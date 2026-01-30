Meta砸60億美元下訂單！謝金河舉康寧為例 南亞、華新…這產業成股市黑馬：老牌大牛也能拚翻身

老牌大牛也可以翻身！康寧的啓示。 今天美國股市出現一檔奇兵，Meta為了建置30個資料中心，下給康寧60億美元的光纎定單，康寧股價一度大漲至113.99美元，市值衝高到961.06億美元。

兩個月前我到康寧在中科園區的生產基地和全體員工演講，一開始我就稱讚這是一家跨過兩個世紀，而且不斷與時俱進的優秀公司。康寧在1851年創立，大家印象中有康寧鍋(CorningWare)、大猩猩玻璃，這次Meta下的是光纖的訂單，這個時候大家終於發現康寧也是AI軍備競賽賽道上的重要成員。

康寧從玻璃起家，我在中科看到康寧的廠房非常遼闊且壯觀，除了傳統玻璃，康寧的玻璃基板有絕對的優勢，康寧在台灣還有一個光通訊事業部門，康寧在台灣已經25年，是投資台灣比重很大的外商。

康寧從傳統產業轉型，股價在2008年曾經跌至7.36美元，這幾十年間，股價大多盤旋在30到50美元之間，這次跳升而上是光的產業發揮威力。在AI的建置未來將進入光的時代，傳統從電線電纜的傳輸進入光的時代，這兩年股市最大爆發的族群，矽光子也是其中之一。最近外資分析師給光聖目標價一下子調升至3000元，這是一個大時代。

過去日本股市漲最多的也是光通訊相關的公司，像藤昌從500漲到21680日圓，古河電工從1620漲到13070日圓，住友電工從959漲到7215日圓，三菱材料、三井金屬等漲幅都很可觀。

最近生產特殊鋼材的神戶製鋼在2017年曾發生舞弊事件，這些年生產高品質的特殊鋼材，股價再創歷史新高。這些都給台灣的線纜、鋼鐵產業找到新的元素，從技術升級著手，在AI賽道上找到位置，像今年南亞科技照亮南亞，華邦拉起華新，很多的傳統產業會像康寧一樣，找到未來的新出路！

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

00878、00919、00918...他抱210張高股息，每月能領多少？拚5萬月退金：甜甜價、二代健保門檻算給你看

黃鐙輝賣掉1千元台積電買南港豪宅、套利0050神操作！財務自由四階段：月領45萬被動收入+資產年增230萬

1月發錢了！勞退、勞保年金、國民年金...勞保局11筆給付領到月底，「這群人」一次入帳近4萬

運動幣登記抽籤》1/30身分證末碼換8、9！動滋網輸5資料就OK，操作步驟、中籤查詢、領取懶人包

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】