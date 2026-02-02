他70歲滿手台積電 該賣掉套現3500萬「求餘生好過」？施昇輝給5個字：對退休族最重要

【撰文：黃明惠】

隨著台股行情波動，對不少退休族來說，究竟該繼續持有績優股享受潛在漲幅，還是獲利了結以求心安？知名理財專家「樂活大叔」施昇輝分享，一名70多歲的長者持有30張台積電，計畫賣出20張變現約3500萬元，只為求餘生「確定感」。 對此，施昇輝給予正面肯定答案，也引起股民熱議。

台股28日延續多頭氣勢，盤中再度創新高32706.72點，台積電最高來到1810元，聯發科也來到1800元，隨著台股近期頻創高，股民也想問何時該高歌離席、還是要繼續抱股？

7旬翁滿手神山想下車 施昇輝：當然可以

理財專家「樂活大叔」施昇輝就在臉書發文，他分享一段與70多歲投資人的對話，引發討論。

施昇輝透露，一名自稱已經超過70歲的長者私訊問他，說自己已年過7旬，手握30張台積電，他計畫賣掉其中20張，估計可變現接近3500萬元，並打算同步出清其他持股。

經過長者精算後，覺得這筆資金再加上其他股票與銀行存款，手上現金水位大幅提高，「這些錢絕對夠我活到100歲，還綽綽有餘，甚至可以過得很豪奢。」

這名長者也強調，自己之所以想這樣做，並非看壞後市，而是希望讓餘生能夠完全「確定」，擺脫對股票漲跌的掛心與焦慮。

「他問我這樣做好嗎？」面對長者的詢問，施昇輝毫不猶豫地回應：「當然可以啊！」

退休族該不該獲利了結 「確定」這件事最重要

施昇輝文中沒有沒有替對方算報酬率，也沒有勸他繼續抱股，反而直接點出關鍵，「我回他當然可以！因為『確定』這件事，對退休的人來說，是最重要的。」

施昇輝解釋，當一個人已經清楚知道自己的資產規模、生活需求與風險承受度（包含醫療、照護及娛樂），選擇把獲利落袋，換取心安與自由，本來就是合理的決定。

貼文曝光後，不少網友建議，若不想完全持有現金，可考慮將資金轉入高股息ETF（如0056），「本金保留，股息領不完」，既能維持現金流，也能避免資產縮水成純現金後的通膨風險。

也有許多人認同長者的想法，認為「要努力花錢啊，不然就會變遺產啦」、「我覺得很好，如果把錢花在自己身上，他想做什麼事，有計畫安全性的計畫去做」、「花得到的才是錢啊，趁好行情出手是對的，現金在手不但可以等暴跌機會再進場，然後又可以安安穩穩的享受養老生活」。

5個該破除的2330迷思：「想賺錢它最保險」

過去，施昇輝提及想財富自由買台積電？買之前要先問自己五個問題。第一，我想賺大錢；第二、台積電是台灣最好的公司；第三、台積電不會倒；第四、幾乎沒有人看壞台積電股價，以及第五、不買台積電，還能買什麼？

施昇輝說，你可以去買能讓你「賺大錢」的股票，但這是過度樂觀的想法，其實很難做到，但至少可以追求和大盤一致的績效。市值型的ETF可以符合你的需求。

施昇輝表示，無須去研判哪一家公司是「台灣最好的公司」，因為此一時彼一時，但至少一定要買那種「公司一定不會倒閉」的股票。市值型的ETF不是指單一公司，它的成份股不可能同一天倒閉。

最後，施昇輝認為要相信台灣經濟終將持續成長，所以市值型ETF的股價就「不可能長期看壞」。如果台灣經濟開始走下坡，買什麼股票都是賠錢的，放在銀行的錢也會不斷貶值。

