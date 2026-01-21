台灣正被中國摻沙子、挖牆腳…他用南蒙古經驗示警！石平喊勿對地痞流氓抱幻想

文．鄭鴻達

中國威脅步步進逼，台灣或其他民主國家該如何與中國打交道？ 蒙古裔日本學者楊海英以中蒙近代互動史為例，說明中共建國後以「摻沙子、挖牆腳」策略併吞南蒙古（內蒙古），到1960年代，境內僅150萬蒙古人，漢人卻有1300萬人，也因此失去原被允諾的自治權。 楊海英示警，台灣也正處於被中國「摻沙子、挖牆腳」狀態，中國在做的，就是放他們的人如第五縱隊進來（摻沙子），待時機成熟就開始為中共說話、「挖牆腳」，例如不讓總預算通過等。 至於該如何應對中共滲透？美國哈德遜研究所中國中心主任余茂春提出「強、斷、識、選、守」五字訣：強，具備嚇阻實力；斷，去風險而非脫鉤；識，識別中共政治戰，別把滲透當交流；選，選擇性接觸；守，把民主守好。 最後，華裔日本參議員石平示警台灣人「不要對中國抱希望」，要認識其是「地痞流氓國家」。 他以「香港經驗」為例，直言有台灣人仍幻想，被中國統一後還有一國兩制、維持現有生活方式，「這是不可能的」。

印太戰略智庫1/9舉辦「應該如何與中國打交道」研討會，由智庫執行長矢板明夫主持，邀請日本參議員石平、民進黨立委沈伯洋、台大政治系名譽教授明居正、日本靜岡大學教授楊海英、哈德遜研究所中國中心主任余茂春（錄影）等演講、與談。

南蒙古如何淪「內蒙古」？他示警台灣也正被中國「摻沙子、挖牆腳」

出身被中共併為「內蒙古自治區」的蒙古裔學者楊海英，在演講中以南蒙古人的角度，分享與中國打交道的歷史和經驗。他說，就國際關係上，最早與中國打交道的是蒙古人，其姐經歷困難的鬥爭、犧牲，付出代價，值得台灣參考。

楊海英說，中共建政以後，毛澤東針對南蒙古、東土耳其斯坦（新疆）、圖博（西藏）採取「摻沙子、挖牆腳」。他直言台灣人應記住這一詞彙，因為台灣現在也處在被中國「摻沙子、挖牆角」的狀態。

楊海英解釋，何謂摻沙子，亦即中國把他們的人放進來，慢慢地變成第五縱隊，然後這些沙子有一天就突然站出來為中共說話。他接著說，然後挖牆角，就是這些沙子對於台灣想通過的預算，就是不讓通過，來挖台灣牆角。

楊海英直言，經歷過前述過程後，南蒙古就此失去了政治權利。他說，在被「摻沙子」、「沙子多了」以後，到1960年代，「內蒙古」僅有150萬蒙古人，卻有將近1300萬漢人呀，也因此沒了毛曾承諾過的區域自治權。

蒙古也曾遭遇「南蒙版二二八」 楊海英：台灣是世界史的台灣而非中國一省

楊海英回顧，在文革期間，中共對蒙古人發動大屠殺，150萬蒙古人中有34萬人被捕、12萬人被打殘，官方稱2.79萬人被殺，可謂「南蒙古的二二八事件」，遇害者基本上都是日本時期留日或受近代教育的精英，蒙古自此元氣大失。

楊海英接著說，1981年中共從「內地」遷入上百萬漢人至內蒙古，大學生群起抗爭但遭打壓，蒙古人第二度失去精英；2020年後，中共突宣布取消蒙古語教育、全轉為漢語教學，要奪走蒙古人僅存的文化符號，許多蒙古人再起抗爭但被中共制裁，從此再也無法回家鄉。

楊海英總結，從蒙古人角度看，「中共一直在騙，騙了我們幾十年」。他呼籲台灣人不應從中國角度看世界，而是要從海的方向往北看，「蒙古是歐亞大陸的蒙古，台灣是世界史的台灣，不是中國一省」。

中共以「陸權邏輯」遂行統戰 沈伯洋點明對台「斬首策略」敘事弱點

長期研究認知作戰的沈伯洋分享，中國統戰策略就是要破除台灣應有的邏輯思考，第一是注入「陸權邏輯」，要讓台灣的「海權邏輯」思考不復存在；第二，降低對民主的信任，包括對民主本身、對選舉、司法、政黨、至度的不信任，並注射對民粹、強人的嚮往。

