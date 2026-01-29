快訊

一張衛星空照圖引熱議！台東太麻里空軍靶場大型無人機曝光

馬年生肖套幣漲價熱賣 台銀嘉義分行清晨排人龍「火速完售」

海鯤艦出海潛航了！高雄港至左營操演區潛水 軍事迷歡呼爭睹

耐能為何能打入比台股市值還高的國際公司！劉峻誠10年前就做NPU：擁有倍數級差距，才能擊敗所有人

聯合新聞網／ 今周刊
耐能智慧創辦人暨執行長劉峻誠。聯合報系資料照
耐能智慧創辦人暨執行長劉峻誠。聯合報系資料照

【撰文：彭蕙珍】

耐能創辦人兼執行長劉峻誠去年12月，在美國接受紐約證交所專訪，和他同場受訪的還有輝達（Nvidia）執行長黃仁勳、英特爾（Intel）前執行長季辛格、博通（Broadcom）總裁卡瓦士。

劉峻誠表示，AI算力從CPU到GPU再到NPU，「有點像是錄影時代變成 DVD，再到 MP3 隨身碟。」

他說明：「以 NPU 這個角色來說，耐能10年前就在做，是世界上最早把 NPU 的可重構架構定義出來的。因為我們定義了這個架構，得到 IEEE 的達靈頓獎。」

「最近這3年，國際大廠開始跟進這個架構，高通、英特爾、ARM、AMD都在跟；我比較自豪的是，我們是一個台灣土生土長的團隊，在 AI 時代定義了一個架構，世界大廠也跟進。」

他透露公司已取得一家國際大廠的訂單，「我希望可以真正從此把我們的江湖地位定義下來，讓大家知道，我們其實做得很好。」

AI已成為全球最重要的戰略資源，也是國力競賽當中非常重要的關鍵點。謝金河在《數字台灣》節目中邀請劉峻誠及財訊副總編輯林宏達上節目討論相關議題。

NPU代表AI晶片產業　還寫教科書

劉峻誠指出，神經網路處理器（Neural-network Processing Unit，NPU）代表的是整個 AI 晶片產業，從 CPU 到 GPU，到前陣子很熱的 AI ASIC，再到大家認為未來的 NPU。

NPU是專為加速人工智慧（AI）、機器學習和深層神經網路推論任務而設計的專用處理器。相較於 CPU 及GPU，NPU 具有高效能、低功耗、平行運算能力強等特點。非常適合用來處理臉部辨識、語音識別、自然語言處理（NLP）等邊緣裝置（如手機、PC）的 AI 。

他說明：「NPU 在全球的行業地位很重要，這也是為什麼我們去日本可以見到高市早苗，去沙烏地阿拉伯可以見到王儲，包含前陣子彭博社，甚至在紐交所12月31號談明年整年的 AI 趨勢時，也找我們去做訪問。」

他解釋：「前陣子新聞很熱的 Google TPU，還有黃仁勳買的 LPU，不管是 TPU 還是 LPU，其實都是 NPU 的一種變種。」

他說明，耐能10年前就在做 NPU，「我也寫了一本教科書，世界各國很多大學，像普林斯頓、UCLA，都在使用。」

在韓國知名度高　　奪國際大廠訂單

劉峻誠表示，耐能這10年打進了 Panasonic、Garmin，「在韓國市場我們的知名度很高，韓國市值前5大的公司，應該有4家是我們的客戶，像韓華、NHN、LG 等。」

「前陣子韓國政府也宣布全力推動 NPU， NPU 在國家層級已經成為戰略資源。有些國家已經開始用 NPU 來做主權 AI，它的好處是水電需求很低，以台灣這種非常缺水缺電的國家，非常需要 NPU。」

他透露，最近公司拿到一家非常大的客戶訂單，「今天台股的市值是 109 兆，而這家客戶的市值，其實比台股還要高，應該是台積電市值的倍數。10年前我們定義了 NPU 這個架構，一開始在學界被認可，後來世界大廠跟進，我們也確實打入很多國際大廠。」

他不能透露是那家企業，但過程有點像「華山論劍」，「我們把所有人都擊敗了。以我們這麼小的公司，要拿下這種客戶是非常困難的，因為這種大客戶，一定會看你是誰。會他願意採用新技術，你一定要贏對手，不是 10%、20%，而是倍數的差距，他才願意承擔這個風險。」

記憶體百花齊放　　美光加大資本支出

另外，謝金河表示，最近的記憶體的市況很紅，讓所有人都跌破眼鏡，「黃仁勳在 CES 大展，1月6號告訴大家，有一個沒有被滿足的、完全滿足的市場（ Unserved Market），讓沉寂已久的記憶體，包括 DRAM、NAND Flash（快閃記憶體）現在非常的缺。」

