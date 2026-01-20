台積電快1800元！「別處有事，台灣反而沒事」為何他樂觀喊台股4萬點？

快訊

台股周一(1/19)午盤後由台積電(2330)發動攻勢，盤中再創31827.39點新天價，收盤31639.29點也創紀錄。圖／聯合報系資料照片
【文．鄭鴻達】

台股周一(1/19)午盤後由台積電(2330)發動攻勢，盤中再創31827.39點新天價，收盤31639.29點也創紀錄，而台積電也是盤中見1780元新高，收1760元。

曾率先喊出台股上「3萬點」的總體經濟學家吳嘉隆，樂觀看待2026年局勢將會是「別的地方有事，台灣反而沒事」，這將卸下台股大盤「壓抑的力量」，並樂觀喊出台股將來可上看「4萬點」，甚至給出「42688」的目標。

謝金河感嘆，如今台股成交量於1/7達到1兆元，唱衰台灣的人多年來無所不用其極，但大家仍拚命要讓台灣這艘船不斷地前行，並感慨「住在這個國家，你不愛這個國家、愛別人的國家，這樣的國民我無法想像。」

就在中國拉美事務特別代表邱小琪率特使團，拜訪委內瑞拉隔日，美國軍隊在毫無損傷的情況下，生擒委國總統馬杜洛，震撼世界。

周日（1/18）播出的節目《數字台灣》，財信傳媒集團董事長謝金河與總體經濟學家吳嘉隆、政大國關中心教授宋國誠，以「川普鐵腕斷命脈 中國大船駛向何方？」為題，探討2026年世界新變局，以及為何「中國模式」正迎來終點。

宋國誠以MIT學者黃亞生的《中國模式的終點》分析，中國如今宛如隋朝末年，經濟更是「落日餘暉」，其「內卷」式經濟更是陷入惡性螺旋，不斷地「愈卷愈深、愈深愈卷」。

「別處有事，台灣反而沒事」吳嘉隆樂觀看台股上四萬點

對於2026年國際局勢，吳嘉隆樂觀預測會是「別的地方有事，台灣反而沒事」。他解釋，美國正在對付中國的海外擴張、對付中國對外傾銷、殺價競爭的經濟模式，因此當美國對中國的壓力大增時，它反而沒力氣在台灣這邊「搞事情」。

吳嘉隆更預測，「別的地方有事」代表地緣政治風險上升，「所以黃金會漲」，「台灣反而沒事」的話，表示「台股大盤壓抑的力量被拿掉」，他更觀察黃金的行情與台股大盤並列後，有「高度正相關」。

吳嘉隆判斷，「紅色供應鏈沒落」、匯率、「AI與機器人發展」等因素都有利台股。謝金河笑稱，吳嘉隆是全台灣最早喊出台股3萬點的人，吳嘉隆則直言「台股將來過4萬點不是不可能」，當場喊出「42688」目標，直言若給台股20年，可能會複製香港或日本當年的模式。

謝金河說，如今台股成交量在1/7逾新台幣1兆元，這麼多年中，唱衰台灣（的人）無所不用其極，但大家仍然很拚，要讓台灣這艘船能不斷地前行。他感慨，「住在這個國家，你不愛這個國家、愛別人的國家，這樣的國民我無法想像。」

抓馬杜洛、瞄準古巴、伊朗、格陵蘭　吳嘉隆：川普要驅逐中國影響力及備戰

謝金河表示，委內瑞拉本是中南美洲相對富裕的國家，但在查維茲、馬杜洛兩位獨裁者上任之後，GDP大概少80%。他好奇，美國總統川普對巴拿馬運河、格陵蘭指指點點，動作非常多，在其大戰略中，美國將把世界帶向何方。

吳嘉隆直言「接下來可能是古巴」，他表示很多人認為表面上馬杜洛被抓，是因為石油，但這非主要因素，而是川普提出其版本的「門羅主義」，意即「美洲是美洲人的美洲」，要把中國在委內瑞拉的影響力趕出去。

