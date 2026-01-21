掌舵大同5個月 張榮華談驚奇之旅！「華流教父」成百年老店新共主 親揭轉型藍圖

撰文‧曹悅華

去年8月，媒體大亨張榮華入主百年大同集團，被外界形容踩入「水很深」的坑，面對工程會停權、巨額賠償與資產沉痾，他如何帶領老店起飛？

1月13日，老牌重電大廠大同成功切入Meta超級資料中心供應鏈的消息曝光，股價直奔35.65元，漲停板跳動的走勢像火焰般吸引投資人的目光。隔天盤中最高觸及39.1元，刷新兩個半月來的新高，成交量更迸出逾21萬張，高居台股第二，僅次於友達。

股價迎來春風，就像為大同新任董事長張榮華鋪出一條漂亮的紅地毯，為這家百年老店帶來新期待。然而，若仔細看，紅毯下的地板斑駁、裂縫縱橫，灰塵與磨損痕跡鑿鑿，都提醒著他，這條改革之路絕非坦途。

跨界》媒體大亨掌機電大廠

今年108歲的大同，曾是台灣工業象徵，但創辦人長子林蔚山、媳婦林郭文艷2020年失去經營權後，接手的市場派經營團隊數度更迭。5年間，從前董座林文淵、前總經理湯政仁起算，大同總計換過3任董事長、5任總經理。

「講到大同，誰不知道水很深？」一名重電業者直言。這個外人不敢輕易踩入的坑，2025年8月，又再度迎來了一張全新面孔——三立董事長張榮華。

70歲的張榮華是媒體大亨。早年靠著自製本土連續劇，讓三立站穩本土電視台收視龍頭；接著又推動原創偶像劇，成就「華流教父」稱號，如今卻一頭栽進以電鍋、冰箱聞名、坐擁龐大資產，營運命運多舛的大同。

「這就是一趟意外之旅！」張榮華接受《今周刊》專訪時不諱言，此次入主大同並非預謀，也未事先做足了評估，而是剛好機緣巧合。他更自承，「原先對大同真的不了解。」

但對機電外行的他之所以敢縱身一躍，還是跟影視產業低迷有關。有線電視收視戶數直直落，廣告收入日益下滑，都讓張榮華「體感」影視傳媒的寒流來了，促使他迫切地想為集團找新出路。

近年來，三立集團積極擴張版圖，張榮華左右開弓，一手投資土地，一手布局綠能產業。2019年，他以三立影城名義買下埔心牧場，當時的財務長評估，若變更為工業用地，賣掉可以賺兩倍以上，事隔六年，土地增值更高了。

而他以個人及三立電視名義，參與三地開發旗下的三地能源；此外，透過三立轉投資的盧米埃電影，參與儲能電池模組為主業的天宇私募認購。這些都是尋求轉型的產物。

連三立電視今年1月中也辦理現增，每股溢價兩百元，募資12億元，張榮華透露，將用來「升級軟硬體設備並加大策略性投資」。

「轉型必須往上走、往未來走，而不是往下走。」為了崢嶸而上，他舉自己過去從錄影帶批發跨足節目製作，再進入有線電視為例，每一次轉型都是向上與延伸未來。如今，影視傳媒市場今非昔比，他需要新的投資標的，作為轉型契機。

正巧，時任大同董事長王光祥也因資金壓力，有意減碼大同，在友人穿針引線下，張榮華、靖天集團總裁陸醒華、王光祥會面餐敘，王光祥開口便問張榮華、陸醒華，「有沒有興趣投資大同？」

整頓》終結共治 搞定董事會

張榮華隨即交辦三立投資部門進行評估。投資團隊給出的結論是，大同股價若落在36、37元，可以考慮投資；張榮華也認為，百年大同有一定根基，「只是缺乏用心經營。」

最後，張榮華經由王光祥盤後轉帳，部分市場買進，與陸醒華一起成為大同新股東；同時期，蔣東濬、吳振隆則陸續出清持股，退出大同，經過這一番股權洗牌之後，已逐漸形成「王退、張進」的局面。

