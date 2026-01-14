昇達科、金寶…美中太空競賽升溫 謝金河點7檔低軌衛星概念股「今年很熱鬧」

文．謝金河

美中太空競賽會是26年重要賽局，最近有一則受關注的消息是中國向聯合國國際衞星聯盟（ITU）提交涵蓋14個星座，超過20萬顆的衞星頻軌申請，這符合中國一貫的國策：美國有的，中國也要有，而且量要讓對手跟不上！

到目前為止，美國的衛星有8500顆，中國只有903顆，這次中國一出手就是20萬顆，這個企圖心令人側目。而這也顯示美國和中國在發展太空的策略不同。

美國以馬斯克為首的Space X今年會IPO，市場估計市值會從一兆美元起跳，可能會達到1.5兆美元。Amazon的太空計劃也積極展開，台灣很希望能和Amazon合作。美國的太空計劃從市場切入，最終目標在獲利極大化。

中國是國家政策，不在乎有沒有獲利，在追求市場極大化。從市場的角度看，從去年以來的PCB，銅箔基板的勝宏科技，生益科技，滬電等，矽光子概念的中際旭創，新易盛股價上漲都告一段落。最近輪到低軌道衛星的公司股價飆漲。

例如，中國衛星從16.38到109元人民幣，中國衛通從8.7到48.98人民幣，北斗星通從21.01到63.19元人民幣，航天電子，航天發展，雷科防務等，股價漲幅都很驚人。這些企業都是政策扶持的企業，股價如旱地拔蔥般暴起，也代表著國家政策方向。

今天來新竹看羅森洲的芯鼎，神盾，羅董事長在趕去南韓的最後一刻特別爲大家介紹神盾在低軌道衛星的布局，看起來這會是貫穿資本市場一整年的熱門話題。今年從昇達科，華通，燿華，鐳洋，昇貿，耀登，金寶電子等，和低軌道衛星沾到邊的公司今年都很熱鬧！

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

可寧衛(8422)再亮漲停！00919領軍掃貨，股價飆51.9元還能追？台股老手揭：這波買盤「不會只漲一下子」兩大關鍵

13家金控獲利出爐、金控股利最新預估！中信金、玉山金、國泰金、兆豐金…2檔殖利率逾5%，存股必看

台泥(1101)兩個月狂漲24%還能追？從水泥股變身AI概念股，3大轉型關鍵...台泥多少錢可以買？這價位以下是長線甜區

群創股價23元才剛起漲「翻倍看58元」？面板雙雄買誰好？華邦電、南亞科只剩1季行情？看到1訊號下車要快

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】