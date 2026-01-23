給獎學金又給工作…偏鄉散赤囝仔活下來 最感謝的人是他！張榮發的小故事曝光

快訊

聯合新聞網／ 今周刊
高球國手潘政琮說：「沒有張榮發爺爺，就沒有今天的潘政琮」。今周刊提供
高球國手潘政琮說：「沒有張榮發爺爺，就沒有今天的潘政琮」。今周刊提供

【撰文/黃靖文】

「有一天若我不在了，你們(公益慈善)要繼續做下去。」長榮集團創辦人張榮發辭世10週年，透過影片回顧他的生前談話，依舊心繫慈善事業。張榮發基金會與長榮集團為感念張榮發，策劃十週年特展，回顧張榮發一生信念與實踐。

張榮發生前交友廣闊，更不吝伸出援手、提攜了許多「忘年之交」。譬如高爾夫國手潘政琮、雲林縣樟湖生態國中小學校長陳清圳、視障歌唱家朱萬花、長榮海運大副林原生等，都是張榮發一生善舉的見證人。

全球航運界巨擘、長榮集團創辦人暨總裁張榮發辭世10 周年，張榮發基金會與長榮集團舉辦為期一個月的「所信所行•善不止息一長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展」，並於周一(1/19)揭開序幕。

特展四大展區 張榮發生活照、手稿、一比一蠟像

在特展中共規劃有四大展區。包含張榮發生平、創業歷程、公益慈善、十年傳承，展出內容包含逾300 件文物，等身蠟像、中日文親筆手稿、平面與立體文物。

特展完整呈現張榮發一生的所信所行，尤其是他最掛心的公益事業。此次特展，更首度公開多件張榮發生前未曾曝光的生活照片與手稿。此次更首度公開張榮發等比例蠟像，還原2006 年獲頒「大英帝國司令勳章」的神情與風采。

逐一審核慈善專案 張榮發晚年熱愛公益

張榮發基金會執行長鍾德美致詞時表示：「創辦人直到辭世前還殷切叮囑，即使有一天他不在了，基金會還是要繼續做善事。」她更回憶，晚年張榮發依舊經常來審視每一項慈善專案。

張榮發基金會10 年來承接其遺志，於張榮發辭世後仍持續發展、擴大公益行動，近10年持續公益行動，投入逾40億元。回顧基金會成立40年來，更已累計投入超過100億元，

高球國手潘政琮「張爺爺叮囑一定要唸完大學」

「張爺爺要我一定要唸完大學。」高爾夫球國手潘政琮口中的張爺爺，正是長榮集團創辦人張榮發。潘政琮分享，自己並無顯赫的家庭背景與條件，15 歲贏得亞運銅牌後，獲得張總裁青睞，一路贊助與支持他赴美求學、訓練與參賽。

「沒有張榮發爺爺，就沒有今天的潘政琮。」潘政琮笑說，或許是知道運動員不愛讀書，所以他總是叮囑他一定要完成學業。

直到潘政琮在拿下2020 年東京奧運奪下銅牌後，第一個最要感謝的就是「張爺爺」，以及長期贊助他的張榮發基金會。如今，潘政琮在張榮發的感念下，也做起善事，成立自己的基金會，培育青少年運動員。

助視障聲樂家登國家音樂廳 朱萬花唱出思念

視障女聲樂家朱萬花從小就看不見，是張榮發生前經常提及的「目睭嘸自由」的「阿花」，儘管不是科班出生，仍一邊從事按摩服務同時勇敢追夢。張榮發耳聞阿花的故事，實際聽了她的歌聲後，決定贊助她出國學習聲樂。

「我拒絕了經費，希望轉捐給身心障礙者藝文推廣協會，幫助更多視障者走上舞台。」朱萬花說，2008年，朱萬花帶著身障者，站上國家音樂廳舞台，並展開與長榮交響樂長達十多年的合作。朱萬花致詞時，忍不住高歌，表達自己對張榮發的感謝與想念，「總裁就是我的光」他說。

國中繳不出餐費、學費 長榮海運大副工作三年、替家裡還清百萬債務

另一位見證者，是長榮海運大副林原生，他即將升格當船長。早年，他同時也是張榮發基金會長年提供清寒獎助學金的受惠者。

林原生透露，17 歲時家裡困頓到繳不出學費與餐費，在張榮發基金會訪察後拿到清寒獎助學金，又受到張總裁鼓舞考上海洋大學、並一路努力考進長榮海運工作。

在長榮海運工作的他，短短三年內償還了家中數百萬元債務。林原生激動的說，「因為基金會拉了一把，我才能從一位偏鄉散赤囝仔活下來，更因為總裁的鼓勵與指引，找到人生的航向」。

八八風災險滅校 樟湖國中小重生記

雲林樟湖生態國中小學舊校區在莫拉克風災受到重創，張榮發基金會伸出援手，協助在新校區建置校舍，並轉型實驗學校。讓本應受少子化衝擊的偏鄉學校，如今成為一所「生態國中小」，甚至吸引外縣市家長慕名而來。

樟湖生態國中小校長陳清圳分享，校園弱勢學生占比約50%左右，更幫忙原鄉社區開發產品，舉辦活動，希望把總裁期望照顧世人的心願，能夠在校園做好。

「所信所行•善不止息一長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展」將從2026年1月20日起至2月22日止，免費開放給各界參觀，僅小年夜與除夕公休，地點在張榮發基金會大樓 BI，長榮海事博物館也於特展期間同步免費開放。

本文授權自今周刊，原文見此

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

