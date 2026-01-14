專訪／健保署長陳亮妤談「第1死因」癌症防治難題！癌藥基金大幅降低病友負擔

撰文：馬揚異

癌症43年高居台灣死因首位，每4名逝者就有1人以上死於癌症。

賴清德上任後推動「防癌三支箭」，從早篩、基因檢測到癌藥基金，期望為抗癌困局找出新解方。

盤踞台灣死因第1名長達43年的癌症，絕對是醫師出身的總統賴清德2024年就任時，最想要救治的國家病灶之一。

過去5年來，台灣每年持續有逾5萬人因癌症而死，平均每4個死亡人口，就有超過1人是死於癌症。賴清德就職後立即推動「防癌三支箭」，對這項難纏的疾病宣戰，並喊出2030年要讓癌症死亡率降低3分之1的目標。

望癌症死亡率降三分之一

標靶治療精準打擊癌細胞

賴清德的防癌三箭，分別是「早期篩檢」、「基因檢測加上精準醫療」，以及「癌症新藥基金」。當中除了早期篩檢屬於國健署業務，另外屬於「治療端」的兩支箭，則是由健保署負責執行。

因此，賴政府達成積極防癌目標的重任，有一大部分，落在了2025年9月新上任的健保署長陳亮妤肩上；而她顯然也已做好準備，近期接受《今周刊》專訪，她端出數據，解釋賴清德的防癌三箭為何是符合當代醫療趨勢的正確解方。

「從近年癌症5年期別存活率來看，不管什麼癌別，若在第0到1期發現，存活率幾乎都高達9成以上。」她解釋手中的表格，「相反地，若是第4期以後，多數癌別存活率最高就是3成，甚至不到2成。所以擴大癌症篩檢，絕對是未來癌症防治的重點。」

沒有人會懷疑「早篩」這支箭的重要性，但如何進一步提升整體癌症存活率，才是健保署的最大挑戰。

傳統化療有如「地毯式轟炸」，透過化學藥物全面攻擊患者體內的活躍分裂細胞、「順便」殺死癌細胞；隨著新藥科技發展，如今許多特定癌症，可藉由「標靶藥物」精準打擊癌細胞，不僅副作用小，也更能降低癌症復發機率。

然而對病患來說，若想接受標靶治療，一來得先確認體內潛在的致病基因（有沒有可攻擊的「靶」），二來往往還要負擔得起要價昂貴、尚未被健保納入給付範圍的新藥。

而賴清德責成健保署的另外兩支箭，就是為了對應這兩項精準醫療難題。

先從基因檢測談起。陳亮妤說明，健保署從2024年5月開始，將12種癌症的次世代基因定序（以下稱NGS）納入健保給付，「過去病患可能要不斷換藥、忍受藥物不良反應或副作用，一項藥物沒效，再換下一線藥物。但現在如果有針對特定癌症的標靶治療藥物，病患做了基因檢測，下一步的用藥就決定好了。」

以乳癌治療中最具挑戰性的「三陰性乳癌」為例，陳亮妤解釋，這種乳癌亞型患者，缺乏雌激素、黃體素、HER2三種荷爾蒙受體，等於沒有可以精準攻擊的「標靶」，過去接受傳統化療的病患，5年內復發風險將近3成，拉低了存活率。偏偏台灣一年1萬7千多名乳癌患者當中，就有高達15％屬於三陰性乳癌。

透過基因檢測精準用藥

癌藥基金受惠人數超過3千

不過近年國際臨床試驗證實，若患者有乳癌基因（以下稱BRCA）變異，可使用一項新問世的標靶藥物「PARP抑制劑」輔助治療，5年內復發風險能降低4成、死亡率降低約35％。2025年6月起，PARP抑制劑正式被納入健保給付。

但要確認患者有沒有BRCA變異、能不能使用PARP，就必須仰賴基因檢測，過去單次自費檢測費用高達2萬至4萬元。隨著NGS納入健保給付，如今已有將近6百名乳癌患者受惠。

然而，並不是所有昂貴的新藥，都能像PARP一樣被納入健保，如何讓癌症病患「用得起」有效的藥物，成為基因檢測後的下一個關卡。這也正是第三支箭「百億癌藥基金」要解決的問題。

「新藥、新科技一定很貴。」陳亮妤說明。以2020年開始給付、並陸續擴大給付範圍的肺癌標靶藥物「泰格莎」（Tagrisso）為例，納入健保前，一顆要價上萬元，病患每月須自費10到20萬元。「過去聽說大家為了買藥，都賣房子、賣車子。」她感嘆。

