道奇挖2球星被批毀大聯盟？勇敢投資才會贏！謝金河：台股企業敢衝、股價爆發力就強

今周刊
道奇隊。(美聯社)
【撰文／謝金河】

勇敢投資才會贏！道奇的啓示。今天全台灣都在熱烈討論Alex Honnold成功攀登101大樓，讓世界看見台灣，這是台灣很大的一次突破！

我把場景拉到美國職棒大聯盟，很多人都批評這次道奇用4年2.4億美元簽下外野手Kyle Tucker，及以3年6900萬美元簽下終結者Edwin Di’az，市場上大咖球星都被網羅，衛道之士認為道奇正在摧毀美國大聯盟！

道奇積極從市場大咖搶人、出手很精準

我不是這樣看，道奇用了Andrew Friedman任球員事務部總裁後，道奇積極從市場大咖搶人，最經典的是道奇以10年7億美元拿下大谷翔平，再以12年3.25億買進山本由伸，這個交易在當時都是天價，但去年道奇再奪冠，這兩人的貢獻，終於讓大家覺得物超所值。

這些年道奇出手很精準，像是5年1.82億美元簽下Blake Snell，5年1.365億買進Tyler Glashow，這次再砸大錢買進Tucker及Diaz，這個手法像當年陳泰銘收藏藝術品專買封面作品一樣，道奇從市場上最搶手的球員下手，把MLB帶到另一個新境界。

邪惡帝國從洋基換成道奇

過去豪奢風出現在洋基，一直以來洋基都被稱為邪惡帝國，現在史坦布瑞那兒子接班，謹小慎微，不敢賭太大，也讓自從2009年迄今，已經16年不知冠軍味，洋基可以打進季後賽，但爭冠總是差臨門一腳，邪惡帝國換道奇。

今年道奇總教薪資上升至4.29億美元，最低薪的馬林魚只有6000萬美元，大約是Tucker一個人的薪水。很多人會批評道奇財大氣粗，完全是在玩砸錢的遊戲！殊不知，觀眾買票是為了看球星。

去年藍鳥和道奇的總冠軍戰最後一場，站著看的門票價格是1585美元，本壘板後靠近道奇那一區的門票高達31500美元，也就是說看一場球要將近100萬台幣。道奇球星閃閃發光，門票收入就值回投資，更何況轉播，廣告收入，就讓道奇賺翻了。單是大谷翔平，道奇的利益更是難以想像！

小市場球隊不敢花錢投資，最後都會逐漸邊緣化

我把道奇球員的薪資拿來和洋基比，氣魄差很多，很多人都質疑洋基正在浪費Aaron Juge的青春！棒球場上球星的投資用了很多大數據，Ai的分析，球團出手夠不夠精準，決定球隊的命運，那些小市場球隊，不敢花錢投資，最後都會逐漸邊緣化。

拿道奇的個案來看投資也是這樣！這些年積極投資的企業，股價爆發力比較強，一些坐在地上的公司很多都成為殭屍企業。未來那些大市值，又積極投資的企業股價會愈來愈強大！