沈伯洋也提到，中共解放軍宣傳的「斬首行動」謠言敘事，最近常被用來和美國抓走委內瑞拉總統對比。他直言，中國想做此事已有30年，但獨裁國家是強人統治，獨裁者不見國家會出問題，但民主國家有備位制度，不會因此崩潰。

沈伯洋強調，「斬首」謠言會有效，重點不在其內容有多真實、可行性有多高，深層原因在於邏輯、思想上，只要愈去迎合對方那一套「陸權」等思考模式，對方的統戰、認知作戰就愈容易成功。

余茂春提「強斷識選守」五字訣 以冷靜而非恐懼狂熱應對中共

該如何對付中共？曾任美國前國務卿龐培奧政策顧問的余茂春提出「強、斷、識、選、守」五套打法。

首先，「強」是嚇阻要有實力，因國際政治就是「實力決定談判空間」；「斷」要去風險而非脫鉤，不依賴被中共武器化的經濟槓桿。

余茂春解釋，「識」是要識破中共對外典型手段「政治戰」，「別把滲透當交流、別把統戰當民間化」，簡言之「可以和中國人民交朋友，但不能讓中共把你的制度當工具箱」。

余茂春說，「選」就是「該談就談」，但別把談當成解決問題，更別把退讓當成穩定，可選擇性接觸，能合作的就合作，不能的就必須設限；「守」是把民主防守好，真正能決勝負「在內部而非檯面」，中共最擅長利用民主社會弱點，讓民主社會自己鬆動、垮掉。

余茂春結論指出，面對中共要「強競爭、去槓桿、反滲透」，最好的態度不是恐懼或狂熱，而是「冷靜」。他強調，只要看清「中共是誰、如何運作、目標為何」，並用「事實、制度、聯盟、韌性」回應，把基本功做紮實，勝率就會大增。

台灣如何面對中共？明居正提三大要做：團結自主、國際交流、國內宣傳

台大政治系名譽教授明居正建議，面對中共，台灣能做的，第一是「團結自主」，若自身內部不團結、被撕裂，就有如一座堡壘被由內部攻破；第二，「爭取話語權」，如今兩岸相關資料多為中共所書寫，上網查兩岸大事記多是簡體字而非「正體字」，我方話語權正被中共奪走。

明居正建議，第三是要多做「國際交流」，要在具體合作事項進行反擊，如今願意與我方合作國家很多；第四，「加強國內宣傳」，他鼓勵國內要多辦研討會甚至辯論，更以自身從教授退休後，轉型「網紅」經驗，鼓勵加強國內宣傳。

日參議員因六四天安門訣別中共 石平籲台灣勿對中國抱有幻想

生於中國，但在「六四天安門學運」後，與中共訣別的石平給台灣人兩大建議，第一，不要對中國抱希望、幻想。他解釋 ，不要以為和中共好好商量、說幾句好話、掉幾滴眼淚就能取得對方同情、達成共識，「那是一個沒有人性的政權」。

第二，要真正認識中國是「地痞流氓國家」。石平以《中英聯合聲明》與香港經驗舉例，和流氓簽「協議」沒意義，更直言他不便批評台灣國內「哪個政黨」，但若台灣人還幻想透過對話，被統一後還能有一國兩制、維持現有生活方式，「是不可能的」。

最後，石平建議，面對中國唯有「增強自己的力量」，因「對付流氓國最好辦法，就是善良市民團結」。他喊話印太地區具備共同價值觀的各國，應「團結起來對付流氓，保護我們的家園，保護我們的和平」，這是唯一出路。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

天氣／「平地8度」體感最凍時刻來了！0度線壓境又濕冷，10縣市低溫特報…冷到何時回暖10日預報必看

星巴克買一送一「限時2天」！奶香烤舒芙蕾那堤、維也納風香醇那堤、焦糖瑪奇朵都有？飲品一次看

0050配息1元、除息發息日出爐！股價創分拆新高...72元還能買？達人給3組數字：或許不存在高點

好市多會員注意！「這款商品」疑有蘇丹紅快拿去退貨，都用完了還能退？業者回應這麼說

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】