從賠光第1桶金 到年化報酬30%！ 他屢敗屢戰：淬練一套「可複製獲利模式」

【文．李炳漢】

成為專職投資人，是不少在股海翻騰者的終極夢想，但這條路要如何達陣？原在美國半導體業工作、現專職投資人廖崧沂在《毛利小姐變有錢》節目中分享自己的一路奮戰，從20萬元第一桶金起家卻慘敗，他透過大量學習、拜師學藝、鑽研技術分析，悟出錢多錢少不是重點，重點是要淬練出一套「可複製的獲利模式」。

放棄美國半導體工程師，成為全職投資人

廖崧沂過去曾在美半導體公司擔任儲存IC工程師，工作三年多後他申請內部轉調設計部門，年輕氣盛的他被主管拒絕後，他決定辭職返台，並在父母鼓勵下嘗試投資。由於家族經營銀樓生意，他從小對金價、股價波動耳濡目染，2021年廖崧沂拿著20萬本金，初次踏入期貨市場，在沒有策略、全憑感覺操作下，20萬幾乎全數賠光。

初次投資就全軍覆沒，開啟廖崧沂大量學習契機，他考量自己理工背景對圖形敏銳度、高於對財報數字的理解，於是毅然決定選擇「技術分析」，作為鑽研投資主要策略。

贏要衝、輸要縮，雞蛋不必放多籃子

提到技術分析，許多人認為是短線追高殺低，或是充滿風險的投機行為，廖崧沂解釋技術分析的重要指標為成交量，由於散戶或是法人進出市場時，每一筆交易都被如實記錄，因此投資人應注意成交量變化，有助於短時間內了解市場當下熱門題材，進而挑選出具上漲潛力的優質類股。

許多投資人認為，只要做好基本面、產業面研究就能無往不利。但廖崧沂認為，無論哪一種分析方式，最終都須在「盤中交易」接受市場考驗，技術分析正是判斷是否能正確進場的關鍵方式。

廖崧沂指出投資人應採「贏要衝，輸要縮」策略，當看對趨勢、市場資金湧入時，就應勇敢加碼擴大戰果，反之，當趨勢不如預期時，則要果斷縮小部位或停損，保存實力。此外，他建議一般投資人「不需要把雞蛋放在很多籃子」，機構法人因為資金龐大，必須將部位分散到數十甚至上百檔股票降低風險。但資金相對有限的投資人，若過度分散，短時間績效容易不如預期，因此他主張散戶應將資金集中2~3檔處於上漲趨勢股票，才能創造更有效率的報酬。

眾多技術指標，投資人該如何選擇？廖崧沂認為，成交量是市場上如實記錄資金流向及交易紀錄重要指標，他以近期操作獲利的波若威（3163）為例，當觀察到CPO（光通訊）題材發酵，相關個股成交量普遍放大後，他伺機進場，短短半個月內獲利超過40%。

先確認交易模式能否長期獲利

「想當專職投資人，先測試投資方法對不對。」廖崧沂提醒，本金大小不是重點，能否建立一套「長期、重複獲利」交易模式，建立自己的系統，才是成功關鍵。他以自己曾慘賠近兩百萬的敦泰（3545）為例。當時他採用「左側交易」股價下跌過程中不斷逢低承接，但在缺乏明確轉折點訊號下，股價持續破底，最終讓他承受了巨大虧損。

他建議聽眾想成為專職投資人，首要並非將所有積蓄投入市場，而是應先用測試資金，反覆驗證交易模式是否能穩定獲利，若無法證明交易模式有效，即便再多本金，最終結果也只會是虧損。

更多關於專職投資人廖崧沂的技術分析見解，歡迎收聽本集《毛利小姐變有錢》：https://lihi.cc/n0hGD

本文授權自今周刊，原文見此。