他笑道：「記憶體的戰略地位受到重估，現在GPU變配角，相關的記憶體現在變主角；最近有人說 GPU 就像主廚，HBM 就像砧板，快閃記憶體是後面的大冰箱。」

他說明：「在過去雲端時代，主廚可以慢條斯理做菜，現在 1 秒鐘要處理幾億個數據，必須把砧板加得更大，冰箱速度各方面都要加大。HBM 為什麼會好，跟這個也有關係。」

林宏達表示，過去幾個月，記憶體發生了相當巨大的外溢效應，以OpenAI來說， 買了很多的硬碟，硬碟漲了10 倍以上。大家又為了要能夠節能，想很多新的算法，SRAM未來有很大的潛力，「現在記憶體，等於每一塊石頭都翻過來，現在所以大家就百花齊放。」

「現在很多的朋友都在問說，記憶體可以漲到哪裡？」他解析：「美光的動作非常的重要。為什麼？因為它現在正在加大資本支出。各位去看美光的歷史，它每一次加大資本支出的時候，都代表它後面，其實有非常強勁的需求。」

台積電展望好　台灣國力強

最後，提及台積電。林宏達指出，到 2028 年之前，台積電的展望都是非常的好，「在全球7奈米以下，擁有70%的產能，台積電非常的穩固。」

謝金河說明：「這是台灣在半導體的旅程當中，我們當然有一些路障，也有很多挑戰，但是台積電強，台灣的國力也會更強。」

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

2026台股封關倒數！3萬3高檔該抱股過年？南亞科、華通、漢唐...杜金龍「9檔私藏名單」曝光：抱到Q4大豐收

運動幣登記抽籤》1/29身分證末碼換6、7！動滋網輸5資料就OK，操作步驟、中籤查詢、領取懶人包

立百病毒致死率58%，8症狀像感冒！台灣人愛去的國家警戒：出國別吃這些食物…傳染途徑、潛伏期懶人包

2026馬年套幣預購！限量9萬套網路預購怎麼買、2450元為何貴好多？台銀臨櫃排隊「這天開賣」

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

輝達新伺服器單櫃上看1.8億 台積電、鴻海、群聯…VR200機櫃56家台廠出列

一年半前，輝達首度推出AI伺服器機櫃GB200 NVL72，實現的兆元銷售額，掀起供應鏈成長大浪，台積電、鴻海、廣達、緯穎/緯創、台達電等大廠，2025年營收紛紛突破歷史紀錄！現在，新一代機種VR200機櫃亮麗現身，56家台廠供應鏈全面搶進。

道奇挖2球星被批毀大聯盟？勇敢投資才會贏！謝金河：台股企業敢衝、股價爆發力就強

勇敢投資才會贏！道奇的啓示。今天全台灣都在熱烈討論Alex Honnold成功攀登101大樓，讓世界看見台灣，這是台灣很大的一次突破！ 我把場景拉到美國職棒大聯盟，很多人都批評這次道奇用4年2.4億美元簽下外野手Kyle Tucker，及以3年6900萬美元簽下終結者Edwin Di’az，市場上大咖球星都被網羅，衛道之士認為道奇正在摧毀美國大聯盟！

影／霍諾德91分鐘 徒手攻頂101！曾說「沒想像中難」：掉下去不一定會死

世界知名徒手攀岩大師霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰2小時內徒手攀登台北101，現場吸引逾千名民眾聚集圍觀，Netflix也進行全球同步直播。 台北101高度1667英尺（約508公尺），霍諾德約9時10分開始攀登，可以看出狀態相當好，攀爬速度也非常快，攀一層樓幾乎不用一分鐘。 在完全沒有安全繩索與任何防護裝備的情況下，霍諾德最終耗時約1小時31分順利登頂，完成這項被視為「不可能任務」的極限挑戰。

三商家購砸1.25億收購OK超商！中小通路結盟搶市占？差異化是決勝點

三商家購和來來超商的交易，不只是一樁收購案，更是零售業「大者恆大」趨勢下的求生之戰。美廉社能否將差異化成功模式複製到OK超商？雙品牌經營如何發揮綜效？市場密切關注。

南亞、台積電、聯電飆漲前...都有這現象 技術分析專家：只在多頭趨勢下交易

台股奔上3萬點，如何判斷市場還在多頭行情中?面對眾多市場訊息，不少人以技術分析作為判斷指標，專職投資人廖崧沂在《毛利小姐變有錢》節目中分享個人研究技術分析心得，建議投資人以成交量作為重要指標，觀察「量先價行」訊號判斷市場人氣，多年來他的核心策略只在「多頭趨勢」中進行交易，像是近期南亞大反彈、台積電創新高、聯電爆巨量...，都可在「量增價漲」中見端倪，有助搭上投資順風車。

耐能為何能打入比台股市值還高的國際公司！劉峻誠10年前就做NPU：擁有倍數級差距，才能擊敗所有人

耐能創辦人兼執行長劉峻誠去年12月，在美國接受紐約證交所專訪，和他同場受訪的還有輝達（Nvidia）執行長黃仁勳、英特爾（Intel）前執行長季辛格、博通（Broadcom）總裁卡瓦士。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。