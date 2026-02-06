38年前全家湊錢、拿農地抵押 富田從零到掛創新板飆5成！董座：我爸用一生支持我

【文．林韋伶】

富田電機(4590)週四（1/29）於創新板掛牌上市，成為證交所推動創新板3.0後，首家掛牌上市的企業。儘管台股大盤在週四先盛後衰，但富田電機表現相對亮眼，一開盤就上漲逾4成，接近11點時股價更衝漲逾5成。

富田成立於1988年，專注工業用馬達的研發、設計與製造，並以自有品牌FUKUTA行銷全球。中信證券指出，富田在工業馬達領域具高度客製化與少量多樣的研發實力，近年積極布局電動車馬達市場，成功打入Mazda與Tesla供應鏈，帶動營收結構明顯轉型。

耕耘電動車市場 核心零組件轉型有成

中信證券投顧分析，從富田2025年第三季營收組成中，汽車載具相關馬達占將近5成來看，顯示公司已從傳統工業馬達製造商順利轉型為電動車核心零組件供應商。

此外，富田正積極布局小型化馬達產品，涵蓋無人機、低軌衛星球型馬達與機器人等新興應用領域。

在週四的掛牌典禮上，富田電機董事長張金鋒深刻回顧自己從零起步的創業歷程，並分享他如何以專業背景突破台灣電機產業的傳統格局，帶領富田電機成為國際級動力模組關鍵供應商。

張金鋒出身於東元電機，早年任職期間，對中部馬達產業的現況有深刻觀察。他指出：「當時中部的馬達產業多為家族或中小企業經營，真正具備電機本科背景的老闆極為稀少，導致整體技術升級和創新能力有限。」有感於此，張金鋒萌生創業念頭，希望以自身專業知識和經驗，為產業注入新活力。

白手起家辛酸路 父親農地抵押換來創業資金

1988年，張金鋒決定創立富田電機，他坦言，創業初期最大的挑戰就是資金。「那時候全家人，包括4位哥哥姐姐，加上我自己，共湊了500萬。這筆錢很快就花光了，要租廠房、買設備、採購物料都遠遠不夠。」在最關鍵的時刻，是張金鋒的父親以一塊農地做抵押，為他貸款1000萬，成為富田電機能夠真正啟動的起點。

「我的爸爸只會種田，不是富爸爸，但他用一生的積蓄和信任支持我，這份情感我至今難忘。」張金鋒回憶道。

創業之初，富田電機面臨廠房難尋、資金短缺、品牌僅被視為「雜牌」不被認可等重重困境，讓張金鋒不得不親自跑業務，南北奔波建立通路，也親手規劃採購、設計、製造與行銷，「那段時間幾乎沒有週末，常常一週有一天通宵工作。」

共享獲利拚績效 透明管理吸引法人投資

儘管艱辛，富田電機在創立第二年便成功轉虧為盈，張金鋒強調：「我們在公司治理上融合了上市公司與家族企業優點，每月定期公佈績效並撥10％營收給員工做獎勵，打造透明且高效的管理文化。」2013年，獲得中鋼等法人投資，使富田電機資本結構更穩固，順利邁向上市櫃規模。

隨著產業需求變化，富田電機逐步轉型，專注於工業控制、電子馬達及伺服馬達的開發，不僅是國內最早打入美國電動車大廠Tesla供應鏈的企業之一，張金鋒也自豪表示：「富田是國內唯一能將引擎回銷日本的企業。」

近年來，全球AI浪潮席捲各行業，富田電機積極佈局小型化動力模組，包括低軌衛星球形馬達、無人機、機器狗與工業機器人等新興領域。

張金鋒透露，目前已與多家美國AI與航太公司完成認證並量產警用巡邏無人機動力系統；在國內則與多家IT大廠合作開發機器狗動力模組，「一台機器狗至少需要12顆高精度動力馬達，我們去年底已完成第一輪產品發表，今年下半年將大幅放量」。

迎戰AI新趨勢 機器人與無人機爆發成長

展望未來，張金鋒預估2026年機器狗、無人機和工業機器人等動力模組出貨將呈現爆發性成長，「台灣IT產業非常強，但在關鍵零組件及動力模組仍有明顯缺口。富田憑藉汽車級動力模組經驗，只要縮小化即能快速切入市場，目前正與國內外大廠密切合作。」

中信證券投顧指出，在無人機領域方面，商用與農用無人機對於小型化、高效率且具可靠度的馬達需求快速提升，無人機本身需具備體積小、重量輕與續航佳等特性，富田憑藉車載馬達輕量化開發與量產的經驗，能提供高品質的無人機專用馬達。

此外，富田也同步投入機器人領域，規劃提供整合馬達、控制器與減速機的系統性產品組合。目前正與國內業者及研究機構合作開發相關技術，有望在智慧製造、服務型機器人等應用中開拓新的市場機會。

