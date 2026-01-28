快訊

「盼早日康復」陳菊請辭監察院長 賴總統曝她中風時就曾提出辭呈

空拍機投毒害動物暴斃 張美阿嬤農場急切割…怒批「兒子是巨嬰」

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達新伺服器單櫃上看1.8億 台積電、鴻海、群聯…VR200機櫃56家台廠出列

聯合新聞網／ 今周刊
今周刊製圖
今周刊製圖

撰文‧今周刊編輯團隊

一年半前，輝達首度推出AI伺服器機櫃GB200 NVL72，實現的兆元銷售額，掀起供應鏈成長大浪，台積電、鴻海、廣達、緯穎/緯創、台達電等大廠，2025年營收紛紛突破歷史紀錄！現在，新一代機種VR200機櫃亮麗現身，56家台廠供應鏈全面搶進。

「Vera Rubin（以下稱VR）已進入全面量產，」輝達執行長黃仁勳在一月拉斯維加斯消費電子展（CES）大手一揮，新一代AI伺服器機櫃VR200 NVL72正式亮相，「我們從晶片做整套機櫃組、再到基礎建設，從模型到應用程式，我們正在從各個層面重新定義AI（人工智慧）。」

這座以美國天文學家Vera Florence Cooper Rubin的「Vera Rubin」為名的全新算力巨獸，登場後立刻博得科技狂人馬斯克極高評價，直呼「輝達Rubin將成為AI的火箭引擎」。

重達兩公噸的VR200機櫃，規格非常狂野，搭載36顆Vera CPU（中央處理器），以及關鍵核心的72顆Rubin GPU（圖形處理器）高端型號R200，AI推論算力（ NVFP4 inference 3.6 EFLOPS）更是前一代5倍，預計2026年下半年便可開始出貨。

VR200機櫃在台上的旋轉身姿，不僅揭露輝達在AI賽道上的速度與野心，也啟奏台廠供應鏈升級的華麗序曲，台下紛紛耳語：「它究竟要賣多少錢？」

因為一年半前的GB200機櫃（NVL72），售價已達290萬美元（約9千萬新台幣），接續的GB300機櫃，更是上調至400萬美元。

至於VR200機櫃，台廠供應鏈推估，晶片更多、系統更複雜，售價恐怕上看600萬美元（約1.8億新台幣），約當是台北信義區一戶豪宅的價格，壓縮在不到一坪的占地面積裡。

然而，更威的算力配上更天價的產品，究竟能帶來多少出貨量？各界預估落差頗大。為搭上輝達GB機櫃列車，將吃苦當吃補的供應鏈廠家，預估數字最為保守，推估僅數百櫃。

富邦投顧則看好2026年輝達AI伺服器機櫃出貨量，可上看7萬櫃，VR200機櫃約達2千櫃；著名產業分析師郭明錤則最為樂觀，預估可達5~7千櫃。

用這3個數量來換算，可以推估VR200機櫃2026年銷售規模，若出貨不順，少則約新台幣千億元；若遇大爆發，則可突破兆元！

無論哪一個預估值，VR200機櫃升級背後，都有來自供應鏈廠商流血流汗的貢獻，巨大商機也隨之而來。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1519期)

延伸閱讀》

運動幣登記抽籤》1/28身分證末碼換4、5！動滋網輸5資料就OK，操作步驟、中籤查詢、領取懶人包

立百病毒致死率58%，8症狀像感冒！台灣人愛去的國家警戒：出國別吃這些食物…傳染途徑、潛伏期懶人包

父母身價數十億「節省搭公車、吃路邊攤」為兒買房換來冷漠！該不該留資產給子女？60歲後金錢分配的3個建議

豬肉攤老闆存200張股票、身價3千萬「我這麼有錢，幹嘛買保險」…1理由破防：年砸50萬買醫療險

今周刊

追蹤

延伸閱讀

影／黃仁勳來台是否見面 蔣萬安：持續和輝達保持聯繫

黃仁勳明來台...何時為輝達北士科合框？蔣萬安曝時間還沒定

2,000元在望 台積電飆1,805元歷史新高、市值46.8兆

搭上輝達AI晶片順風車 ASML穩坐半導體供應鏈核心

相關新聞

輝達新伺服器單櫃上看1.8億 台積電、鴻海、群聯…VR200機櫃56家台廠出列

一年半前，輝達首度推出AI伺服器機櫃GB200 NVL72，實現的兆元銷售額，掀起供應鏈成長大浪，台積電、鴻海、廣達、緯穎/緯創、台達電等大廠，2025年營收紛紛突破歷史紀錄！現在，新一代機種VR200機櫃亮麗現身，56家台廠供應鏈全面搶進。

道奇挖2球星被批毀大聯盟？勇敢投資才會贏！謝金河：台股企業敢衝、股價爆發力就強

勇敢投資才會贏！道奇的啓示。今天全台灣都在熱烈討論Alex Honnold成功攀登101大樓，讓世界看見台灣，這是台灣很大的一次突破！ 我把場景拉到美國職棒大聯盟，很多人都批評這次道奇用4年2.4億美元簽下外野手Kyle Tucker，及以3年6900萬美元簽下終結者Edwin Di’az，市場上大咖球星都被網羅，衛道之士認為道奇正在摧毀美國大聯盟！

影／霍諾德91分鐘 徒手攻頂101！曾說「沒想像中難」：掉下去不一定會死

世界知名徒手攀岩大師霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰2小時內徒手攀登台北101，現場吸引逾千名民眾聚集圍觀，Netflix也進行全球同步直播。 台北101高度1667英尺（約508公尺），霍諾德約9時10分開始攀登，可以看出狀態相當好，攀爬速度也非常快，攀一層樓幾乎不用一分鐘。 在完全沒有安全繩索與任何防護裝備的情況下，霍諾德最終耗時約1小時31分順利登頂，完成這項被視為「不可能任務」的極限挑戰。

三商家購砸1.25億收購OK超商！中小通路結盟搶市占？差異化是決勝點

三商家購和來來超商的交易，不只是一樁收購案，更是零售業「大者恆大」趨勢下的求生之戰。美廉社能否將差異化成功模式複製到OK超商？雙品牌經營如何發揮綜效？市場密切關注。

南亞、台積電、聯電飆漲前...都有這現象 技術分析專家：只在多頭趨勢下交易

台股奔上3萬點，如何判斷市場還在多頭行情中?面對眾多市場訊息，不少人以技術分析作為判斷指標，專職投資人廖崧沂在《毛利小姐變有錢》節目中分享個人研究技術分析心得，建議投資人以成交量作為重要指標，觀察「量先價行」訊號判斷市場人氣，多年來他的核心策略只在「多頭趨勢」中進行交易，像是近期南亞大反彈、台積電創新高、聯電爆巨量...，都可在「量增價漲」中見端倪，有助搭上投資順風車。

Hahow執行長用「學力」撕掉標籤！理想先行的教育創業者 商業叢林裡找「生之意義」

成立Hahow十年來，江前緯形容自己像是從開小船、開遊艇到開航空母艦。他自承並非天生的領導者人才，擔任執行長面臨許多痛苦，但他希望，透過教育平台，讓人獲得學習的力量，勇於撕掉被外界貼上的標籤。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。