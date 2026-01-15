黃金漲6成、白銀飆140%…2026年繼續漲？達人：「優先買它」再旺10年

撰文：李瑞瑾

黃金、白銀、銅等金屬商品，2025年以來漲勢強勁，多頭行情有望延續至2026年。投資人不妨把握金屬商品行情、降低波動風險，提升資產風險報酬機會。

相較人工智慧（AI）股票連續兩年引領市場漲勢，2025年另一個異軍突起、吸引資金目光的資產，非金屬商品莫屬。不僅黃金全年漲幅逾6成，白銀價格更大幅飆升140％；作為關鍵工業金屬的銅，2025年漲幅亦超過4成。究竟這三大金屬商品2026年能否延續漲勢，成為投資人在新一年最關心的叩問。

但在解答之前，要先理解這三大金屬商品，究竟是偏「金融屬性」較強，或是「商品屬性」較高。

所謂金融屬性，是指商品具有保值、增值或避險等特性，易受通膨與貨幣政策影響，黃金、白銀等貴金屬，都是金融屬性較強的代表。而商品屬性，則更看重供需基本面，舉凡石油、黃豆、工業金屬中的銅等，都是商品屬性較強的投資標的。

避險情緒推升貴金屬連漲

專家預期將回歸供需基本面

回顧2025年，趨於寬鬆的貨幣政策、多點爆發的地緣政治衝突，拉動黃金與白銀等貴金屬的凌厲漲勢。甫進入2026年，便有外資報告示警，如凱投宏觀的研究報告表示，過去投資人害怕錯過行情而驅動的貴金屬需求，可能會在2026年消散，並導致「價格同樣迅速下跌」。期街口道瓊銅ETF（00763U）經理人張恩魁也認為，因各類金屬二五年漲勢過大，後續市場將搭配觀察供需基本面，檢視「商品屬性」是否也有支撐。

不過，展望2026年， 仍有保守偏多的聲音。其中，期元大道瓊白銀ETF（00738U）研究團隊認為，貴金屬行情會基於三個「常態化」而續有支撐：一是央行投資常態化，各國央行持續透過增持黃金，分散外匯儲備集中美元的風險，尤其新興市場央行買盤將更為強勁；二為寬鬆政策常態化，隨著美國聯準會確立寬鬆貨幣政策方向，全球也都將維持相對寬鬆的金融環境；第三是地緣政治衝突常態化，推升貴金屬的避險需求。儘管如此，「2026年漲勢不會像2025年多，將呈慢牛多頭行情。」元大研究團隊如此表示。

儘管專家普遍認為，2026年黃金、白銀與銅的漲勢會較2025年收斂，且帶動各自上漲的理由不同，因此支撐力道也強弱有別，配置自然也有所不同。

2025年，白銀除了乘著黃金熱度同飛，工業應用的需求也非常強勁。根據世界白銀協會發布的《2025年世界白銀調查報告》揭露，白銀於工業使用的占比為56％，貴金屬需求（珠寶、實體投資、ETF）則近四成。換句話說，即便2026年市場回到「商品屬性」判斷投資價值，白銀憑著在工業用途的需求，仍有一定優勢。

元大白銀ETF研究團隊指出，白銀在所有金屬裡導電效率最佳，但因單價高，多應用在高階產品，如高端電子與航太設備、電動車、AI數據中心、醫療器材等。白銀已連續六年供不應求，未來上述應用需求繼續成長，成為價格易漲難跌的支撐力道。

元大期貨分析師陳泰佑則以「金銀比」觀察白銀合理估值，當黃金價格不及白銀的60倍時，代表白銀價格偏高。由於2025年11月起，該數值便一路下滑，年底更直接跌破60大關。對此，他直言，「現在白銀的價格有點被炒得太高了。」從風險報酬角度，他建議配置優先順序為銅、黃金、白銀。

圖／今周刊

工業需求撐銅未來走勢

布局大宗商品降低股債風險

陳泰佑相對偏好銅的原因是，全球工業製造對銅的需求明確存在，包含基礎建設、車用電池，以及AI資料中心的建置需求等，後市估有2成左右成長空間。張恩魁則對銅未來走勢更具信心，他表示，在工業應用上，銅的價格、延展性、導電度都有絕對優勢，「從需求端來看，至少在未來5至10年間，都具有強大支撐。」

隨著全球股債市場震盪加劇，大宗商品也可作為降低整體資產波動的一環，張恩魁建議風險屬性中等的投資人，可撥10至15％資金布局於大宗商品，當中可安排5成比重在銅，作為攻擊性配置，25％貴金屬作為防禦，另25％則放在與股債相關性極低的農產品，當作緩衝角色。元大白銀ETF研究團隊則建議，將商品配置拉高至2成，有助提升整體資產的風險報酬比。

一般而言，投資大宗商品的主要方式，一是開立期貨帳戶，直接投資期貨，二是期貨ETF。陳泰佑提醒，期貨投資人必須留意帳戶的保證金水位、槓桿是否符合風險屬性，還有合約到期前一至兩周要記得「轉倉」，否則可能被強制平倉或斷頭等。他說，「期貨適合有完整投資經驗的人操作，而ETF相對簡便，不需要煩惱上述問題。」

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

天氣／下探8度又來，冷空氣這天報到！急凍4天挑戰「寒流級」先濕後乾…10日預報搶先看

可寧衛、泰霖再噴漲停！千張大戶5天賺1300萬，看準這一點死抱6年！土方之亂7檔受惠股：進出場策略曝光

群創股價23元才剛起漲「翻倍看58元」？面板雙雄買誰好？華邦電、南亞科只剩1季行情？看到1訊號下車要快

星巴克買一送一「這天開喝」！奶香烤舒芙蕾那堤、維也納風香醇那堤、焦糖瑪奇朵都有？飲品一次看

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】