快訊

霸王寒流再現？美模式估2月9日北台0度 氣象粉專搖頭：很外行

經典賽／史上首次！蔡其昌宣布5000人海外直播派對場地敲定

傳輝達將在台北市蓋第二總部 李四川：尚未收到消息但「樂觀其成」

Meta砸60億美元下訂單！謝金河舉康寧為例 南亞、華新…這產業成股市黑馬：老牌大牛也能拚翻身

聯合新聞網／ 今周刊
財信傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照
財信傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照

老牌大牛也可以翻身！康寧的啓示。

今天美國股市出現一檔奇兵，Meta為了建置30個資料中心，下給康寧60億美元的光纎定單，康寧股價一度大漲至113.99美元，市值衝高到961.06億美元。

兩個月前我到康寧在中科園區的生產基地和全體員工演講，一開始我就稱讚這是一家跨過兩個世紀，而且不斷與時俱進的優秀公司。康寧在1851年創立，大家印象中有康寧鍋(CorningWare)、大猩猩玻璃，這次Meta下的是光纖的訂單，這個時候大家終於發現康寧也是AI軍備競賽賽道上的重要成員。

康寧從玻璃起家，我在中科看到康寧的廠房非常遼闊且壯觀，除了傳統玻璃，康寧的玻璃基板有絕對的優勢，康寧在台灣還有一個光通訊事業部門，康寧在台灣已經25年，是投資台灣比重很大的外商。

康寧從傳統產業轉型，股價在2008年曾經跌至7.36美元，這幾十年間，股價大多盤旋在30到50美元之間，這次跳升而上是光的產業發揮威力。在AI的建置未來將進入光的時代，傳統從電線電纜的傳輸進入光的時代，這兩年股市最大爆發的族群，矽光子也是其中之一。最近外資分析師給光聖目標價一下子調升至3000元，這是一個大時代。

過去日本股市漲最多的也是光通訊相關的公司，像藤昌從500漲到21680日圓，古河電工從1620漲到13070日圓，住友電工從959漲到7215日圓，三菱材料、三井金屬等漲幅都很可觀。

最近生產特殊鋼材的神戶製鋼在2017年曾發生舞弊事件，這些年生產高品質的特殊鋼材，股價再創歷史新高。這些都給台灣的線纜、鋼鐵產業找到新的元素，從技術升級著手，在AI賽道上找到位置，像今年南亞科技照亮南亞，華邦拉起華新，很多的傳統產業會像康寧一樣，找到未來的新出路！

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

00878、00919、00918...他抱210張高股息，每月能領多少？拚5萬月退金：甜甜價、二代健保門檻算給你看

黃鐙輝賣掉1千元台積電買南港豪宅、套利0050神操作！財務自由四階段：月領45萬被動收入+資產年增230萬

1月發錢了！勞退、勞保年金、國民年金...勞保局11筆給付領到月底，「這群人」一次入帳近4萬

運動幣登記抽籤》1/30身分證末碼換8、9！動滋網輸5資料就OK，操作步驟、中籤查詢、領取懶人包

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

輝達新伺服器單櫃上看1.8億 台積電、鴻海、群聯…VR200機櫃56家台廠出列

一年半前，輝達首度推出AI伺服器機櫃GB200 NVL72，實現的兆元銷售額，掀起供應鏈成長大浪，台積電、鴻海、廣達、緯穎/緯創、台達電等大廠，2025年營收紛紛突破歷史紀錄！現在，新一代機種VR200機櫃亮麗現身，56家台廠供應鏈全面搶進。

道奇挖2球星被批毀大聯盟？勇敢投資才會贏！謝金河：台股企業敢衝、股價爆發力就強

勇敢投資才會贏！道奇的啓示。今天全台灣都在熱烈討論Alex Honnold成功攀登101大樓，讓世界看見台灣，這是台灣很大的一次突破！ 我把場景拉到美國職棒大聯盟，很多人都批評這次道奇用4年2.4億美元簽下外野手Kyle Tucker，及以3年6900萬美元簽下終結者Edwin Di’az，市場上大咖球星都被網羅，衛道之士認為道奇正在摧毀美國大聯盟！

影／霍諾德91分鐘 徒手攻頂101！曾說「沒想像中難」：掉下去不一定會死

世界知名徒手攀岩大師霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰2小時內徒手攀登台北101，現場吸引逾千名民眾聚集圍觀，Netflix也進行全球同步直播。 台北101高度1667英尺（約508公尺），霍諾德約9時10分開始攀登，可以看出狀態相當好，攀爬速度也非常快，攀一層樓幾乎不用一分鐘。 在完全沒有安全繩索與任何防護裝備的情況下，霍諾德最終耗時約1小時31分順利登頂，完成這項被視為「不可能任務」的極限挑戰。

三商家購砸1.25億收購OK超商！中小通路結盟搶市占？差異化是決勝點

三商家購和來來超商的交易，不只是一樁收購案，更是零售業「大者恆大」趨勢下的求生之戰。美廉社能否將差異化成功模式複製到OK超商？雙品牌經營如何發揮綜效？市場密切關注。

南亞、台積電、聯電飆漲前...都有這現象 技術分析專家：只在多頭趨勢下交易

台股奔上3萬點，如何判斷市場還在多頭行情中?面對眾多市場訊息，不少人以技術分析作為判斷指標，專職投資人廖崧沂在《毛利小姐變有錢》節目中分享個人研究技術分析心得，建議投資人以成交量作為重要指標，觀察「量先價行」訊號判斷市場人氣，多年來他的核心策略只在「多頭趨勢」中進行交易，像是近期南亞大反彈、台積電創新高、聯電爆巨量...，都可在「量增價漲」中見端倪，有助搭上投資順風車。

Hahow執行長江前緯用「學力」撕掉標籤！理想先行的教育創業者 商業叢林裡找「生之意義」

成立Hahow10年來，江前緯形容自己像是從開小船、開遊艇到開航空母艦...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。