去年8月，枱面上持股6％的張榮華在大同大股東鄭文逸的支持下，接掌董座，正式開啟他口中「意外」，實則充滿驚奇的事業新旅程。

大同董座陣亡率之高市場皆知，為了避免重蹈覆轍，提高勝率，張榮華做了三件事。

首先，過去市場派因利益結合，取得經營權後，股東們開始割分領地、各擁地盤，公司演變成多頭馬車運作。張榮華透露，決定接任前，就喊出「不要共治，只要共識。」他強調，「若無法做到一條鞭，還要『你切一塊肉、我切一塊肉』，那我不如當投資人就好。」

2025年底，大同舉行改選，六董三獨董中，在鄭文逸支持下，前三立新聞部經理許良源、前東森媒體控股執行董事黃寶慧、王光祥女兒王雅萱分別擔任董事，新股東陸醒華取得一席、張榮華兩席，由張榮華接掌大同，並接連接下精英電腦、大同資產管理、大世科四大董座職位，正式終結共治時代。

除了集團重要事業體董座定於一尊，重要事業總經理、新獨董也讓人耳目一新。

張榮華延攬前東元總經理張松鑌接掌大同總經理、任命左昭德為大同資產開發副董兼執行長，成為左膀右臂；更找來嫻熟財務、綠電產業的前台泥總經理李鐘培、AI科技產業底蘊深厚的前工程會副主委葉哲良，以及法律見長的前新光銀行資深副總經理陳建成擔任獨董，協助張榮華衝刺布局。

儘管經營團隊整頓底定，大同展現出新氣象，但張榮華面對的挑戰依舊很多。

大同經營階層來來去去，導致管理無法落實貫徹，基層員工難免怠惰，最直接的效應，就反映在標案執行效率與履約表現上。

包袱》標案停權 華映案慘賠

翻開工程會統計資料，大同近十年涉及爭議的政府採購標案超過20件，2025年中，工程會認定大同的兩件內政部移民署陳年標案，違反《政府採購法》，大同遭停權，禁止參與投標3年。一名工程會人員私下直言，大同是標案執行中的「落後生」，業務戰線開太廣，工程延誤爭議向來層出不窮。

除了停權造成的巨大衝擊外，2025年12月，大同子公司華映（CPT）在中國的業績承諾補償糾紛，終審判決出爐，須負連帶賠償責任約131億元，對大同淨值勢必是重大侵蝕。張榮華表示，會依台灣法律阻止該判決在台執行。他並強調，該判決不會影響公司正常營運。

去年大同營收突破503億元，創下近6年新高，但沒土地開發挹注，本業獲利打回原形，前三季淨利僅13.8億元，每股稅後純益（EPS）0.65元。

放眼今年，大同籠罩在停權、華映案陰霾下，推案也無法在今年入帳，總銷160億元的「大同莊園」最快要到2027年才能完工認列，總銷200億元的中和捷運聯開案「大同新紀元」，則要到2028、2029年，張榮華接任董座第一年，大同業績要飛騰而上，還須從它處著手。

對市場而言，大同坐擁46萬坪土地，資產開發的潛在利多，具有想像空間。張榮華也深諳其中滋味，5個月來，他展開土地巡視之旅，對桃園大園17萬坪土地印象最深，忍不住讚道「土地面積完整方正，是極漂亮的一塊地」，未來有望整合重電與系統兩大優勢，打造AI資料中心。最有開發利益的大同總部，因土地持有與大同大學你儂我儂，開發路長，張榮華必須以時間換取空間，急不得。

要彎道超車，勢必回歸生產事業，雖然2026年獲利數字未必好看，張榮華眼中卻看到新機會，並已經瞄準目標，射出改革三箭。

改革》打組合拳 進軍AI

1月初，他成立大同全球營運總部，由十名精英組成，這群人不僅具備國際視野與人脈，還熟稔法律與財務評估，負責整合大同海外單位。例如，已在美國洛杉磯經營37年的美國大同，過去僅提供馬達銷售的刻板模式，張榮華要求，未來須升級為系統解決方案的供應者，積極搶攻美國電網升級與資料中心（AIDC）建設商機；此外，也將透過尋找合適的併購標的，加速擴張國際市場。

國內業務則聚焦在尋求與重電、綠能及資訊產業的同業合作，「就像東元與鴻海結盟的模式。」他的策略很明確：找一個互補夥伴，彌補產品或技術上的缺口，強強聯手，在國內外市場打出自己的組合拳，據了解，將鎖定高壓直流電設備尋求合作。

