現趨勢是不可逆的。

高盛把SaaS比喻為報紙，這個形容很傳神！進入網路時代，報紙在不知不覺中被替代了，幾十年來，很多人都習慣早上起床先去拿報紙，現在恐怕很多人沒有摸過報紙了！趨勢一旦形成，過去的就不會再回來。

黃仁勳丟出物理Ai新名詞，提醒台灣Ai應用必須卯足全力

過去幾十年，台灣一直是吃硬不吃軟，我們的硬體製造世界無敵，但軟體產業，台灣偏弱，一直以來大家都說台灣不能沒有軟體產業，但始終沒有成氣候。這次直接跨進Ai應用，這次黃仁勳丟出一個物理Ai這個新名詞，都提醒台灣在Ai的應用必須卯足全力！

本文授權自今周刊

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤
