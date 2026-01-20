友邦領袖1句「和我方是婚姻關係」露端倪！從中南美到東南亞：看台態度不一樣了

【文．劉煥彥】

外交部長林佳龍在周日(1/11)播出數字台灣節目，接受主持人謝金河訪問時，以他2025年12月訪問帛琉的經驗，說明台灣如何透過榮邦計畫讓邦交國或理念相近的國家變得更好，同時發揮不同於中國的外交實力及價值。 林佳龍表示，從歐洲、中南美洲、太平洋島國到東南亞，許多國家看待台灣態度開始明顯改變，原因除了美國川普政府的立場。 還有部分國家執政黨派從左派變成右派（特別是在中南美），以及中共推動一帶一路方案十多年後，開始對不少合作國家帶來更多負面後果，例如貪腐叢生、重要基礎設施淪為中國控制，甚至是社會動盪、國家破產。 他也引述我國太平洋友邦、帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）的說法，「其實帛琉跟中國是處於戰爭狀態，跟台灣是一種婚姻關係」。 林佳龍也強調，絕對不要忽視中小型邦交國可以在國際社會幫助台灣的效果，因為台灣在每個邦交國都可以經營多邊關係，而非單純台灣與該國的雙邊關係。

林佳龍：帛琉是第二島鏈最核心位置，所以跟美國結盟

林佳龍接受主持人謝金河訪問時提到，「帛琉是個海洋國家，要發展觀光，今年要主辦太平洋島國論壇。那一天出海其實前後六個小時，除了我跟惠恕仁總統、美國內政部的助理部長，還有美國駐帛琉的大使、日本駐帛琉的大使，澳大利亞駐帛琉的大使。」

「所以，我們透過邦交國不只是雙邊關係，很多多邊的關係都在那邊進行中。很多人說這小國沒什麼樣，其實它在國際上聽我們講話，聲音是很大的，尤其像惠恕仁，他是個理念型的政治領袖。在實質上我們怎麼去榮邦呢？就是跟他把太平洋島國論壇，當做自己的事，一起利用這個來展現榮邦的成果。」

林佳龍指出，中共要突破第一島鏈進入太平洋，帛琉就是第二島鏈最核心的位置，所以它跟美國是結盟的。中方其實用各種手法影響帛琉，例如走私偷渡、駭客攻擊，或買下一些當地飯店但又不做生意等，甚至有些詐騙行為透過帛琉進行。

「所以對惠恕仁總統來講，他說其實帛琉跟中國是處於戰爭狀態，它跟台灣是一種婚姻關係。」

林佳龍也提到，多次在國際場合為台灣發聲的南美洲友邦巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios），曾經是IMF（國際貨幣基金）的非洲計畫負責人。

根據貝尼亞觀察，中共在非洲的行事風格，將常使得接受中方援助的這些國家，日後走向腐化，「而他喜歡台灣模式，所以我認為，表面上這是榮邦計畫在特定國家去呈現，事實上是跟中共一帶一路的發展模式，剛好形成對比。」

李在明訪中見習近平，事後新聞稿未提及一中或反台獨

至於近期南韓總統李在明訪問中國，拜會中國國家主席習近平，這是否意味美國主導的東亞第一島鏈防線，可能在南韓出現破口？

對此林佳龍觀察，「（2025年11月）川普到韓國參加APEC的時候，川普就公佈了他們的關稅還有貿易投資，也迫使韓國宣佈台海的和平穩定是他關心的。李在明去本來就比較親中，但他即使接受行前央視訪問，提所謂的尊重一個中國，並沒有提到台灣，後來跟中國發的新聞稿也沒有提到一中或反台獨的話」。

「我認為在大的方向上，包括美國允許未來南韓製造核子潛艇，還有他們的貿易投資的清單，其實已經限定造船業等等都是要配合美國。所以我認為，李在明個人的一些動作，比較是國內消費，他在外交上沒有辦法產生根本的改變。」

林佳龍：菲律賓是抗中親美又友台，我們跟越南關係也平衡回來

另一個值得注意的地方是東南亞，原本可能是鐵板一塊，但2025年11月美國總統川普訪問馬來西亞後，東南亞情勢又有變化，其中我國不僅與菲律賓關係大幅邁進，與越南也拿出不錯的外交成績。

「菲律賓是抗中親美又友台，我們應該好好打造台北經濟走廊，它也給我們免簽、鬆綁往來限制，也避免雙重課稅。」

至於越南在一年多前，當時越共總書記蘇林要上台，曾經矮化台灣，「可是事後做了很多補救，所以台越關係現在都可以談，甚至有簽訂了像教育的部長級協定。」

林佳龍認為，台灣看待東協十國不能一視同仁，還是要搭配美中抗衡，發揮台灣的總合外交實力，為國家爭取更大的國際空間及地位。

