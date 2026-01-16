網傳健保卡有「黃金密碼」符合資格可領錢？健保署揭補貼條件金額「隱藏福利」一次看

快訊

聯合新聞網／ 今周刊
網路流傳影片稱健保卡背面有「黃金密碼」，事實查核中心嚴正指出該影片多處內容與實情不符。 聯合報系資料照
【文．黃明惠整理】

2026各項新制上路，但民眾也要辨別訊息真偽！網路流傳一段用AI生成的影片，內容宣稱健保卡背面藏有「黃金密碼」，甚至形容健保卡是「現金儲值卡」，只要符合特定資格，就可領政府每年補助數千元；包含享有「免費成人健檢」、「五癌篩檢」、「老人健保費補助」等3項隱藏福利。

然而，國健署指出，上述所說福利為政府本就有的公費服務。對此，台灣事實查核中心（TFC）、MyGoPen都撰文提醒，嚴正指出該影片多處內容與實情不符，呼籲民眾切勿輕信。

健保卡藏「黃金密碼」補助幾千元？假的！

實際查看該則流傳影片，內容聲稱民眾可以查看健保卡背面的「黃金密碼」，並指其具備現金儲值功能。

然而，根據健保署官網說明，現行健保卡背面僅印有注意事項，卡號與晶片均位於正面。

此外，晶片內容僅存放個人基本資料、健保資料、醫療專區及衛生行政資料，供醫療機構讀寫就醫資訊，並無所謂的「現金儲值」或「隱藏密碼」功能。

30歲以上有免費健檢？正確補貼條件金額一次看

影片中提到的健保卡有「隱藏福利」，如免費健檢、癌症篩檢等，其實是政府本就有的公費服務，但影片內容多為「過時資訊」。

MyGoPen解釋，國健署2025年起實施公費補助健檢已全面放寬：

1、成人預防保健

補助內容： 原則上每案補助 880 元，包含血液生化、腎功能及健康諮詢。

30歲至未滿40歲： 每 5 年 1 次（2025 年新納入）。

40歲至未滿65歲： 每 3 年 1 次。

65歲以上（或55歲以上原住民）： 每年 1 次。

2、五癌篩檢全面擴大

影片內容指出「50 歲才可做大腸癌篩檢」已是舊資訊。

目前國健署已下修年齡，45 歲至 49 歲民眾（或 40 歲具家族史者）即可進行大腸癌篩檢；乳癌與肺癌篩檢也均有適度放寬與年齡延伸。

衛福部國健署指出，為維護國人健康，早期發現慢性病、早期介入及治療，提供成人健康檢查服務；30歲 以上未滿 40 歲民眾每 5 年 1 次、40 歲以上未滿 65 歲民眾每 3 年 1 次、55 歲以上原住民、罹患小兒麻痺且年滿 35 歲以上者、65 歲以上民眾每年 1 次。

服務內容包括身體檢查、血液生化檢查、腎功能檢查及健康諮詢等。

影片中還提到大腸癌篩檢與 LDCT 肺癌篩檢，在大腸癌的部分，國健署運用菸品健康福利捐，補助 45 到 74 歲民眾、40 到 44 歲具家族史民眾，每 2 年 1 次定量免疫法糞便潛血檢查，民眾可持健保卡到健保特約醫療院所檢查。

而 LDCT 肺癌篩檢補助自 2022 年開始實行，台灣是世界第一個針對具肺癌家族史及重度吸菸者提供肺癌篩檢的國家，國健署補助肺癌高風險族群每 2 年 1 次免費 LDCT 檢查服務，民眾可前往配合的醫院詢問並預約，醫院名單請參考「辦理醫院名單及聯絡資訊」。

老人健保費補助會「重複扣款」？

針對高齡長輩最關心的健保費補助，事實查核中心說明，各縣市政府會定期將補助名冊傳送至健保署。

自動扣除： 健保署在開立繳費單時會自動扣除受補助金額，通常不會出現長期重複扣款。

依附子女投保者： 若長輩剛符合補助資格的第一個月，子女公司薪資可能產生溢扣，建議在符合資格的「次月底」後，向投保單位確認並辦理退費，並非影片所言是政府「隱藏」不給。

MyGoPen指出，網傳影片宣稱健保卡背面藏著「黃金密碼」並提及多項老人福利措施，雖然衛福部確實有推出成人預防保健、癌症篩檢、自負額補助、居家照護等政策，但該則影片細項說明有誤，且影片來源是不可信的AI內容農場頻道。

本文授權自今周刊，原文見此

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

