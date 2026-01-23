裝修詐騙土城這社區被騙走8千萬裝潢費 防堵惡意低價裝修「收錢就跑」怎麼做？

【撰文／彭蕙珍】

近年裝修詐騙案件頻傳，金額動輒數百萬、上千萬元，受害者多為剛購屋、準備入住的新婚家庭或中產階級民眾，一旦遭遇不肖裝修業者捲款失聯，不僅裝修工程停擺，畢生積蓄更可能一夕歸零。 日前新北市土城區「世界花園」社區，爆出裝修廠商疑似以低價承攬工程，向多名住戶收取大筆工程款後失聯，受害金額高達8千多萬元，部分住戶在還沒施工時，甚至已繳清裝修款。 多名消保與法律界人士指出，裝修詐騙之所以層出不窮，關鍵在於「工程款一次性支付、缺乏第三方監管」。現行裝修市場多採私契模式，民眾基於信任或急於施工，在簽約初期即支付高額款項，一旦廠商倒閉、捲款或惡意脫產，追討困難。

易鉑克室內裝修董事長蕭琪琳表示，裝修工程與購屋同樣涉及高額資金，卻長期缺乏制度性保障，導致風險全由消費者承擔。為防堵類似案件再度發生，易鉑克與專辦不動產履約保證的永豐建經公司合作，將第三方履約保證制度導入室內裝修工程。

所謂「裝修履約保證」，是由第三方履約保證機構設立專戶，履約保證金最多1%，工程款不直接交由裝修公司保管，而是依施工進度分階段撥付。若工程未達約定進度、品質不符，或發生廠商停工、失聯等情況，款項可暫停撥付甚至返還，避免民眾一次性承擔全部風險。

「許多詐騙案件的共通點，就是錢一付出去，人就找不到。」他說明，履約保證的目的不是包裝形象，而是從制度上切斷詐騙最關鍵的一環——資金流向。

第三方管理資金 保障消費者權益

易鉑克室內裝修副總劉睿茂表示，假設計師通常都會用很漂亮的照片，以很低的價格接案，有些人會進場做2成，就說已經做了8成。

他以目前室內設計為例，新成屋一坪約5~10萬，舊屋翻新約10~20萬，「現在30年輕一輩的自我意識很強，會選擇性的裝潢，我們就是配合，做基礎工程，他們再購買自己想要的家具。」

永豐建經公司指出，履約保證機制過去多用於預售屋買賣，實務上已能有效降低交屋糾紛與惡性倒閉風險。近年觀察到裝修詐騙金額與頻率明顯上升，若能透過第三方制度管理資金，有助於建立市場防弊機制，保障消費者權益。

若能透過履約保證制度普及化，讓「錢不落地、不一次給」成為市場常態，將可有效降低裝修詐騙發生機率，也有助於淘汰不肖業者。

蕭琪琳強調，希望透過此次制度導入，讓民眾在裝修前就能多一層保障選擇，也呼籲消費者提高警覺，避免一次性支付大額工程款，並選擇具備履約保證機制的裝修方案，為自身財產與居住安全多留一道防線。

本文授權自今周刊，原文見此。

