泡沫在吹都有這些相同跡象…專家解析歷史投機事件「別成AI泡沬最後接盤者！」

台股飆上三萬點，不少民眾的投資翻漲，也有不少投機客趁勢賺快錢，看著台股飆升速度，不少投資人開始對「投資」與「投機」的界線感到模糊，我們究竟是買進公司真實價值，還是參與市場炒作過程？《今周刊》顧問張弘昌在《毛利小姐變有錢》節目中探討歷史上重要的投機事件、對比時下竟有類似情境，「英國鐵路狂熱」、「韓特兄弟白銀炒作案」，對比當下AI熱潮竟有相似之處，他建議投資人應觀察科技巨頭停止軍備競賽時機，投資人應避開體質不佳、過度舉債二線AI廠商，才能避免重蹈覆徹。

「投機」跟「投資」的不同

「投資，是物超所值 ; 投機，是期待後面有沒有人來接盤。」張弘昌解釋，投資核心是以低於內在價值的價格買入資產，用時間換取價值回歸，如同巴菲特價值投資，而投機則是當價格已遠遠脫離基本面時，因人性貪婪進而參與市場的行為。

張弘昌以1970年代美股「漂亮五十」為例，當時投資人為了避險，瘋狂買入麥當勞、柯達這類體質穩健大型績優股，一度將麥當勞本益比推升至一百倍，「本益比一百倍代表要一百年才回本！」張弘昌直言，儘管麥當勞至今仍是好公司，但在過高價位買進無疑已是投機行為。

許多人認為，投資與投機差別在於「心態」或「工具」，例如：操作期貨、選擇權被視為投機行為，但張弘昌進一步解釋，根本判斷標準在於「價格」與「價值」關係，即便對金融工具非常熟悉，但若買進價格已嚴重高估，則依然屬於投機，反之，只要確認買進資產價值高於價格，無論使用何種工具，都可視為投資。

英國鐵路股泡沫：一張路線圖就完成募資

「當時的英國一年有272家公司申請蓋鐵路。」張弘昌描述，十九世紀的英國因瓦特改良蒸汽機催生鐵路運輸，遠低於馬車成本，讓投機客看到無限商機，當時投資人僅憑著畫著未來路線、預估載客量的鐵路圖，便瘋狂投入資金，投資人只需支付5%到10%訂金就能認購股票，從家庭主婦到修鞋匠，整個英國都陷入對鐵路股的追捧，泡沫也因此迅速膨脹。

然而，當英格蘭銀行為了抑制過熱經濟而開始升息，投資人借貸成本大幅提高，同時，鐵路公司開始催繳剩餘的九成股款，許多槓桿過度的投資人無力支付，只能被迫拋售股票。最終，英國國會也意識到鐵路已供過於求，停止批准新路線，才戳破鐵路產業的巨大泡沫。

張弘昌提醒，鐵路股泡沫雨當前AI發展有許多相似之處，如今，各大科技巨頭同樣在進行算力軍備競賽，大舉投資興建雲端中心，就如同當年英國蓋鐵路熱潮，但當「算力過剩」，許多體質不佳、過度舉債二線AI廠商迅速倒閉時，投資人就可能因此承受巨額虧損。

韓特兄弟壟斷白銀：白銀價格飆漲8倍

1970年代「韓特兄弟白銀壟斷案」是經典的泡沫事件，出身德州石油豪門的韓特兄弟，企圖透過壟斷白銀市場操縱價格。在成功炒作黃豆獲利後，韓特兄弟將目標鎖定白銀，由於當時正值高通膨時代，美元與黃金脫鉤，資金瘋狂湧入房地產、黃金、白銀等避險資產。韓特兄弟看準時機，透過期貨市場買進大量白銀，所持有白銀現貨與期貨，佔全球供應量三分之一，將白銀價格從每盎司6美元，一路炒高至近50美元，飆漲超過八倍。

張弘昌解釋，韓特兄弟炒作白銀方式是要求期貨合約到期時進行「實物交割」，藉此軋空市場賣方，然而，白銀炒作熱潮最終仍在英國交易所介入下宣告失敗，官方大幅調高保證金，並限制單一帳戶持倉上限，迫使韓特兄弟因資金斷鏈而崩盤，最終負債超過十億美元。

張弘昌分析，對比2025年白銀價格大漲，兩者有本質上不同。韓特兄弟炒作白銀方式純粹是籌碼壟斷，而近期白銀上漲則有基本面支撐，包含太陽能、電動車、AI相關應用，都增加白銀工業需求，加上美元走弱、各國央行對美元信任度下降而持有貴金屬，都為現代白銀漲勢提供了合理解釋。