然而金額有限的健保總額下，任何一項新藥是否納入給付，都須經過審慎評估。首先要通過食藥署查驗登記取得藥證，接著展開漫長的醫療科技評估、專家諮詢，最後由健保共擬會決定是否收載。資源有限加上審查流程曠日費時，讓台灣的癌症治療，難以迅速接軌國際。

為此，2025年新上路的癌藥基金，由衛福部撥出一筆公務預算（2025年一共編列50億元），專門用來支付一批在國際臨床試驗中已經證明有效，但囿於健保總額限制無法被收載，或者臨床成本效益不明確，還沒有足夠數據證明療效的「暫時收載」新藥。

透過癌藥基金，健保署與藥廠簽訂合約，在新藥通過食藥署查驗後先以基金專款支付，過程中持續搜集臨床數據，2到3年後觀察評估新藥療效，再決定是否正式納入健保給付。

2025年，癌藥基金已暫時收載7項新藥、3項擴增給付，受惠人數約3500人；衛福部也在2026年新編列50億元預算，繼續挹注癌藥基金。陳亮妤預估，未來隨著醫院申報癌藥的行政程序加速，受惠人數將會快速成長。

儘管這些暫時收載的新藥，療效還在評估階段，但癌藥基金上路一年，已經嘉惠不少癌症病友。

50歲的行動心理師小君就是一個案例。過去她健康狀況良好，每年除了洗牙，幾乎用不到健保卡，也沒投保商業醫療險。某天上廁所，看見淡紅色血跡，就醫後竟發現一顆4公分腫瘤、因此確診三陰性乳癌。原本她以為自己只能用最便宜的化療藥物，但隨著標靶藥物納入癌藥基金給付，讓她獲得更好的治療，也降低復發風險。

談起政府的防癌三支箭，曾擔任腫瘤科醫師40年的民進黨立委王正旭指出，目前衛福部的政策方向，確實能呼應當代台灣癌症防治的病徵。不過他也提醒，許多基因檢測、癌症新藥是否應納入健保給付，仍需審慎評估。

癌症篩檢串聯健保資料

積極監測醫院癌症醫療品質

然而，健保署的努力也不只停留在基因檢測與癌藥的財源挹注。手中握有全台灣病患健保大數據的他們，也正試圖將影響力拓展到第一線的篩檢治療現場。

在篩檢端，由於國健署近年推動5大癌症免費篩檢，健保署主動將篩檢資料與健保資料串聯，每月透過健保App，定期提醒疑似異常個案回診。

另外，以大腸癌篩檢為例，「我們特別分析，糞便潛血陽性的民眾當中，有多少人進一步去做大腸鏡檢查？」陳亮妤說明，以2023年為例，陽性個案中，就有高達21％沒有即時做大腸鏡；檢查出病變或癌症的個案中，又有11％沒有接受治療，「我們每季整理這些病人名單給各醫院，提醒他們去做陽性追蹤。」

在治療端，健保署也積極監測各醫院的癌症醫療品質。陳亮妤以肺癌手術為例，過去許多民眾進行胸部低劑量電腦斷層（LDCT）後發現疑似腫瘤，醫院會在評估後進行手術切除病灶，但沒有人追蹤接受切除手術的患者，有多少比率確實罹患惡性腫瘤。

「有些醫院開出來腫瘤惡性比率遠低於平均，等於沒有病變的肺葉都被摘掉，我們就會去發函了解，他的手術流程是怎樣？做完CT後有哪些評估？比率較低有哪些可能原因？」陳亮妤說，「另外有些惡性比率太高，我們也會關心，是不是代表在評估上太嚴格、漏掉一些惡性病人？健保署會一併了解。」

綜觀目前全台各醫院的肺部病理報告，肺葉切除的腫瘤惡性比率，醫學中心是64％，區域醫院是62％，地區醫院則是59％。陳亮妤說明，健保署會針對偏離平均數字太多的醫院，持續追蹤、個別要求改善。

隨著擴大篩檢、財務挹注基因檢測與精準治療的「三支箭」齊飛，籠罩台灣長達43年的癌症陰影，有望看見一絲曙光。由陳亮妤率領的健保署，透過不斷完善健保資料的數據治理，也正在幫助這三支箭，飛向更遠的地方。

