快訊

獨／公銀人事異動？華南金控暨華銀董事長陳芬蘭傳出倦勤

川普攪動一池春水 美股電子盤大跌、台指期夜盤壓回

三圓遭銀行強制執行 將發私募資金、處分大安區不動產

台對美投資5000億美元是掏空台？謝金河解讀台美關稅4重點：台積電反而變更強

聯合新聞網／ 今周刊
台美關稅談判落幕，台灣取得15%、非疊加，投資2500億美元，加2500億美元信保基金，而且在232條款也取得最優厚條件。（路透）
台美關稅談判落幕，台灣取得15%、非疊加，投資2500億美元，加2500億美元信保基金，而且在232條款也取得最優厚條件。（路透）

【文．謝金河】

看清楚台美關稅談判的幾個重點！

台美關稅談判落幕，台灣取得15%、非疊加，投資2500億美元，加2500億美元信保基金，而且在232條款也取得最優厚條件。這個結果比預期好很多，過去幾個月關稅談判團隊面對的巨大壓力，也終於鬆了一口氣。

不過，反應最激烈的卻是中國，從中國外交部到中國駐美大使館都發出強烈譴責，甚至要美國收回，否則後果自負！國內的紅媒和第五縱隊紛紛跟進起舞，國內的電視台甚至和紅色媒體步調一致。

國內的經濟專家如連賢明、李鎮宇、李淳在第一時間都有很好的回應，我也來補充幾點：

1、台灣主權升級

這次貿易協議是在美國政府內談判，等於直接承認台灣是主權獨立國家，而且和日本、南韓平起平坐，這當然激怒中國。

中共外交部發言人怒氣衝天說台灣什麼都不是，台灣只是中國一個省，台灣沒有什麼總統，他幾乎氣急敗壞！

2、數字的吊詭

在野黨的政治人物指責台灣對美投資5000億美元，台灣這麼小、金額那麼大，是在掏空台灣，包括台積電。

其實這5000億美元有一半是信用保證基金，這是一種融資的型態，台灣國內也有一個中小企業信保基金的單位，負責協助中小企業籌資。

過去台灣的企業到美國投資，都是從台灣的銀行融資再匯款到美國，現在是設立基金，由美國保證，企業可以在美國的金融機構得到融資，台灣只大約要拿出250億美元的保證金。把實體投資的2500億美元加信保2500億美元加在一起，不是外行，就是故意的！

3、台灣的條件比日韓好很多

台灣的實質投資是2500億美元，台積電已經承諾1650億美元，剩下的850億美元，由國內大型ICT廠投資額度已經滿了，而且沒有指定項目。

相對日韓必須和美國合組投資委員會，共同決定哪些投資符合美國利益？而且美國可以分潤，台灣企業怎麼蓋廠、怎麼投資都可以自己決定！這是最優惠的條件。

4、台積電再升級

台積電加碼美國投資，表面上是地緣政治下的供應鏈在地化，但更深一層是台積電更加鞏固在AI供應鏈的王牌獨佔地位。

最重要的是台積電從單晶片製造廠蛻變成系統整合商，也就是說從邏輯晶片必須與HBM高頻寬記憶體透過2.5/3D方式整合，成為可部署的算力模組，把HBM及GPU/ASIC整合成可交付的組裝系統，關鍵在先進封裝的技術，而這正是台積電的專長。

台積電把先進製造、先進封裝，加上卓越的研發，在美國形成更完整的產能配置，美國本土的雲端業者及國防軍工用戶，將可以在同一個供應鏈體系內完成晶圓製造，封裝整合到量產交付！

台積電在美國將成為AI的實體入口，所有高端算力供應商都必須更加仰賴台積電，這也是台積電未來更成長，壯大的基石，台積電股價能更上一層樓，核心在這個地方！

很多人指控台積電掏空台灣，或把台積電故意說成美積電，不是故意，就是看不懂這個局！

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

0050配息1元、除息發息日出爐！股價創分拆新高...72元還能買？達人給3組數字：或許不存在高點

力積電(6770)62元漲停、14萬張買單高掛！「相信黃董年底就懂」再發威，連虧9季後要轉運了？

友達喘口氣又漲停17.25元、5萬張等買要跟追？群創關禁閉也漲！面板雙虎套房能退租？這次漲真的？

2026(115年)寒假何時放？「這3天」先補課，再接過年春節連放！寒假行事曆、寒假開學日一次看

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

台對美投資5000億美元是掏空台？謝金河解讀台美關稅4重點：台積電反而變更強

看清楚台美關稅談判的幾個重點！ 台美關稅談判落幕，台灣取得15%、非疊加，投資2500億美元，加2500億美元信保基金，而且在232條款也取得最優厚條件。這個結果比預期好很多，過去幾個月關稅談判團隊面對的巨大壓力，也終於鬆了一口氣。 不過，反應最激烈的卻是中國，從中國外交部到中國駐美大使館都發出強烈譴責，甚至要美國收回，否則後果自負！國內的紅媒和第五縱隊紛紛跟進起舞，國內的電視台甚至和紅色媒體步調一致。

關小黑屋毒打、站銬5天不准睡！他被拐到緬甸當「豬仔」奇蹟生還：詐團最愛台灣人

2024年平安夜，26歲的火舞表演者謝岳鵬在泰國素萬那普機場落地，準備在當地進行一場華麗演出，沒想到迎接他的，卻是人生最驚心動魄的20天。

國稅、健保、勞保系統都出自他手！專挑難做商機 資拓搶占公部門資服龍頭

在台灣軟體企業中，資拓宏宇顯得與眾不同，高度集中做政府部門專案。在確立領先地位同時，資拓宏宇也從深耕政府領域，逐步開拓出AI等新應用機會。

專訪／健保署長陳亮妤談「第1死因」癌症防治難題！癌藥基金大幅降低病友負擔

癌症43年高居台灣死因首位，每4名逝者就有1人以上死於癌症。賴清德上任後推動「防癌三支箭」，從早篩、基因檢測到癌藥基金，期望為抗癌困局找出新解方。

去日本看展覽變貴了！11所博物館、美術館擬推「雙重票價」 外國人最多貴3倍

以後去日本看展覽可能要變貴了！近期日本文化廳擬針對外國遊客推出「雙重票價」制度，提高外國遊客的門票價格，以維護場館及保障日本人的參觀權益，包含東京國立博物館、國立西洋美術館等都有可能實施，預計外國遊客票價將漲至一般票價的2~3倍。

從賠光第1桶金 到年化報酬30%！ 他屢敗屢戰：淬練一套「可複製獲利模式」

成為專職投資人，是不少在股海翻騰者的終極夢想，但這條路要如何達陣？原在美國半導體業工作、現專職投資人廖崧沂在《毛利小姐變有錢》節目中分享自己的一路奮戰，從20萬元第一桶金起家卻慘敗，他透過大量學習、拜師學藝、鑽研技術分析，悟出錢多錢少不是重點，重點是要淬練出一套「可複製的獲利模式」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。