影／霍諾德91分鐘 徒手攻頂101！曾說「沒想像中難」：掉下去不一定會死

今周刊
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德。歐新社
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德。歐新社

【撰文／黃明惠】

世界知名徒手攀岩大師霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰2小時內徒手攀登台北101，現場吸引逾千名民眾聚集圍觀，Netflix也進行全球同步直播。

台北101高度1667英尺（約508公尺），霍諾德約9時10分開始攀登，可以看出狀態相當好，攀爬速度也非常快，攀一層樓幾乎不用一分鐘。

在完全沒有安全繩索與任何防護裝備的情況下，霍諾德最終耗時約1小時31分順利登頂，完成這項被視為「不可能任務」的極限挑戰。

擔任活動主持人之一的知名 YouTuber 羅伯（Mark Rober）在直播透露，風速對攀爬影響極大，樓層越高，風勢通常越強，會影響攀爬速度。羅伯也提到，台灣位於地震帶，攀爬過程中也必須考量地震風險。

艾力克斯霍諾德是誰？

艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）是世界知名的徒手攀岩大師，以「赤手獨攀」（Free Solo）聞名，是全世界第一個也是目前唯一一位在優勝美地公園徒手攀爬3000英尺高酋長岩的攀岩者。

霍諾德從5歲就開始接觸攀岩，有無數攀岩紀錄，其中最為著名的就是在2017年時耗費3小時56分鐘，在沒有任何安全防護及繩索的狀況下，獨自攀爬登上3000英尺高的酋長岩。整個過程被拍攝成紀錄片《赤手登峰》，並獲得2019年奧斯卡最佳紀錄片。

101樓越高風速越大、地震也要注意

Netflix於台灣時間1月25日（日）上午9時於全球直播艾力克斯霍諾德攀爬台北101的過程，並請來5位直播嘉賓一同參與，分別是主持人艾爾鄧肯（Elle Duncan）、美國攀爬運動員艾蜜莉哈靈頓（Emily Harrington）、美國YouTuber兼工程師馬克羅伯（Mark Rober）、美國職業摔角手賽特羅林斯（Seth Rollins）、美國漫畫家佩泰伍茲（Pete Woods）

羅伯在直播中透露，風速對攀爬影響極大，樓層越高，風勢通常越強，會影響攀爬速度。此外，羅伯也提到，台灣位於地震帶，攀爬過程中也必須考量地震風險。

霍諾德徒手爬台北101：沒想像中難

霍諾德過去接受CNN採訪時表示，101大樓的外型使攀爬更安全，因為每隔8層樓就有一個陽台，因此若真的掉下去可能會被接住，不一定會死，這比許多攀岩路線還安全。

他也提到，過去在世界各地考察建築時，一看到101大樓便覺得其完美符合他的需求，既引人注目、印象深刻，且適合攀爬。

霍諾德指出，挑戰101大樓應該還在他的舒適範圍內，他曾用繩索練習過，其金屬材質和窗戶構造，非常適合手去抓握，這讓他感到安全與安心，因此台北101沒有想像中的難。

霍諾德認為失敗風險低

霍諾德透露，建築物通常不像岩壁那樣變化多端，動作重複性高，疲勞感也不同。至於風險方面，他認為美式足球受傷的風險更大，雖然攀登失敗的代價很巨大，幾乎必死無疑，但其實發生的機會非常低。

艾力克斯霍諾德為什麼要爬101

霍諾德接受Netflix專訪時，霍諾德透露並不是每一棟摩天大樓都適合攀爬，台北101因為其大樓結構和獨特性，成為技術上可行、適合進行攀爬的摩天大樓。也因為要獲得攀爬的許可相當不易，既然拿到了許可，就一定要把握機會去爬。

攀爬101的困難點在哪？霍諾德認為，不同於岩壁需要計算腳點（foothold），建築物因為重複性高，困難點反而會在整體累積的肌肉疲勞，因為這對體力的消耗更大，且難以預測，某種程度上來說幾乎未知。

再來，台北101結構上的「竹節（bamboo boxes）」設計也增加了攀爬的難度，每一節是八層樓，且向外傾斜10~15度，每八層樓有一個平台，且重複多次，這絕對是最要求體力的部分。

本文授權自今周刊

2026運動幣登記1/26起跑！分流登記時間、領500元資格、抽籤日發放日、運動幣官網、使用方式

爬101酬勞多少？外媒曝超過千萬,霍諾德:數字有點尷尬！收入來源三分之一捐出、推廣低碳能源

運動幣登記抽籤》1/26身分證末碼0、1，「動滋網」輸5資料就OK！操作步驟、中籤查詢、領取懶人包

最新股票抽籤／PCB概念股12.7萬來抽「中了賺10萬」！還有2檔本金不高小確幸，申購時間曝光

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

