台美經貿關稅協議全解析！「汽車門把王」半夜興奮聯繫客戶：我要根留台灣

聯合新聞網／ 今周刊
今周刊製圖
今周刊製圖

撰文．今周刊編輯團隊

美東時間1月15日，台美雙方簽下經貿合作備忘錄。我方將放在「確認對等關稅15％不疊加、半導體及衍生品關稅最優惠待遇」；為取得關稅減讓，台灣也承諾企業自主投資2500億美元，加上政府以信用保證支持金融機構提供最高2500億美元的授信額度，以「台灣模式」引領業者進軍美國供應鏈，打造產業聚落。

美方則將協議定義為「透過與台灣的貿易及投資協議，恢復美國半導體製造的領導地位」。

這其實是過去9個月來，川普政府設定的議程邏輯：投資美國半導體供應鏈優先，接著是建立產業聚落，對等關稅只是談判籌碼。

在達成協議後，主導談判的美國商務部長盧特尼克接受美國媒體專訪時說，協議的目標是：「將台灣整體供應鏈與產能的40％移往美國本土。」

盧特尼克接受專訪的另一段引人注目發言，則是將台灣企業的自主投資承諾與政府提供的信用保證，合併解讀為「將半導體帶回美國的5千億美元頭期款（Down Payment）」，其中台積電已承諾投資可抵1千億美元。

當CNBC主播好奇詢問，台灣在談判過程中是否透露想藉投資換取美國的安全保障承諾？盧特尼克肯定地回應：「正是如此。他們需要讓總統開心，因為我們的總統是保護他們的關鍵。」

這番將投資承諾當成「保護費」的言論，也因此在台灣內部引發政府承諾的投資總額，究竟是2500億美元，還是5千億美元的爭論。

無論台灣後續是要投資美國1500億或4千億美元，台積電無疑都將扮演最吃重角色；而護國神山，顯然也已做好充分準備。

在台美達成協議前一天，台積電董事長魏哲家證實，已在亞利桑那第一期廠區隔著馬路的另一側，購入一塊面積900英畝的土地，保留擴產彈性。

多數學者認為，美方大力向台灣半導體產業招手，將有助於台灣企業的國際競爭力，甚至對其他產業產生外溢效應。然而，台灣半導體產業與ICT供應鏈將大量資金移往美國，也引來可能排擠台灣本地產業升級資源的隱憂。

中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年因此提醒，台美協議雖有雙方承諾建立「雙向投資機制」，但相較於台灣白紙黑字承諾投資金額，美國則未有具體投資目標，呼籲政府應將引進美國資金列為經貿合作重點。

川普為了借台灣之力，實現讓美國半導體產業再次偉大的宏願，確實在其他領域，提供了台灣相當優惠的條件，也猶如替許多傳產業者注入一劑強心針。

1月20日工具機公會年度展望記者會上，與會的工具機董總臉上都洋溢著笑容，理事長陳紳騰透露，約6成會員認為，隨著關稅調降，2026年營收可望成長5~10％，銷美出口金額則增加6~8％。

汽車零組件製造商虎山實業董事長陳映志得知台美達成協議後，更是興奮地再也無法入眠、甚至當天就寫了一封給客戶的英文信，自家產品「現在全品項都降為15％，相較越南等競爭者更有優勢，讓『根留台灣』不再只是口號。」

在業界一片歡欣鼓舞之際，學者仍不忘提醒，後續對美國產品開放市場，勢在必行。而協議簽署後，依法應送國會審議，但現階段，在立法院擁有多數席次的在野黨團，未必完全贊同談判團隊所得成果。

一旦台美協議生效，政府如何設計一套讓對美投資效益得以回流台灣、促成產業升級的方案，將是難度不下於談判的嚴峻考驗。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1518期)

