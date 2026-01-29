伊朗暴動積怨哪來的 為何中東國家都怕它垮台、投鼠忌器？拆解背後原因

【撰文：劉煥彥】

伊朗正陷入1979年伊斯蘭革命以來最嚴重的社會動亂，過去一年來高達50%的高通膨率是引發民怨的最後一根稻草，因為伊朗貨幣里亞爾（Rial）大貶值，同時衝擊到有錢人、市場商家及貧困百姓，還助長失業率飆升，但更深層的原因是民間社會對於神權政府的各種不滿積怨已久。 外界質疑伊朗神權政府是否有垮台疑慮，專家卻持保守態度，因為掌權者若對上街抗議民眾退讓，勢必危及本身的長期利益；民眾上街抗議雖然有如燎原之火，反對勢力卻有如一盤散沙，卻沒有任何領導人出來帶頭。 其次，沙烏地阿拉伯等中東鄰國，也深怕伊朗倒台的後患無窮，因為伊朗人口超過9000萬，是僅次於埃及的中東人口第二大國，且國內種族多元，在佔比約六成的波斯人之外，還有亞塞拜然人、庫德族、土庫曼人、阿拉伯人及俾路支人（Baluch）等少數民族。 在中東國家眼中，若伊朗神權政府真的垮台，對於整個中東地區的難民危機將無法想像，而且將遠高於2025年12月阿塞德政權垮台對於敘利亞（人口約2400萬）的影響。

劉長政：高通膨率引爆大規模民怨，對神權政府積怨已久

英國杜倫大學現代中東政治經濟學博士劉長政長期觀察中東變化，也多次赴伊朗參訪，他指出，高通膨率是近期引發伊朗大規模民怨的最大因素。

舉例來說，1990年代伊朗貨幣里亞爾（Rial）匯率大約是1美元兌9000里亞爾，但到了2023年8月激增至1美元兌48900里亞爾。

更誇張的還在後頭，伊朗貨幣到本月竟然大貶至1美元兌145萬里亞爾。

從通膨率來看，伊朗在2025全年約43%，但其實到了去年12月已經升高至50%。

劉長政觀察，原本市場商家是相對支持神權政府的力量，但是當通膨有如失速列車，造成商家自己生存困難，連商家老闆都要上街加入反對政府的行列。

通膨惡化更造成民不聊生，因為中小企業為了求生存，多半只能裁員應付。當愈來愈多人的生計停擺，伊朗的社會動盪自然加劇。

2022年宗教鎮壓，上萬人被抓，至今仍未獲釋

在近期有如星火燎原的伊朗民眾上街示威抗議潮，背後還有一個深層因素，就是百姓對於神權政府高壓統治伊朗的積怨已久。

舉例來說，2022年9月有女性因為違反服裝規定，在被拘留時死亡，掀起一股「頭巾女孩之死」的反政府抗議風潮後，伊朗社會還有空氣汙染與退休金縮水等問題。

劉長政指出，伊朗宗教警察在2022年那一波強力鎮壓，大約造成500人死亡、一萬多人被監禁，而且這一萬多人至今仍未獲釋。

美國大西洋月刊則報導，若回顧全球歷史，通常一場革命要成功，或是現有政權垮台，多半是有多重因素，例如財政危機、統治階層（菁英階層）分裂、多好幾股反對勢力結盟、反對勢力提出有力論述，以及國際大環境有利。

自從1979年爆發伊斯蘭革命至今，伊朗這次的社會動盪幾乎符合上述這五大因素。

伊朗對外斷網、國外電話無法打進國內

然而問題是，目前外界要掌握伊朗現況是困難重重。

劉長政表示，伊朗政府從上周四（1/8）開始切斷對外網路，也四處查緝或沒收馬斯克的星鏈（Starlink）裝置。由於所有網路直接中斷，連銀行轉帳都無法進行，更何況是民眾透過社交平台上傳抗議照片及文字。

其次，目前從國外很難直接撥通伊朗國內的手機或桌機電話號碼，只能由伊朗國內撥電話至國外，但這些也都是在政府高度監視之下。

第三，諸如BBC等西方新聞機構，現在在伊朗國內幾乎沒有人手，大家只能依賴諸如X平台上，大量卻片段、可能各有政治立場的訊息或影片，不易看出全貌，光是目前罹難人數的各種說法就不太可能查證。

中東國家對伊朗政權垮台可能性戒慎恐懼

最後，美國及中東國家的態度也未定。川普這幾天雖然多次對伊朗情勢發言，但伊朗不比委內瑞拉，若神權政府垮台是否最符合美國利益，似乎仍有變數。

其次，中東國家對於伊朗政權垮台的可能性戒慎恐懼，因為這個有9000萬人口的國家一旦崩盤，潛在難民危機對於鄰國將非常棘手。甚至有海灣國家要求美國，不得借道自家空域攻擊伊朗。

當前伊朗情勢的狀況不明、內外變數也多，未來演變仍在未定之天。

