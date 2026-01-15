傳台灣銷美關稅15%！連賢明讚「準最惠國待遇」 施俊吉：何必趕在關稅判決前談定？

撰文：數位內容部整理

針對《紐約時報》報導，台美關稅協議談判已快出爐，透露台灣輸美關稅將降至與日韓相同的15%，但台積電必需在美國再擴大增設5座廠，中經院院長連賢明發文認為，假設稅率真的是15%不疊加，幾乎可說是「準最惠國待遇」，代表台灣被美國視為在對美供應鏈中扮演關鍵角色。

施俊吉：若川普關稅違法，台灣何需現在與美達成談判協議

前行政副院長施俊吉則以「如果川普關稅違法，台灣何需現在與美國達成談判協議」為題在拋出見解，認為現在是美國最高法院會可能宣判川普關稅違法的關鍵時刻，如果等到有利於台灣和全世界的判決，關稅將可無條件減掉20%，何需這時拿5座晶圓廠去換？

連賢明：台美稅率15%已是「準最惠國待遇」

連賢明發文指出，看起來台美的貿易談判應該告一段落，只是會不會如紐時預測能在1月底確定，他個人有所保留，「畢竟川老大現在還有伊朗和古巴在忙，應該不太有時間會管到台灣的貿易協議。」

連賢明認為，假設台美稅率真的是15%不疊加，這已是「準最惠國待遇」，和日本韓國歐盟等國相同，代表台灣被美國視為在對美供應鏈中扮演關鍵角色。

他也認為，這稅率應該是台灣過去十幾年來，第一次有機會在美國市場中和日韓在相同基礎上競爭，過去即使在ＷＴＯ下，台灣比日韓稅率還是都高，這個結果對台灣傳統產業在美市場競爭應是一大利多。

科技專家許美華則發文認為，如果談判結果真如《紐約時報》報導，要給台灣的談判團隊一個大大的掌聲！他指出15%關稅不疊加，比照日韓歐盟水準；台積電承諾多蓋5座廠，也沒有232那些東西；這是非常可以接受的條件了，鄭麗君領軍的談判團隊，很可以跟國人交代了。

但施俊吉認為，外媒正預測美國最高法院會在何時宣判川普的關稅是否違法，世界各國無不期待等候判決。在此節骨眼，卻傳出台美即將簽訂談判協議的消息。姑且不論這項協議是否明智，只論時機對不對，答案就令人傷心。

施俊吉指出，川普對世界各國出口至美國的商品課徵三種激進關稅，包括有基準關稅，10%，適用於各國；對等關稅，稅率視各國之貿易逆差與談判結果而定； 反芬太尼關稅：針對加拿大、中國和墨西哥等徵收額外關稅。

以英國和台灣為例：美國對英國只課10%的「基準關稅」，但對台灣要課（20＋N）%，其中的20是「基準關稅」加「對等關稅」之稅率(習慣上合稱「對等關稅」)，而「N」則是原本就存在的最惠國待遇稅率，這個N無違法之虞。

美賭盤73%押注「川普敗訴」，施俊吉解析三種關稅劇本

美國最高法院的判決可以周延分類為二：一是川普勝訴，即上述三種關稅皆合法；二是川普敗訴，三種關稅全部違法，或部分違法。但目前預測川普敗訴的居多，美國合法的下賭網站Kalshi平台上，賭「川普敗訴」的高達73%。

如果「川普敗訴」，他分析根據IEEPA加徵的關稅將立即失效，台灣（20＋N）%的「20」將因違法而被取消，只留下「N」。換言之，美國須對台灣無條件降稅20%。

若川普若不願善罷甘休，啟動B計畫，將引用232、201、301、122或338等條款為其政策續命。但B計畫絕對無法像被判違法的IEEPA一樣，達成「快速、全產品、國家級、全球性」的殺傷效果，恐嚇力會下降。

若此，美國政府必須將不合法的關稅退還給美國進口商。但這是一項浩大的退稅作業，何時能夠啟動，多久才能完成，沒有人能作預測。

「川普敗訴」已有預備？美財長一句洩端倪

美國的財政會因此惡化，已收進來的要退回去，未來關稅收入將比預期減少。美國財政部部長貝森特受訪時說：財政部現在很有錢，退稅沒問題，將來也沒有問題。換言之，美國政府已經有「川普敗訴」的認識和準備了。

