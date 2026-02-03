英相施凱爾訪中率60家企業投資 大家只記得泡泡瑪特…謝金河：日不落帝國玩成四不像

【撰文：謝金河】

日不落帝國把自己玩成四不像！ 2026年元月從美國三角洲部隊活捉委內瑞拉總統馬杜洛夫婦開場，其間有哥倫比亞、古巴，到巴拿馬運河、格陵蘭島、達沃斯論壇，然後是習近平逮捕張又俠，到李在明、加拿大總理卡尼、丹麥總理、愛爾蘭總理相繼訪問中國，最後一個壓線的是英國首相施凱爾，這是英國首相相隔八年後的訪中，他的動向備受關注。

Keir Starmer，台灣翻成施凱爾，香港翻譯成施紀賢，中國直譯是斯塔默，我覺得這比較接近英文的稱呼。這次Starmer訪中，看起來也是中國努力安排！因為大英國協從加拿大、愛爾蘭，到英國總理相繼到中國報到，在川普為了格陵蘭和歐洲各國開幹後，這個動作有挖牆角，並且給川普顏色看的味道。

這次英國首相特別安排一趟北京故宮之旅，照理說，這是很重大的國事訪問，中國應該清場，並且以國賓之禮接待！就像是2023年亞運會，中國專程派專機從敘利亞把總統阿塞德接到杭州，並且打開乾隆皇帝以來從來沒有開過的靈隱寺大門迎接，只是沒多久，阿塞德就出逃至俄羅斯。

這次施凱爾逛故宮，只有一個小主管陪他，這個規格看起來像昔日小國來到天朝朝貢一般。照理說，英國仍是世界前五大經濟體，更是昔日的日不落國，這回帶著60家英國企業來中國投資，雙方也簽署合作協議，不過大家只記得英國引進泡泡瑪特。

這次施凱爾簽署讓中國在倫敦擴建超級大使館，引發英國民眾的抗爭，工黨高層的鬥爭更是英國人茶餘飯後的話題，施凱爾地位岌岌可危，這次訪中算是下了一盤大賭注。英國是大英國協的核心，更是五眼聯盟重要成員，一直以來英國都是美國最重要的夥伴。

這次卡尼下大注，施凱爾也賭一把，他們都是衝著川普來的！不過，施凱爾把格局做小了。一個國家領導人不在乎外交規格和禮儀，這是很少見的。這些年英國進退失據，經濟力節節敗退，昔日的日不落帝國正把自己搞得四不像，可惜了！

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

力積電跌停沒在怕！億元教授押身家買進「股價上看110元」，為何不買台積電理由曝光「這4檔抱股過年賺翻倍」

他抱可寧衛(8422)9年，「土方之亂」前賣股少賺上百萬領悟：為何別追飆股？股市生存更需要2種「慢」實力

星巴克買一送一「限時2天」！奶香烤舒芙蕾那堤、維也納風香醇那堤、焦糖瑪奇朵都有？飲品一次看

00878配0.42元，股價站回22元還划算？達人4大加碼策略算給你看「●元以下閉眼買」：2026存股必看

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】