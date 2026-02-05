94歲張忠謀坐輪椅現身餐敘 他竟酸「家財萬貫又怎樣」…許美華怒批：無聊無知

撰文‧胡肇芳

輝達執行長黃仁勳日前抵達台灣，展開為期4天的訪台行程，期間拜訪台積電創辦人張忠謀，雙方相約共進晚餐，張忠謀被直擊坐著輪椅進入餐廳，引發外界關注。 然而，卻有網友在網路上發文表示，「當你94歲像張忠謀一樣坐在輪椅上，家財萬貫、富可敵國、權傾一時那又怎樣？」這段話引發論戰。科技專家許美華就忍不住留言怒嗆，直言「如果我是張忠謀，我會覺得我的人生很值得。」

輝達執行長黃仁勳日前抵台，並與台積電創辦人張忠謀共進晚餐，媒體直擊張忠謀坐輪椅出席，備受外界關注。對此，黃仁勳回應，張忠謀精神很好、狀態很好，思維也非常敏捷，和張忠謀聊天總是能學習到很多，很高興見到他。

然而事後卻有網友在社群平台Threads轉發張忠謀坐輪椅出席和黃仁勳餐敘的新聞，直言「當你94歲像張忠謀一樣坐在輪椅上，家財萬貫、富可敵國、權傾一時那又怎樣？」貼文曝光後，引發網路論戰。

如果沒有張忠謀，台灣不會有今天的台積電

有網友回嗆，94歲坐輪椅很正常，而且他一生對世界做出貢獻，他的生命很豐富！值得大家的尊敬，「沒錢人的自我安慰文」、「不懂你這文要表達什麼？張忠謀對經濟的貢獻、對產業的付出，就算他94歲並坐了輪椅，仍然是值得我們尊敬的老者！」

而科技專家許美華就也留言回覆「如果我是張忠謀，我會覺得我的人生很值得」。

許美華也轉發這篇貼文表示，已經94歲的張忠謀，最近因為椎間盤突出剛動了手術，所以坐在輪椅上，被拍到面容憔悴的照片，就被路人拿來寫這種自以為參透人生哲理的鬼東西。

許美華表示，非常贊同《晶片戰爭》作者Chris Miller說過的一句話，他評論張忠謀，給了至高評價。「他說，在科技業半導體甚至全世界的產業界，張忠謀是那個價值最被低估（most undervalued ）的領袖人物」。

許美華直言，如果沒有張忠謀，這個世界的科技半導體發展，將跟現在完全不一樣。如果沒有張忠謀，台灣不會有今天的台積電，也絕不會有今天晶片島國的半導體供應鏈。

「像張忠謀那樣的人生經歷和成就，我只能仰望了」

許美華表示，不管是對全世界、或是對台灣，張忠謀都是一個無可取代、影響至為關鍵且深遠的傳奇人物。「像張忠謀那樣的人生經歷和成就，我只能仰望了」。

許美華認為，脆上那樣寫張忠謀，真的無聊無知到可笑的地步。那位仁兄，顯然完全不知道張忠謀人生成就的高度，只能說，有人真的很喜歡公開展現自己的愚蠢。

最後許美華也注意到，那個真人帳號寫完張忠謀之後，還發文酸「黑熊、青鳥、太陽花、野百合，套路很深；看來是個藍白小草的機率超過87%，要說不意外嗎？」

本文授權自今周刊，原文見此。