吳嘉隆接著說，再來，美國要向大家顯示，委內瑞拉等國證明社會主義經濟模式走不下去，且伊朗、委國都是中國的石油提供者，更讓美國在意的是，這些國家使用人民幣交易能源，把「人民幣國際化、去美元化」提上議程。

吳嘉隆認為，美國雖然表面上有各種理由，但從委內瑞拉、伊朗、格陵蘭到巴拿馬運河，全都是針對中國。他直言川普「在下一盤全球大棋」，是針對中國、捍衛美國的霸權地位，也在為經濟等戰爭在準備。

「EAST」曾為中國帶來盛世與今日衰敗　宋國誠：中國如今宛如隋朝末年

宋國誠以書籍《中國模式的終點》分析表示，作者黃亞生教授提出「EAST」東方分析框架，代表Exams（中國科舉制度）、Autocracy（獨裁、專制制度）、Stability（穩定）及Technology（科技）。

宋國誠認為「成也蕭何，敗也蕭何」，EAST為中國帶來漢唐等盛世，也帶來今日衰敗。他解釋，黃亞生認為中國過去的盛世，是因即便是封建，仍有權力共享機制，但中國國家主席習近平卻集權到一個人手上，導致制度平庸化、僵化。

宋國誠批評，中國在技術面一天到晚說要「超越美國」，但講到「白髮蒼蒼還沒有超越」，這是「自我吹噓」。他解釋，技術之於西方國家是經濟增長、人民幸福的重要動力，在中國則是統治、鎮壓人民的工具，尤其是「數位極權」。

宋國誠直言，《中國模式的終點》認為中國今日宛如「隋朝末期」，且中國今更是「基建瘋狂瘋人」，為維持形象式表面工程，即便有財政困境還是在天女散花、搞「一帶一路」，與當年隋朝末期驚人地相似。

宋國誠結論道，「EAST」塑造中國幾千年「超穩定結構」，但其制度演化也證明，凡用高壓統治、專制獨裁、數位監控，一如伊朗的哈米尼政權，即便有再強的軍隊，面對國際圍堵、財政困難、通膨等系列因素，依然會「轟然倒塌」。

中國經濟就是「內卷」　吳嘉隆示警要注意「卷向」成熟製程晶片

談到中國經濟模式，吳嘉隆分析，鄧小平改革開放成功關鍵為「放權讓利」，當時從「中央集權」暫時換成「地方分權」，到習近平，從原本說2015年、2025年能超越美國，至今延伸到2035年，中央集權若繼續走下去，中國沒機會在經濟總量上能追上或超越美國。

吳嘉隆直指大國博弈最後決戰點在「創新能力」。他分析中國的「人形機器」等「新三樣」都是模仿，原創點不在中國，且中國商業模式是「先把外商請進來」、「模仿複製成紅色供應鏈」然後在中國、國際市場把它替代掉，這就是「內卷」（意指具中國特色的惡性競爭）。

吳嘉隆接著說，中國競爭力在其把「變動成本」壓很低，等其他人一有新產業就立刻接手，導致西方國家的研發、創新成本無法回收。他示警，如今這模式在「成熟製程晶片」最嚴重，他呼籲美國必須聯合日本、台灣等盟友應對此挑戰。

中國經濟三部引擎熄火如「落日餘暉」　如今已「愈卷愈深、愈深愈卷」

宋國誠以「落日餘暉」四字形容中國經濟，點出其「三部引擎」都熄火，包括「地方土地財政沒錢且嚴重負債」、「內需通縮熄火」以及「外資跑了」，內外資拉抬成長都熄火，最後連「震盪療法」都救不起來。

宋國誠舉例，中國年輕人目前流行一款名為「死了麼」的APP，其用法是某人獨居於北京某處，用此APP向大家報平安。他感嘆，如今中國青年不僅是「老鼠人」的地步，而且已到「奄奄一息的老鼠人」。

宋國誠直言，中國經濟面臨的「內憂與外患」並非各自獨立，而是彼此在不斷相互促進、增長的「內外循環衰敗機制」。他直言，中國經濟面臨到就是這種不斷惡性螺旋的衰敗機制，不斷地「愈卷愈深、愈深愈卷」。

本文授權自今周刊，原文見此

