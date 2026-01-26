快訊

台灣「啃老血案」層出不窮 為何總自認是受害者？專家揭矛盾性格

示意圖／ingimage
【撰文／黃明惠】

新北蘆洲蔥油餅夫妻命案震驚社會，36歲獨子廖聰賢長期在家啃老，卻疑似因為父母每月給5千元零用錢嫌太少，竟狠心持開山刀砍死雙親。

回顧近來台灣弒親案件，這類由「經濟依賴」演變成血案的悲劇早已不是首例。

台灣小螞蟻教育關懷協會秘書長吳淑美表示，啃老族自尊心高又敏感，通常有「受害者心態」，走向弒親慘劇的導火線，往往是因為「金援斷絕」，若無限上綱供應，一旦啃老族未獲滿足，就會瞬間引爆生存焦慮和極端情緒。

36歲獨子嫌零用錢少 狠心砍雙親37刀

綜合媒體報導，老夫妻在三重經營蔥油餅攤，40多歲才向神明成功求子，對36歲逆子廖聰賢相當溺愛，儘管一份蔥油餅才賣25塊，但還是每月給兒子3、4萬塊，因此至今還在租房子。

廖聰賢退伍後靠打零工維生，其餘時間幾乎都在家啃老、上網玩遊戲，靠著父母辛苦賣蔥油餅每月給他零用錢。

18日廖聰賢疑似因為伸手跟父母要錢起爭執而痛下毒手，他落網後供稱因父母管他管很嚴，不過因說詞反覆，確切犯案動機仍待偵訊釐清。

廖聰賢被逮時神情恍惚，供稱從小到大都被父母打罵，長期與父母感情不好，一周前上網花了1100元購買開山刀預謀砍殺父母。當天晚間因母親還沒給5千元零用錢，與母親發生爭吵，後來父親返家時又唸了他幾句，他才會持開山刀砍殺父母。

檢方認廖聰賢涉犯刑法殺害直系血親尊親屬罪嫌之重罪，且已有逃亡、滅證之事實，向法院聲請羈押，院方20日晚間裁定羈押禁見。

「啃老逆子」3特點：受害者心態

「啃老逆子」躍上社會版面，也引起民眾對於啃老的問題討論。

根據鏡報報導，台灣小螞蟻教育關懷協會秘書長吳淑美分析啃老族的性格，他們通常有著「挫折容忍度低」與「高敏感自尊」的矛盾性格。因為長期脫離社交與勞動力市場，導致缺乏成就感，容易將父母的關心或建議（例如催促就業）解讀為「羞辱」或「控制」。

甚至還會產生「受害者心態」，認為「今日自己的無能是家庭教育失敗」導致，進而將經濟依賴視為理所當然的賠償，一旦需求未獲滿足，極端情緒便會瞬間引爆。當父母停止金援，原本穩固的依賴關係崩解，啃老族就會因生存焦慮而攻擊。

吳淑美喊話父母，千萬別因為感情因素「放不下」，就對子女需求無限上綱，因為這種特質常導致父母在面對具風險的子女時，仍選擇感性行事而非理性保護自己。

此外，也別因為「家醜不外揚」，錯失向外求援的機會，父母都應該建立「讓子女為自己行為負責」的觀念，並在無法處理時勇敢求救。

包容、隱忍反被認為「不會反抗」

精神科醫師楊聰財臉書發文指出，此案無家暴通報紀錄，不等於「沒有家內風險」，中高齡父母加上成年啃老子，是高風險組合。

楊聰財分享實務狀況，許多長輩在遭遇子女的暴力（包含言語威脅、推擠、毆打、經濟剝削、限制行動）時，會出現「他只是一時情緒不好」、「他小時候我也打過他，現在算扯平」，甚至還替子女說話「他不是壞，只是壓力大」， 「報警會毀了他的一生」，父母往往把「保護孩子」放在「保護自己」之前。

為什麼這類案件「一出事就很嚴重」？楊聰財指出原因是長期累積，沒有中斷點，長輩受暴案件常呈現於長期言語羞辱、恐嚇、經濟勒索以及偶發性的肢體暴力，但因為沒有通報、沒有介入，衝突只會升高，不會自然消失。

啃老族對長輩有高度依賴又高度怨恨、對「被供養」感到羞辱與憤怒並存等高風險因子，越包容、越隱忍，反而被視為「不會反抗的對象」。

華人文化枷鎖　家醜不外揚

中國時報報導，新北市諮商心理師公會理事長羅惠群分析，當孩子整天遊手好閒，父母可能會關心、提醒、鼓勵，但最終慢慢變成酸言酸語、責難、數落，長期下來可能覺得「認了」，但特定狀況重演，可能就會成為導火線，觸發孩子情緒。

羅惠群說，長輩常因「文化羞恥感」而不對外求助，會覺得丟臉，認為自己沒管教好，也不想大義滅親，想保護孩子不被抓走；但成年人的家暴，不同於兒虐需強制監管，當老年人選擇不提告、不離開受暴環境，外部資源很難介入。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

