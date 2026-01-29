耐能為何能打入比台股市值還高的國際公司！劉峻誠10年前就做NPU：擁有倍數級差距，才能擊敗所有人

【撰文：彭蕙珍】

耐能創辦人兼執行長劉峻誠去年12月，在美國接受紐約證交所專訪，和他同場受訪的還有輝達（Nvidia）執行長黃仁勳、英特爾（Intel）前執行長季辛格、博通（Broadcom）總裁卡瓦士。 劉峻誠表示，AI算力從CPU到GPU再到NPU，「有點像是錄影時代變成 DVD，再到 MP3 隨身碟。」 他說明：「以 NPU 這個角色來說，耐能10年前就在做，是世界上最早把 NPU 的可重構架構定義出來的。因為我們定義了這個架構，得到 IEEE 的達靈頓獎。」 「最近這3年，國際大廠開始跟進這個架構，高通、英特爾、ARM、AMD都在跟；我比較自豪的是，我們是一個台灣土生土長的團隊，在 AI 時代定義了一個架構，世界大廠也跟進。」 他透露公司已取得一家國際大廠的訂單，「我希望可以真正從此把我們的江湖地位定義下來，讓大家知道，我們其實做得很好。」

AI已成為全球最重要的戰略資源，也是國力競賽當中非常重要的關鍵點。謝金河在《數字台灣》節目中邀請劉峻誠及財訊副總編輯林宏達上節目討論相關議題。

NPU代表AI晶片產業 還寫教科書

劉峻誠指出，神經網路處理器（Neural-network Processing Unit，NPU）代表的是整個 AI 晶片產業，從 CPU 到 GPU，到前陣子很熱的 AI ASIC，再到大家認為未來的 NPU。

NPU是專為加速人工智慧（AI）、機器學習和深層神經網路推論任務而設計的專用處理器。相較於 CPU 及GPU，NPU 具有高效能、低功耗、平行運算能力強等特點。非常適合用來處理臉部辨識、語音識別、自然語言處理（NLP）等邊緣裝置（如手機、PC）的 AI 。

他說明：「NPU 在全球的行業地位很重要，這也是為什麼我們去日本可以見到高市早苗，去沙烏地阿拉伯可以見到王儲，包含前陣子彭博社，甚至在紐交所12月31號談明年整年的 AI 趨勢時，也找我們去做訪問。」

他解釋：「前陣子新聞很熱的 Google TPU，還有黃仁勳買的 LPU，不管是 TPU 還是 LPU，其實都是 NPU 的一種變種。」

他說明，耐能10年前就在做 NPU，「我也寫了一本教科書，世界各國很多大學，像普林斯頓、UCLA，都在使用。」

在韓國知名度高 奪國際大廠訂單

劉峻誠表示，耐能這10年打進了 Panasonic、Garmin，「在韓國市場我們的知名度很高，韓國市值前5大的公司，應該有4家是我們的客戶，像韓華、NHN、LG 等。」

「前陣子韓國政府也宣布全力推動 NPU， NPU 在國家層級已經成為戰略資源。有些國家已經開始用 NPU 來做主權 AI，它的好處是水電需求很低，以台灣這種非常缺水缺電的國家，非常需要 NPU。」

他透露，最近公司拿到一家非常大的客戶訂單，「今天台股的市值是 109 兆，而這家客戶的市值，其實比台股還要高，應該是台積電市值的倍數。10年前我們定義了 NPU 這個架構，一開始在學界被認可，後來世界大廠跟進，我們也確實打入很多國際大廠。」

他不能透露是那家企業，但過程有點像「華山論劍」，「我們把所有人都擊敗了。以我們這麼小的公司，要拿下這種客戶是非常困難的，因為這種大客戶，一定會看你是誰。會他願意採用新技術，你一定要贏對手，不是 10%、20%，而是倍數的差距，他才願意承擔這個風險。」

記憶體百花齊放 美光加大資本支出

另外，謝金河表示，最近的記憶體的市況很紅，讓所有人都跌破眼鏡，「黃仁勳在 CES 大展，1月6號告訴大家，有一個沒有被滿足的、完全滿足的市場（ Unserved Market），讓沉寂已久的記憶體，包括 DRAM、NAND Flash（快閃記憶體）現在非常的缺。」

他笑道：「記憶體的戰略地位受到重估，現在GPU變配角，相關的記憶體現在變主角；最近有人說 GPU 就像主廚，HBM 就像砧板，快閃記憶體是後面的大冰箱。」

他說明：「在過去雲端時代，主廚可以慢條斯理做菜，現在 1 秒鐘要處理幾億個數據，必須把砧板加得更大，冰箱速度各方面都要加大。HBM 為什麼會好，跟這個也有關係。」

林宏達表示，過去幾個月，記憶體發生了相當巨大的外溢效應，以OpenAI來說， 買了很多的硬碟，硬碟漲了10 倍以上。大家又為了要能夠節能，想很多新的算法，SRAM未來有很大的潛力，「現在記憶體，等於每一塊石頭都翻過來，現在所以大家就百花齊放。」

「現在很多的朋友都在問說，記憶體可以漲到哪裡？」他解析：「美光的動作非常的重要。為什麼？因為它現在正在加大資本支出。各位去看美光的歷史，它每一次加大資本支出的時候，都代表它後面，其實有非常強勁的需求。」

台積電展望好 台灣國力強

最後，提及台積電。林宏達指出，到 2028 年之前，台積電的展望都是非常的好，「在全球7奈米以下，擁有70%的產能，台積電非常的穩固。」

謝金河說明：「這是台灣在半導體的旅程當中，我們當然有一些路障，也有很多挑戰，但是台積電強，台灣的國力也會更強。」

本文授權自今周刊，原文見此。

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】