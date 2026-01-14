去日本看展覽變貴了！11所博物館、美術館擬推「雙重票價」 外國人最多貴3倍

文．陳彥澐

以後去日本看展覽可能要變貴了！近期日本文化廳擬針對外國遊客推出「雙重票價」制度，提高外國遊客的門票價格，以維護場館及保障日本人的參觀權益，包含東京國立博物館、國立西洋美術館等都有可能實施，預計外國遊客票價將漲至一般票價的2~3倍。

什麼是「外國人雙重票價制度」？

由於近年來前往日本旅遊的外籍觀光客眾多，造成不少令當地人反感的旅遊亂象，觀光公害問題也層出不窮。根據官方統計，2025年外國人訪日人數突破3000萬人次，各地皆掀起一波觀光熱潮。

為維護旅遊永續及環境，日本地方政府也積極推動相關政策，像是提高住宿稅、雙重票價制度，利用「使用者付費」的方式來管控人數並藉由收取的費用來維護景點，達到永續旅遊。

「雙重票價制度」（Dual Pricing System）指的就是針對外國遊客制定不同的票價制度，收取額外的費用，當某個地方發生過度旅遊時，政府就可能會祭出相關政策以平衡發展。除了以價制量外，也可以保障當地居民的權益。

雙重票價制度有什麼爭議？

「雙重票價制度」曾經引起什麼爭議？以日本來說，最為經典的例子就是日本第一名城－姬路城。姬路城是日本現存12座天守中保存最為完整的日本城堡，維修經費與相關工程的費用皆相當可觀。

2024年曾傳出擬針對外國遊客調漲票價為30美元，原本遊客入場的票券約為7美元，等於一口氣飆漲4倍，引起不少討論，還被批為「歧視」。

最終，姬路市取消區分外籍遊客於本國籍遊客的打算，僅將票價分為市民票與非市民票，並將非市民成人票價從原本的1,000日圓提高至2,500日圓，預計將於2026年3月1日起開始實施新的收費標準。

過去，也曾有外國遊客到東京、大阪的人氣餐廳用餐，卻發現英文菜單上的價格比日文菜單上的價格還貴，被質疑是把外國遊客當「肥羊」；業者則強調，之所以針對外國遊客制定雙重價格標準，是因為在服務外國遊客時所需耗費的成本及時間確實較長，在觀光區域的店家也多會安排1~2名會說英語的服務生，以便讓外國遊客能享有良好的用餐體驗。

日本文化廳部分場館擬跟進

根據《讀賣新聞》報導，日本文化廳也打算針對國立的博物館、美術館來推動「雙重票價制度」。報導指出，日本國內多間博物館及美術館除了門票收入及捐款以外，多數均需仰賴政府官方的補助。根據日本財務省資料，包含國立博物館與美術館等共11館之中，就有8個場館在上一個財政年度總收入有50%需依賴官方補助款。

而在展覽的布置上，博物館、美術館的確需要為外籍遊客設立解說面板、語音導覽等服務及設施，這些都需要投入成本。「雙重票價制度」的實施原則上是希望能夠由訪日的外國人來協助分擔營運所需的部分費用。再加上這些場館大部分也都有使用納稅人的稅金，針對一般遊客和外國遊客實施不同的票價，也較容易獲得理解。

財務省認為，透過向外國遊客收取合理的費用來維護場館、增加收入，也可以減輕場館對於公費的依賴度，促進場館的永續經營。未來擬將外國遊客票價訂為一般票價的2~3倍。

據日本媒體報導，目前被文化廳要求研議進行評估實施「雙重票價制度」的博物館、美術館共有11家（以下皆以常設展票價試算價格）：

圖／今周刊

其他國家對於「外國人雙重票價制度」怎麼收費？

針對外國人實施「雙重票價制度」並不稀奇，部分國家的知名景點都有針對外國遊客制定較高額的門票費用，包含印度的泰姬瑪哈陵，若印度遊客參觀僅需支付入園費50盧比+主陵墓參觀費200盧比（約87元台幣），外國遊客參觀則要支付入園費1,100盧比+主陵墓參觀費200盧比（約453元台幣）；埃及的吉薩金字塔也針對外國遊客給予不同的收費標準。

法國的羅浮宮也將於2026年1月起提高非歐盟參觀者的門票價格，自2026年1月14日起，羅浮宮參觀門票價格將從原本的22歐元（約台幣808元）調漲至32歐元（約台幣1,176元），而其他未滿26歲的歐盟居民則可憑有效居住證明及身分證件免費參觀。

雖然雙重票價制度在各個國家之間相當常見，但以日本來說各地方政府則看法兩極。根據《中央社》報導，大阪市長橫山英幸曾公開表示，認為不排除為選項之一；京都府知事西脇隆俊認為，若毫無理由就實施很難讓人信服；名古屋市長河村隆則因顧慮外國人觀感，完全沒考慮過。

對於部分地區景點是否採取「雙重票價制度」，日本給予各市府相當程度的決定權利。文化廳表示，若未來針對部分場館實施雙重票價，將考慮延長部分場館的營業時間，以增加收入。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

可寧衛(8422)再亮漲停！00919領軍掃貨，股價飆51.9元還能追？台股老手揭：這波買盤「不會只漲一下子」兩大關鍵

13家金控獲利出爐、金控股利最新預估！中信金、玉山金、國泰金、兆豐金…2檔殖利率逾5%，存股必看

台泥(1101)兩個月狂漲24%還能追？從水泥股變身AI概念股，3大轉型關鍵...台泥多少錢可以買？這價位以下是長線甜區

群創股價23元才剛起漲「翻倍看58元」？面板雙雄買誰好？華邦電、南亞科只剩1季行情？看到1訊號下車要快

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】