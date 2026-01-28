三商家購砸1.25億收購OK超商！中小通路結盟搶市占？差異化是決勝點

撰文：陳禹蓁

三商家購和來來超商的交易，不只是一樁收購案，更是零售業「大者恆大」趨勢下的求生之戰。美廉社能否將差異化成功模式複製到OK超商？雙品牌經營如何發揮綜效？市場密切關注。

一樁被業界評為「二線通路聯手」的收購交易，在台灣近乎飽和的超商、超市戰場上，會掀起什麼波瀾？1月23日，旗下擁有零售通路美廉社的三商家購公告，董事會決議通過以新台幣1.25億元取得來來超商（OK超商）100％股份與智慧財產權的買賣契約。這起交易引起業界熱議，因為買賣雙方雖然都是消費者耳熟能詳的品牌，但在各自的領域上，並不屬於領先集團，合併之後的綜效如何，格外令人好奇。

增廣通路 維持雙品牌營運

其實，大部分業內人士對於收購消息並不意外。

「零售業本來就是數量的戰爭。」一位零售業重量級人士直言，有意大舉擴張的美廉社，據點數停滯在800多家已有一段時間，而OK超商近800家門市（含智販機OK mini）不僅難以與統一、全家雙雄相提並論，甚至連超商老三萊爾富1800家的半數都不到；美廉社藉收購擴張版圖、OK超商則是延續品牌，實為各取所需。

另一位零售業高階主管更直言，超市業前三名全聯、好市多、家樂福，就聯手盤據八成市占，美廉社處於後段班。2025年9月，三商投控在法說會上坦言，美廉社擴張時「面臨零售與餐飲業的缺工問題，導致成本費用提高，展店進度不如預期。」在市場有限、大者恆大的通路業中，與OK超商聯手反而成為最務實的解方。

據悉，來來超商與三商家購洽談收購的先決條件，就是希望品牌能存續，並保障員工權益。收購完成後，三商家購將同時擁有美廉社與OK雙品牌，並大致維持既有營運模式。

除了綜效，這樁交易案受外界關注的焦點還有1.25億元的買賣價。一位零售業高管即指出，以價格而言，三商家購可說是「買得很漂亮」，原因在於，若三商家購要自行從零開始開設同等規模據點，所須時間與資金成本可能遠超過此價。

但這樣的價格並非不合理，長期輔導加盟業者的品牌再造學院院長王福闓分析，三商家購花錢收購的，只是OK超商的品牌商標、系統架構、加盟合約主體與營運管理權，占門市絕大多數的OK超商加盟店，仍是獨立法律個體，並非三商家購所有，因此未來評估收購效益的關鍵在於「三商家購能否幫加盟主賺錢」，既維持既有店數，並吸引新進者加盟。

雖然在法律上，三商家購並未「增加700多家超商店面」，但仍是以相對不高的代價，取得OK品牌。業界普遍預期，由於超市與超商界線日益模糊，美廉社的定位又是介於傳統超市與超商之間的「社區柑仔店」，與超商品項有一定重疊性，合併擴大規模後，將強化採購議價能力、進而降低進貨成本，緩解OK超商的經營壓力。

定位互補 採購、促銷可整合

另一方面，OK超商為避免與三大超商正面交鋒，五成以上店面是過路客較少、地處相對偏遠的在地型據點；同時也在校園、辦公大樓等地，設置結合物聯網的無人販賣機OK mini，與多選在都會人口密集的住宅區巷弄內的美廉社，恰好互補。

三商家購總經理邱光隆曾在專訪中強調：「不論是超市或超商，真正影響消費者決策的只有距離。」美廉社與OK超商雖然嚴格說是不同業種，但仍能擴大三商家購與消費者的接觸面。

王福闓就預期，收購後雙方的店型將更加混合，商品組合也能更靈活調整，加速「交叉銷售」。例如，美廉社的酒類等自有品項可導入OK超商。而規模提升不僅強化採購與議價力，也包含OK約200萬名會員的數據資產，能讓促銷、點數回饋與消費分析發揮更大效益。

其實，在商品端，美廉社除了切入超商較少涉足的紅白酒與烈酒市場，發展「酒窖型門市」，並因為種類多、價格實惠，甚至在社群上被戲稱為「酒廉社」，成功拉抬營收和毛利，這些商品未來也可能以共同採購形式，導入OK超商門市。

一位超市主管認為，美廉社不大的規模，反而具備靈活、調整快速的優勢；再加上三商人壽與玉山金控，已於1月23日雙方股東會通過合併案，未來集團資金壓力減輕，有望釋放更多資源投入零售布局。

這場合併以擴大市場規模為目的，短期確實有助OK減輕營運壓力，但能否成功、甚至挑戰近年積極擴張的第三大業者萊爾富，關鍵仍在於能否走出自己的特色。

但在此之前，如何與龐大的加盟體系充分溝通，恐怕是三商家購當務之急。以差異化自有品項突圍，在競爭激烈的零售市場殺出一條血路的三商家購，能否在收購後複製成功模式，仍有待市場驗證。