第三支箭則是瞄準「AI列車」。大同切入Meta位於美國路易斯安那州Hyperion超級資料中心綠能變電器供應鏈，獲得市場掌聲，但張榮華透露，大同本來就與美國電力設備開發商GIS有所接觸，而GIS是美國多家重量級AI與數據中心的電力服務提供者，只要打進去，商機唾手可得，他上任就要求加速，果然盯出成績。

不過，不具名的國內重電高層也提醒，「美國變壓器訂單熱得很，第一、二階大廠訂單幾乎滿載，只要能承諾交期，新進廠商很容易取得訂單。」但考驗在於後續如何穩定產能、如期交貨，才能真正站穩Meta供應鏈。否則，稍有差池就功虧一簣。

可以想見，這正是張松鑌重要任務之一，他來之後加速設備於北美認證，「我們只是在台灣停權，但海外沒有。」除了美國外，大同也已打入日本10家電力公司，目標今年重電訂單增加五成。

治軍》KPI大會盯緊業務

張榮華深知，要讓大同這頭大象飛起來要有非常手段，採訪隔天，大同舉行26年首次召開的「KPI大會」。這是他從三立帶來的管理傳統：來自各事業單位60名高階主管全部出席報告；他攤開流程表，其中20位報告者每人有15分鐘，時間一到便自動消音，「如果你連時間都管理不了，怎麼管理一個部門？」

接著是5分鐘問答，由張榮華親自提問，以此了解各部門的營運實況。透過這樣的會議，張榮華要讓部門主管能瞭解大同經營方向、業務進度也無所遁形，上緊發條，讓大同真的動起來。

大同46萬坪土地是引發市場派覬覦的重要資產，不可諱言，土地絕對是當初吸引張榮華的重點。

但張榮華上任5個月，盤點土地資產現況後發現，大同的土地管理效益不彰，「只要租出去就好」，譬如基隆的貨櫃場租給廠商做倉儲，每坪租金僅收兩百元，但若改為廠辦，租金便能提升至每坪兩千元以上。他也計畫在自有廠房增建兩層樓，將小型設備上移，減少地板負重需求，節省土地面積，進一步活化空間。「我希望讓每一塊資產都發揮最大效益。」張榮華強調。

除了開源，「我進來後應該也擋掉滿多錢的！」「這些雜七雜八的錢省下來，毛利就會起來！」張榮華對節流也念茲在茲，認為大同預算控管過於鬆散。最近他就發現，印尼碳權投資案並非是買下整座山來種樹，而是一塊地，甚至買家還不確定，於是果斷喊卡。

針對公司過去常見的標案賠款問題，張榮華更祭出手段，降低延遲交貨的風險。實際操盤營運的張松鑌透露，未來新案件在備標階段，就會對成本、時程、工法及承商配合度做完整評估，確定沒問題才會投標。

有了全新的經營藍圖，心思細膩的張榮華也不忘關懷員工。他深信，除了要端出具體業績，從工作環境入手改善，員工更有感。他親自巡視員工餐廳，要求不合格的攤位撤出；增加女生廁所數量，將蹲式改為坐式；甚至親自操刀上任的第一個尾牙節目與流程；連原本藏在「陰森森」樹叢後的大門，他也透過整理路樹、認養公園，要讓大同看起來不一樣。

採訪最後，張榮華帶領記者走到大同門口，比畫著下半年起陸續落成的全新會客室和展示間，預告「大同科技寶寶」即將問世，又指著門外的撫順公園，分享改造計畫，希望未來成為員工野餐和放鬆的寶地。

「有些公司已經到天花板了，大同不是。」在張榮華眼中，深陷谷底的大同，只要走對方向，成長將是倍數的。

從一根漲停板開始，這場翻轉百年企業的魔王挑戰，才正要展開。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1518期)

延伸閱讀》

10萬滾出10億！麻醉科醫師38歲提早退休，49歲腸癌末期、剩不到1年壽命，留給女兒終身受益的3個股票投資技巧

1月發錢了！勞退、勞保年金、國民年金...勞保局18筆給付領到月底，「這群人」一次入帳近4萬

大掃除丟掉一台壞風扇，爸媽竟氣到徹夜未眠…心理師點3關鍵：讓「斷捨離」不再變親子戰場

離岸風電3-3選商規則納入ESG，為何這比國產化更關鍵、ESG評分指標該如何設計？