不是工程師！台灣3大最賺錢行業揭曉 這行月薪快7萬、眾人以為黃昏產業

聯合新聞網／ 今周刊
文．黃明惠 整理

台灣什麼職業薪水最高？哪些產業薪水可名列前茅？

根據主計總處公布11月工業及服務業薪資統計，2025年1月至11月全體受僱員工經常性薪資平均為47,837元，中位數為38,360元，分別年增3.09%、3.02%；扣除物價上漲因素後，實質經常性薪資達到43,671元，年增1.38%，而實質總薪資年增率來到4.06%，創下近7年同期最大增幅。

11月總薪資平均則來到58,103元，月增1.47%、年增4.69%。至於反映多數勞工實際感受的經常性薪資中位數，11月為38,714元，月減0.16%，但年增幅仍有3.21%。

若從產業分析，11月平均薪資最高的三大行業，依序為金融及保險業70,840元、出版影音及資通訊業69,579元，以及電力及燃氣供應業65,949元。

若拉長到1至11月平均，前三則分別為金融及保險業70,840元、出版影音及資通訊業69,579元，以及專業科學及技術服務業58,334元。

去年前11月經常性薪資 4.7萬 創26年同期新高

主計總處12日發布11月工業及服務業薪資統計，本國籍全時受僱員工經常性薪資平均數為50,995元，月減0.29%，年增3.15%；獎金及加班費等非經常性薪資10,467元，合計後總薪資平均數為61,462元，月增1.23%，年增4.57%。經常性薪資中位數為40,107元，月減0.35%，年增3.10%。

主計處指出，11月全體受僱員工(含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工)經常性薪資平均數為48,139元，月減0.30%，年增3.08%；獎金及加班費等非經常性薪資9,964元，合計後總薪資平均數為58,103元，月增1.47%，年增4.69%。經常性薪資中位數為38,714元，月減0.16%，年增3.21%。

11月部分工時員工經常性薪資平均數為20,272元，月減0.27%，年增2.20%；加計獎金及加班費後，總薪資平均數為20,992元，月減4.04%，年增2.37%。經常性薪資中位數為15,580元，月增0.21%，年增2.74%。

整體來看，去年前11月的薪資成長不只名目數字亮眼，實質表現也同步改善。主計總處指出，前11月經常性薪資平均為47,837元，中位數為38,360元，分別年增3.09%與3.02%；在扣除物價上漲因素後，實質經常性薪資達到43,671元，年增1.38%，而實質總薪資年增率更來到4.06%，創下近7年同期最大增幅。

金融及保險業最賺不意外 ，出版影音竟有6.9萬

進一步查看各產業別薪資，11月平均薪資最高的三大行業，依序為金融及保險業70,840元、出版影音及資通訊業69,579元，以及電力及燃氣供應業65,949元。

其中出版影音常被視為快要沒落的行業，但從實際平均薪資來看還不錯。

若拉長到1至11月平均薪資來看，最低為住宿及餐飲業34,969元、其他服務業36,680元，以及製造業45,807元，仍低於整體平均水準；專業科學及技術服務業58,334元、出版影音及資通訊業69,579元，以及金融及保險業70,840元，則穩居高薪前三行列。

統計中的「殘酷真相」

解讀這份薪資報告，雖然平均數據亮眼，但主計總處的報告中也透露了薪資分布的現狀：

「平均數」被拉高： 全台約有 68.75% 的上班族（將近 7 成） 年薪未達到平均水準。這是因為極端高薪族群（如 AI 半導體、金融業）將整體平均值拉高。

中位數陷阱： 2025 年 11 月本國籍受僱員工的 經常性薪資中位數為 40,107 元。這意味著有一半的勞工月薪低於 4 萬元。

本文授權自今周刊

