快訊

從測量員到自創教派 混元禪師「影響力橫跨藍綠」傳奇人生落幕

小S獻花向曹西平喊話「你不寂寞」 顧婕淚崩他生前冷戰

總統府旁騎士與行人爭道雙方一言不合爆口角 他亮戰術直刀下場慘了

三訪雷虎見蛻變！股價「30元→150元」…謝金河批在野黨：擋軍購也擋產業

聯合新聞網／ 今周刊
台灣雷虎公司的無人機。(美聯社)
台灣雷虎公司的無人機。(美聯社)

【文．謝金河】

擋軍購，也擋了產業！看到雷虎的奮起。

今天來到台中工業區看雷虎，這是我第三次的造訪，第一次來到雷虎，只是Showroom擺了幾台無人機，股價二，三十元，這是雷虎剛剛初試啼聲的時候。

第二次再看雷虎，陳冠如董事長特別為我示範群飛，沒想到無人機飛不上去，當然宣告失敗，我也對雷虎留下不太好的印象，不過，雷虎的股價已經跑到五，六十元，實力有一些上升。

這次我提醒陳董事長要善用資本市場的力量，壯大自己的實力。這次再來，雷虎股價已經漲到150元以上，市值超過250億元，雷虎已經成為台灣發展無人機產業第一家最具代表性的企業。

這次雷虎斥資7億多買下嘉義大埔美的廠房，而在台中工業區的工廠，這次闢出一條生產線，可以自動化設備生產無人機馬達，可以看出股價上漲帶給雷虎很大的助力。

陳董事長陪我去看他起家的遙控飛機陳列室，雷虎就是從遙控飛機起家，沒想到今天能在無人機產業有一席之地。這也讓我想到日本，南韓的軍工產業大好，已經成為國家支柱產業，像日本的三菱重工股價從2180日圓漲到14050，一拆10，又漲到4699日圓，股價漲廿幾倍，IHI，川崎重工，股價都大漲。

南韓的軍工產品出口逾百億美元，已經是全球第八大國防軍工產品出口大國。台灣的國防預算支出，除了採購武器，其實也在培養在地產業及供應鏈！台灣的傳統產業正在找出路，軍工產業也是一條寬闊的路。

就像雷虎從遙控飛機的玩家，也許會逐漸蛻變成無人機重要產業成員。這次Anduril的Palmer Luckey就非常看好台灣有半導體，資通訊產業的好基礎，最有能力成為美國軍工產業的代工基地。在野黨一聽軍購，不分清紅皂白一律封殺，其實也殺了台灣的產業！可惜了！

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

7種將消失職業曝光！銀行金飯碗砸了、這工作超多台灣人在做…黃仁勳給方向：免大學畢「年薪300萬」

土方之亂暴漲股！可寧衛(8422)是做什麼的？毛利高達70%，現在進場會被割韭菜？股票分割「便宜」真相揭密

群創股價22元才剛起漲「翻倍看58元」？面板雙雄買誰好？華邦電、南亞科只剩1季行情？看到1訊號下車要快

星巴克買一送一「限時2天」！黑櫻桃風味瑪奇朵、那堤、冷萃咖啡都有？哪些咖啡享優惠？飲品一次看

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

台積電600元喊貴 300元時卻估能挑戰千元？ 專家：3招算出價值投資目標價

許多人都想成為巴菲特，透過價值投資找出被低估公司，買進並長期持有後享受高額報酬率，但具體如何落實價值投資法？財經作家股人阿勳在《毛利小姐變有錢》節目中分享他推估台積電合理價的方法，建議價值型投資人應從預估公司EPS著手，參考公司公布的成長率、機構法人預估成長率及產業成長率，再算出公司目標價（EPS×本益比)。

三訪雷虎見蛻變！股價「30元→150元」…謝金河批在野黨：擋軍購也擋產業

擋軍購，也擋了產業！看到雷虎的奮起。 今天來到台中工業區看雷虎，這是我第三次的造訪，第一次來到雷虎，只是Showroom擺了幾台無人機，股價二，三十元，這是雷虎剛剛初試啼聲的時候。

他總是胸悶、心悸「憂可能癱瘓」 反覆就醫無果 竟是「慮病症」…該如何治療？

胸悶、心悸、腸胃不適一出現就急著跑醫院，檢查卻始終正常，反而愈看愈焦慮，身體到底怎麼了？書田診所身心與精神科主任醫師陳家駒指出，這可能不是身體出問題，而是罹患「慮病症」！ 慮病症患者常因過度擔心健康，反覆出現恐慌、失眠等症狀，陷入重複就醫的惡性循環，甚至因頻繁上網搜尋症狀而加重焦慮。醫師提醒，當對生病的擔憂已影響生活，應及早尋求身心科專業協助，透過治療才能真正改善症狀、找回生活掌控權。 慮病症是什麼、慮病者如何治療、何時該尋求專業協助，《今周刊》一文整理帶您了解。

美捉馬杜洛、伊朗鎮壓反政府抗爭！川普還會下什麼棋？謝金河起底中東變天始末

大家都在等下一張骨牌！ 川普活捉馬杜羅，委內瑞拉獨裁者倒下，這些天世界焦點移到向伊朗，大家都在看86歲的宗教領袖哈米尼能支撐多久？ 隨著伊朗抗爭活動愈演愈烈，鎮壓手段也愈來愈殘酷，伊朗的31個省已成燎原之勢，川普下一局會下什麼棋？

黃仁勳點火2026 CES 機器人、自駕成亮點！AI走下雲端貼近用戶關鍵年來了？

在美國消費性電子展上，輝達、英特爾、超微、高通等晶片業者，競相發表尖端產品。但在技術快速進展之餘，如何讓AI貼近終端消費者需求，仍是一道深具挑戰的考題。

「白霧時光」從早餐到晚餐、吃完還可續聊 黃銘賢談夢想店：20年前想做可惜創業本不夠

「白霧時光是我最想開的店，反而最晚做。」路易莎董事長暨創辦人黃銘賢還沒開咖啡店時，就想要做一間結合全日餐點的咖啡店，無奈年輕時的他，口袋中只有20萬創業基金，只能將夢想擱著。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。