延伸閱讀》

10萬滾出10億！麻醉科醫師38歲提早退休，49歲腸癌末期、剩不到1年壽命，留給女兒終身受益的3個股票投資技巧

跑步8個月狂瘦17公斤、血壓藥剩1/3！68歲超馬醫師嬤：糖尿病、高血壓更要動，慢跑「這時間」燃脂效果最好

1月發錢了！勞退、勞保年金、國民年金...勞保局18筆給付領到月底，「這群人」一次入帳近4萬

大掃除丟掉一台壞風扇，爸媽竟氣到徹夜未眠…心理師點3關鍵：讓「斷捨離」不再變親子戰場

今周刊

追蹤

延伸閱讀

NBA／主帥布朗賽後擁抱勇士格林引爭議 傳尼克球員對此不滿

NBA／尼克11戰9敗問題就在休息室內 隊長布朗森召開球員會議求解

南韓力爭不遜於台灣貿易待遇 業界憂美要求追加投資

股匯續脫鉤…外資匯出腳步仍未停歇 新台幣連2貶收31.608元

相關新聞

台積電加碼美 關鍵5問！晶圓廠與先進封裝將落地 「台灣製造」外移是衝擊或新機？

台積電第一季法說會開完隔天，台美關稅協定底定，兩件大事的關注焦點，不約而同指向台積電赴美投資。伴隨台積電董事長魏哲家宣布，規畫在美國總計蓋9座廠，究竟會對台灣帶來哪些效應？諸多疑慮，一次解答。

美光收購力積電銅鑼廠 雙贏效應解析！從交涉到拍板僅花2個月「時間就是金錢」

力積電宣告以18億美元出售銅鑼廠予美光，並獲美光預約HBM後段晶圓製造產能，然而業界更關注的，是美光未來將對力積電提供何種技術移轉，助其切入重點戰區。

台美經貿關稅協議全解析！「汽車門把王」半夜興奮聯繫客戶：我要根留台灣

美東時間1月15日，台美雙方簽下經貿合作備忘錄。我方將放在「確認對等關稅15％不疊加、半導體及衍生品關稅最優惠待遇」；為取得關稅減讓，台灣也承諾企業自主投資2500億美元，加上政府以信用保證支持金融機構提供最高2500億美元的授信額度，以「台灣模式」引領業者進軍美國供應鏈，打造產業聚落。

友邦領袖1句「和我方是婚姻關係」露端倪！從中南美到東南亞：看台態度不一樣了

外交部長林佳龍在周日(1/11)播出數字台灣節目，接受主持人謝金河訪問時，以他2025年12月訪問帛琉的經驗，說明台灣如何透過榮邦計畫讓邦交國或理念相近的國家變得更好，同時發揮不同於中國的外交實力及價值。 林佳龍表示，從歐洲、中南美洲、太平洋島國到東南亞，許多國家看待台灣態度開始明顯改變，原因除了美國川普政府的立場。 還有部分國家執政黨派從左派變成右派（特別是在中南美），以及中共推動一帶一路方案十多年後，開始對不少合作國家帶來更多負面後果，例如貪腐叢生、重要基礎設施淪為中國控制，甚至是社會動盪、國家破產。 他也引述我國太平洋友邦、帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）的說法，「其實帛琉跟中國是處於戰爭狀態，跟台灣是一種婚姻關係」。 林佳龍也強調，絕對不要忽視中小型邦交國可以在國際社會幫助台灣的效果，因為台灣在每個邦交國都可以經營多邊關係，而非單純台灣與該國的雙邊關係。

台積電快1800元！「別處有事，台灣反而沒事」為何他樂觀喊台股4萬點？

台股周一(1/19)午盤後由台積電(2330)發動攻勢，盤中再創31827.39點新天價，收盤31639.29點也創紀錄，而台積電也是盤中見1780元新高，收1760元。 曾率先喊出台股上「3萬點」的總體經濟學家吳嘉隆，樂觀看待2026年局勢將會是「別的地方有事，台灣反而沒事」，這將卸下台股大盤「壓抑的力量」，並樂觀喊出台股將來可上看「4萬點」，甚至給出「42688」的目標。 謝金河感嘆，如今台股成交量於1/7達到1兆元，唱衰台灣的人多年來無所不用其極，但大家仍拚命要讓台灣這艘船不斷地前行，並感慨「住在這個國家，你不愛這個國家、愛別人的國家，這樣的國民我無法想像。」

掌舵大同5個月 張榮華談驚奇之旅！「華流教父」成百年老店新共主 親揭轉型藍圖

去年8月，媒體大亨張榮華入主百年大同集團，被外界形容踩入「水很深」的坑，面對工程會停權、巨額賠償與資產沉痾，他如何帶領老店起飛？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。