南亞、台積電、聯電飆漲前...都有這現象 技術分析專家：只在多頭趨勢下交易

台股奔上3萬點，如何判斷市場還在多頭行情中?面對眾多市場訊息，不少人以技術分析作為判斷指標，專職投資人廖崧沂在《毛利小姐變有錢》節目中分享個人研究技術分析心得，建議投資人以成交量作為重要指標，觀察「量先價行」訊號判斷市場人氣，多年來他的核心策略只在「多頭趨勢」中進行交易，像是近期南亞大反彈、台積電創新高、聯電爆巨量...，都可在「量增價漲」中見端倪，有助搭上投資順風車。

技術分析首重「成交量」

「技術分析就是在研究市場現況。」廖崧沂強調，技術分析研究的對象不是公司、不是產業，而是由「量」與「價」構成市場行為本身，他解釋，回顧華爾街早期歷史，最早被記錄的只有成交量與價格，現今為人熟知的KD、MACD等指標，都是百年後才被發明出來。

「價格一定是成交量驅使。」廖崧沂以颱風天菜價上漲為例，說明基本供需原理，當市場上買盤增加，自然會推升價格；反之，若賣壓湧現，價格便會下跌，因此，在所有技術指標中，他認為成交量是最重要、最實際的指標。

廖崧沂說明，無論法人報告寫得多樂觀，若成交量沒有跟上，就代表市場上資金並沒有真正認同，他以2025年8月台股走勢為例，經歷了關稅事件恐慌後，市場看似前景不明，但大盤日均成交量，從5月3500億，到8月後竟悄悄放大至5000億以上，這個「量先價行」訊號，讓他準確判斷市場人氣回籠，新一波漲勢即將展開。

建立策略後適用所有產業

無論是過去的金融股，或是十年前的蘋果供應鏈，一路到目前AI概念股，背後驅動股價漲跌主因必定是人性貪婪與恐懼，這些情緒，最終都會反映在成交量與價格走勢上，形成可供辨識的重複模式。廖崧沂分享他的核心策略是只在「多頭趨勢」中進行交易，而判斷多頭標準是股價是否站穩在「60日移動平均線（60MA，即季線）」之上，只要股價與季線維持向上趨勢，代表這檔股票處於多頭格局。

廖崧沂舉例，近期從谷底反彈的塑化股南亞（1303），其上漲的過程必然是「量增價漲」，並突破了長期空頭均線，過去的生技股、航運股，以及目前台積電、聯電都有類似現象，他認為，一般投資人並不需成為產業專家，當市場上專業人士、法人機構深入研究後，決定將資金投入某個產業時，投資人便能從成交量與股價突破季線走勢中，順勢搭上投資順風車。

別看單一指標，搭配時空環境才有效

許多投資人熱衷於找到百戰百勝的投資聖杯，但廖崧沂提醒：「股票市場沒有不傳之祕。」他解釋，無論是KD、MACD還是RSI，計算基礎均源自價格，因此本質上都是落後指標，如同汽車儀表板，但一個好的駕駛看的永遠是前方路況，而非緊盯著儀表板。

廖崧沂強調，任何單一指標都必須在特定環境下使用才可能有效，例如，當前市場趨勢是AI，投資人應該將注意力放在AI相關題材，例如CPO（光通訊）、機器人等，再從題材股中尋找成交量放大、股價站上季線強勢股。

廖崧沂認為，技術分析最困難的在於「練習」，他以棒球巨星大谷翔平為例，即便強如大谷也需要每天不斷地進行揮棒練習，投資也是如此，想培養出能在瞬息萬變市場中，做出正確判斷的「股感」，唯有透過大量刻意練習，將K線圖遮起來後預判未來走勢，模擬真實的開盤情況，過程雖然枯燥乏味，但每天花半個小時並持續三個月，就能明顯感受到股感有所提升。

