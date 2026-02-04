新車隔熱紙新制228後上路 太黑恐罰1800！舊車未來溯及既往？公路局這樣說

交通部次長陳彥伯（右）、公路總局局長林福山（左）手持看板說明合格隔熱紙產品將設有合格標識。記者季相儒／攝影
文．黃靖文

汽車車窗貼隔日紙，不能再「黑漆漆」！

交通部公路局周二（2/3）預告，汽車隔熱紙黏貼新制將在2月28日起上路，之後領牌新車須遵守新制，使用合規的隔熱紙，否則恐吃上最高1800元的罰鍰。

台灣目前有近900萬輛自有車輛，其中每年約41萬輛是新領牌車。

只是，目前新制僅適用「新車」，舊車則不會溯及既往。

貼太黑小心挨罰！最重罰1800元

汽車隔熱紙透光率新制自2月28日起上路，交通部公路局明訂，汽車前擋風玻璃隔熱紙可見光透過率，需要達70%以上，汽車前側窗須達40%以上，後方車窗則不受限。

交通部已修訂道安規則39條、39條之1，不論客車、貨車都須遵守汽車隔熱紙黏貼新制。經檢驗不合格汽車，1個月需修復並申請覆驗。

若仍不合格，就必須處以新台幣900元以上、1800元以下罰鍰。且逾期1個月吊扣牌照、逾期6個月將註銷牌照。

交通部公路局長林福山說明，為了國內道路交通安全，道路交通從車本轉為人本，必須全盤統整法規與環境。過往，國內黏貼隔熱紙是民眾視自行需求，黏貼隔熱紙，確保國人駕車有清晰視野。

新制僅限「新領牌車」 計程車、幼童車更嚴格

公路局說明，2月底上路的隔熱紙管理新制，適用「新領牌」汽車，包含小客車、大客車、小貨車、大貨車。

此外，計程車、幼童用車則另有更嚴格規的規定。後側窗、後方窗仍需要40%以上的達40%以上透光率。此外，領牌後一年也需驗車。

公路局點出，新法僅限法規上路的新領牌車，舊車不會訴及既往。

林福山補充，隔熱紙新制將改變國人用車習慣，需考量民眾可負擔性，以及國內氣候，採用「隔熱紙單品管理」方式，來管理未來民眾黏貼隔熱紙。

採隔熱紙「單品管理」制

簡單來說，公路局與隔熱紙廠商攜手，推出「具合格標識的產品」，確保新領牌車輛合規。而新購車輛領牌時首次驗車，就會檢驗黏貼的隔熱紙，倘若隔熱紙廠商推出的產品，即會將合格標障烙印在隔熱紙上。車安中心也有核發的合格標誌樣式，可黏貼在車窗右下角。

林福山表示，由於國人消費習慣由汽車業代贈送或代為黏貼隔日紙，因此，已向國內主要汽車經銷商溝通，提前進行教育訓練，讓業代未來銷售車輛時，向消費者說明新制。

實務上，僅有新車領牌前的首次驗車，會檢驗隔熱紙是否合規。下一次規定驗車時間，則是自領牌後算起的5年後。

舊車未來是否應「納管」？ 消基會建議先全面宣導

只是，國內仍有超過900萬輛已購車輛，此次並未納管。消費者文教基金會委員李克聰表示，汽車隔熱紙透光率對駕駛人行車視線非常重要，有一個好的開始，就是改善道路安全的第一步。

李克聰點出，過去車主考量隱私、遮陽，會選擇較黑的隔熱紙，「目前僅限納管新車，的確是平衡之下的考量」。他建議，交通部應不論新舊車主，都要進行全面宣導，倘若未來舊車主要更新隔熱紙，也能購買合格標章的隔熱紙。

此外，李克聰也點出，假如有部分車輛，領牌驗車後才張貼不合格產品，如何增加臨時檢驗機制，也是未來公路局應思考。

至於是否針對舊車隔熱紙，同步設立「落日條款」。公路局回應，將會滾動檢討。

×

